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Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ

Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок, - ЗМІ

Після місцевих виборів в Офісі президента можливі значні кадрові зміни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі НВ.

Про це виданню стало відомо з трьох незалежних джерел.

За даними наших співрозмовників, можуть бути звільнені перший заступник глави ОП Сергій Трофімов і заступниця глави ОП Юлія Ковалів.

Заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко можуть підвищити до першого заступника.

Колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова планують "повернути в команду президента Володимира Зеленського". Виданню поки не вдалося дізнатися, на яку саме посаду.

Також дивіться: Заступник голови ОП Трофімов прислужував на літургії УПЦ МП. ФОТО

НВ звернувся до Милованова, Ковалів, Тимошенка і Трофімова по коментарі, але поки їх отримати не вдалося отримати.

Автор: 

кадри (309) Ковалів Юлія (70) Милованов Тимофій (415) Трофімов (44) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+5
"Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность"



Та да, там такие кадры нужнее всего!!!
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 12:48
+4
Чо не уже ли Дерьмака попрут ?
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21.10.2020 12:47
+4
гы....шо,еще выборы не прошли,а уже аукается ?
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21.10.2020 12:49
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Чо не уже ли Дерьмака попрут ?
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21.10.2020 12:47 Відповісти
"Бывшего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова планируют "вернуть в команду президента Владимира Зеленского". Изданию пока не удалось узнать, на какую именно должность"



Та да, там такие кадры нужнее всего!!!
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 3997
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21.10.2020 12:48 Відповісти
Лично мне этот хлопец, ТИМОФЕЙ МИЛОВАНОВ, нравится. Умный, профессиональный и не лишен чувства юмора. Если он, СОВСЕМ не дебил, вернется в эту команду НАСТОЯЩИХ ДЕБИЛОВ, то Украине крупно повезет.
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21.10.2020 12:54 Відповісти
Можно еще этого вернуть, профана в экономике
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 7883
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Поки що ФСБ не дає "добро".
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21.10.2020 12:50 Відповісти
Да не дерьмак ослика быстрее уволит
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21.10.2020 12:50 Відповісти
З Трофімовим, можна сказати, ясно - іде в священослужителі.
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21.10.2020 12:48 Відповісти
гы....шо,еще выборы не прошли,а уже аукается ?
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21.10.2020 12:49 Відповісти
А вот дЕрьмака, похоже, ***** не велит убирать. Кто ж тогда "стучать" будет?
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21.10.2020 12:50 Відповісти
Ермака необходимо освободить от должности, провести следствие и предать суду. Обвинение: превышение полномочий, поступки, характеризуемые как предательство Украины.
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21.10.2020 13:01 Відповісти
После местных выборов в руководстве Офиса президента будет ряд увольнений и перестановок, - СМИ - Цензор.НЕТ 9001
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21.10.2020 13:07 Відповісти
Ну и какое кому дело до ваших перестановок кроватей в... сами знаете где. Зе!лень как обычно подменяет конструктивную повестку (которой нету, вообще) какойто непонятной подковерной вознёй. Зе!ЛЕНЬ!!! ОТВЕЧАЙ ЧЁТКО И ПОНЯТНО,НЕ ПУДРИ МОЗГИ: КАК СОБИРАЕШЬСЯ СТРАНУ ИЗ ЯМЫ ВЫТАСКИВАТЬ? Никак? Тогда валите по-хорошему.
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21.10.2020 13:09 Відповісти
Поміняють місцями Єрмака з Шефіром, ми Качурою
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21.10.2020 13:15 Відповісти
*чи Качурою треба
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21.10.2020 13:59 Відповісти
а воно *** селянина хто там кого змінить? падли !
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21.10.2020 13:46 Відповісти
Після місцевих виборів у керівництві Офісу президента буде низка звільнень і перестановок ліжок з корабельними соснами.
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21.10.2020 13:50 Відповісти
Вспомните басню Лафонтена : КВАРТЕТ. Друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь...
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21.10.2020 14:11 Відповісти
 
 