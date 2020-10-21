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Новини Коронавірус і карантин
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Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус в держмедзакладах Києва роблять тільки пацієнтам з підозрою на захворювання, - Кличко

Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус в держмедзакладах Києва роблять тільки пацієнтам з підозрою на захворювання, - Кличко

Безкоштовні тести в державних медустановах і лабораторіях роблять пацієнтам з підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайновій пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.

"Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. Визначає це виключно лікар! - сказав Кличко. - Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. - Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі медзакладу", - додав мер столиці.

Він наголосив, що сімейному лікареві потрібно саме зателефонувати, а не йти на прийом. Лікар дізнається про симптоми і ухвалює рішення про необхідність зробити ПЛР-тест. Далі - за потреби - до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбираюь біоматеріал для ПЛР-тесту.

Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а в пацієнта погане самопочуття: висока температура, ускладнене дихання та загальна слабкість – необхідно викликати "швидку" за номером 103. Медики оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації. При госпіталізації, пацієнтам із підозрою на коронавірус ПЛР-тест також роблять безкоштовно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня Україна має отримати нові експрес-тести на COVID-19 із достовірністю, як у тесту ПЛР, - Ляшко

"Якщо ж ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем, це можна зробити і зараз - онлайн, через систему helsi.me. Тоді ви зможете консультуватися зі своїм лікарем по телефону та не ходити без потреби в медзаклади. Не наражати себе та інших на можливу небезпеку, - сказав Кличко. - Ті ж люди, які хочуть перевіритися без рекомендацій лікаря, збираються закордон, чи повернулися в країну – повинні розуміти, що державні лабораторії сьогодні перевантажені. І, якщо є потреба в перевірочному тестуванні, – можуть це зробити в приватних лабораторіях", - зазначив Віталій Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19400) Кличко (3505) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+1
А почему зелю каждый день бесплатно тестируют даже без подозрения? И так на него в сутки уходит почти 3 млн гривен. Потомучто он Верховный Гавнокомандущий Украины ?
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21.10.2020 12:46
+1
не всегда! скорее всего только людям высшего сорта...(которые и сами б могли это оплатить...но принципа ради будут требовать положенное !)
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21.10.2020 12:54
+1
Я вызывал Добробут скорую,и только благодаря им выкарабкался. Девять дней была температура от 38 до 39,5 и врач рассказывал что все нормально,подождите скоро спадет. И только в Добробуте у меня на КТ определили 2х стороннее воспаление. Свояка вообще с забрали и положили к сердечникам в палату,думали что сердце. А через день пришел анализ,что корона.
Вот такая медицина и диагностика.
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21.10.2020 13:29
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А почему зелю каждый день бесплатно тестируют даже без подозрения? И так на него в сутки уходит почти 3 млн гривен. Потомучто он Верховный Гавнокомандущий Украины ?
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21.10.2020 12:46 Відповісти
Я его понимаю . Не каждый выдержит столько ударов по голове . Фантазии - не самые плохие последствия .
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21.10.2020 12:46 Відповісти
не всегда! скорее всего только людям высшего сорта...(которые и сами б могли это оплатить...но принципа ради будут требовать положенное !)
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21.10.2020 12:54 Відповісти
Это правда. Если есть декларация с семейным врачом и признаки заболевания - то или идешь к нему на прием и сдаешь экспресс, а потом он тебе назначает ПЦР и к тебе домой приходит тетя в ОЗК и берет забор образца для теста. Потом тебе сообщают результат в срок до 3 рабочих дней. Может быть и дольше если тест отрицательный - их почему-то сообщают позже, а положительные обычно в срок.
Или же семейный врач ограничивается телефонным опросом и назначить тест. У нас, правда, был первый случай.
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21.10.2020 12:58 Відповісти
