Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус в держмедзакладах Києва роблять тільки пацієнтам з підозрою на захворювання, - Кличко

Безкоштовні тести в державних медустановах і лабораторіях роблять пацієнтам з підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайновій пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. Визначає це виключно лікар! - сказав Кличко. - Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. - Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі медзакладу", - додав мер столиці.



Він наголосив, що сімейному лікареві потрібно саме зателефонувати, а не йти на прийом. Лікар дізнається про симптоми і ухвалює рішення про необхідність зробити ПЛР-тест. Далі - за потреби - до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбираюь біоматеріал для ПЛР-тесту.

Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а в пацієнта погане самопочуття: висока температура, ускладнене дихання та загальна слабкість – необхідно викликати "швидку" за номером 103. Медики оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації. При госпіталізації, пацієнтам із підозрою на коронавірус ПЛР-тест також роблять безкоштовно.

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"Якщо ж ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем, це можна зробити і зараз - онлайн, через систему helsi.me. Тоді ви зможете консультуватися зі своїм лікарем по телефону та не ходити без потреби в медзаклади. Не наражати себе та інших на можливу небезпеку, - сказав Кличко. - Ті ж люди, які хочуть перевіритися без рекомендацій лікаря, збираються закордон, чи повернулися в країну – повинні розуміти, що державні лабораторії сьогодні перевантажені. І, якщо є потреба в перевірочному тестуванні, – можуть це зробити в приватних лабораторіях", - зазначив Віталій Кличко.