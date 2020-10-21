Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус в держмедзакладах Києва роблять тільки пацієнтам з підозрою на захворювання, - Кличко
Безкоштовні тести в державних медустановах і лабораторіях роблять пацієнтам з підозрою на коронавірус і тільки за рекомендацією лікаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайновій пресконференції, відповідаючи на питання, отримані від ЗМІ.
"Безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус можуть зробити тільки пацієнтам, у яких є підозра на захворювання. Визначає це виключно лікар! - сказав Кличко. - Пацієнту із симптомами коронавірусу необхідно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем. - Його номер телефону є в декларації, на сайті лікарні або в реєстратурі медзакладу", - додав мер столиці.
Він наголосив, що сімейному лікареві потрібно саме зателефонувати, а не йти на прийом. Лікар дізнається про симптоми і ухвалює рішення про необхідність зробити ПЛР-тест. Далі - за потреби - до пацієнта додому направляють мобільну бригаду, фахівці якої відбираюь біоматеріал для ПЛР-тесту.
Якщо до лікаря додзвонитися не вдалося, а в пацієнта погане самопочуття: висока температура, ускладнене дихання та загальна слабкість – необхідно викликати "швидку" за номером 103. Медики оцінять стан хворого і визначать, чи є необхідність у госпіталізації. При госпіталізації, пацієнтам із підозрою на коронавірус ПЛР-тест також роблять безкоштовно.
"Якщо ж ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем, це можна зробити і зараз - онлайн, через систему helsi.me. Тоді ви зможете консультуватися зі своїм лікарем по телефону та не ходити без потреби в медзаклади. Не наражати себе та інших на можливу небезпеку, - сказав Кличко. - Ті ж люди, які хочуть перевіритися без рекомендацій лікаря, збираються закордон, чи повернулися в країну – повинні розуміти, що державні лабораторії сьогодні перевантажені. І, якщо є потреба в перевірочному тестуванні, – можуть це зробити в приватних лабораторіях", - зазначив Віталій Кличко.
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Или же семейный врач ограничивается телефонным опросом и назначить тест. У нас, правда, был первый случай.
Далее,со всеми с кем я лежал в Октчбрьской больнице,ниодин не попал через семейного врача,все за свой счет делали и КТ и ПЦР.
Дочке правда, болевшей ранее пневмонией - тест не делали.
Но тогда оно по протоколу предусмотрено не было, хотя ковид уже был.
И да, тогда стоило усилий положить ребенка в больницу, а содержание там... одни выражения.
Вот такая медицина и диагностика.
Для семейного врача у тебя "подозрения на коронавирус нет"
Так что где правда а где нет,я на своем "горбу" испытал.
сегодня должен прийти оксиметр - там уже решу - шутит доктор или нет
получивший за это в 1993 году Нобелевскую премию по Химии:
"ПЦР - это процесс, а не тест и не предназначен для обнаружения вирусов или наличия заболевания."
https://youtu.be/qpR6UMmcVY8?t=351
https://www.youtube.com/watch?v=yWOqHi_k8pc&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8