Киздежь! Я попал в больницу через 9 дней болезни,и то через платную клинику уже с двухсторонней пневмонией.Семейный врач рассказывал что все нормально,повода для беспокойства нет. Свояк попал в больницу один в один как и я,и так же с двухстороннец. Семейный врач ничего не определил,и никаких тестов не делал.И это Киев,что творится в оластях,можно только догадываться.
Далее,со всеми с кем я лежал в Октчбрьской больнице,ниодин не попал через семейного врача,все за свой счет делали и КТ и ПЦР.
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21.10.2020 13:12 Відповісти
У нас тоже Киев. Центральная Поликлиника Подольского р-на, которая на Мостицкой 9.
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21.10.2020 13:17 Відповісти
Значит вам сказочно повезло.
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21.10.2020 13:20 Відповісти
Не спорю.
Дочке правда, болевшей ранее пневмонией - тест не делали.
Но тогда оно по протоколу предусмотрено не было, хотя ковид уже был.
И да, тогда стоило усилий положить ребенка в больницу, а содержание там... одни выражения.
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21.10.2020 13:22 Відповісти
Я вызывал Добробут скорую,и только благодаря им выкарабкался. Девять дней была температура от 38 до 39,5 и врач рассказывал что все нормально,подождите скоро спадет. И только в Добробуте у меня на КТ определили 2х стороннее воспаление. Свояка вообще с забрали и положили к сердечникам в палату,думали что сердце. А через день пришел анализ,что корона.
Вот такая медицина и диагностика.
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21.10.2020 13:29 Відповісти
так и было - семейный определил симптомы и прислал бригаду - денег не взяли ни копейки - правда результат будет через 5-6 дней (так обещали)
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21.10.2020 13:02 Відповісти
Не ну це якась дурня ..А чим же відрізняються симптоми ковид-19 від простого грипу? ))) Ідеотизм. Аот ускладненя після простого грипу не завжди смертельна пневмонія. Бл..якісь відмазки ліплять..тупі. Та під час таких іпедемій треба кожному робити иести кожному ..придурки бл.ось тільки тоді зможете зтримати в нужному руслі епідемію.бл. які барани керуть державою.
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21.10.2020 13:03 Відповісти
вот по таким симптомам бригаду и прислали
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21.10.2020 13:04 Відповісти
Кличко брехун! Не делают бесплатно тест,подыхать будешь все равно не сделаютпока правдами-неправдами в больницу нп попадешь. Там уже вынуждены делать.
Для семейного врача у тебя "подозрения на коронавирус нет"
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21.10.2020 13:07 Відповісти
не правда - нам прислали, на третий день, но прислали
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21.10.2020 13:11 Відповісти
Почитайте вверху чуть выше,я описал как я и потом свояк попали в больницу с короной.
Так что где правда а где нет,я на своем "горбу" испытал.
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21.10.2020 13:15 Відповісти
я тоже в киеве и пока от семейного удается отбиваться на предмет госпитализации - на рентген меня отправляла и я его таки сделал
сегодня должен прийти оксиметр - там уже решу - шутит доктор или нет
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21.10.2020 13:28 Відповісти
Ренген коронавирусную пневмонию не показывает,только КТ.Она так же крайне тчжело прослушивается,у меня 2 врача не услышали.
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21.10.2020 13:31 Відповісти
вот на КТ направления никак получить не могу
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21.10.2020 13:37 Відповісти
Я платил в Добробуте за него.
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21.10.2020 13:38 Відповісти
Ну слава Богу хоть слухали а могли тільку помацать
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21.10.2020 13:54 Відповісти
Ага ..Ну судячі з гнилого базару в ВР то незабаром і тести будуть робити по сортувальним протоколам і не важливо які симптоми... Держава не готова ... Ні до чого ..ні до війни була тепер ні до смертельної епідеміїї.. а через пів року я так думаю і пенсії платить не будуть бо наджоджень не буде.. Вся влада 30 років займалась ху..ньой Та зібрать їх усіх і Ракетонсій Зеніт їм в сраку і на х з планети
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21.10.2020 13:12 Відповісти
Изобретатель ПЦР-теста Кари Муллис(Kary Mullis)
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии:
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351

https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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21.10.2020 15:59 Відповісти
 
 