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Новини
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"Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук

Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що партія бере участь у цих місцевих виборах фактично з опозиції.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Ми розуміли спочатку якісь незаперечні речі. Те, що ми вперше беремо участь у місцевих виборах. Те, що ми беремо участь практично з опозиції - саме так, на місцевому рівні ми в опозиції в кожній з 1400 громад, а адмінресурс не використовуємо принципово. Усвідомлювали ми і те, що сьогоднішня ситуація з коронавірусом і глобальною кризою не додає соціального оптимізму", - сказала Кравчук, коментуючи можливі результати партії на виборах.

"Зрештою, ми переконані, що не хочемо бути "партією регіонів, версія 2.0". Тобто наша мета полягає не в тому, щоб говорити виборцеві у вухо з кожної праски, і не в тому, щоб в кожній сільраді була більшість депутатів, які роблять "струнко" при згадці партії", - додала нардепка.

Також читайте: На місцевих виборах буде багато недійсних бюлетенів, бо люди не знатимуть, як їх заповнювати, - нардеп "Батьківщини" Власенко

Кравчук вважає, що найкращим результатом для партії буде, якщо "Слуга народу" буде в кожній місцевій раді "незалежно від чисельності".

Повну версію статті читайте тут.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+25
не подменяй понятия, деточка!
вы - провластная партия, партия преЗЕдента, скроенная под его амбиции и цели...
а оппозицией вы себя чувствуете ибо просто быстро обо*рались и не знаете что с этим делать и как дальше жить и чтоб еще такого наобещать лохторату...
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21.10.2020 12:51
+21
Этой ЗЕленой жабе явно рашкованскую прививку от короны укололи уже
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21.10.2020 12:46
+21
"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5148
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21.10.2020 12:59
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Этой ЗЕленой жабе явно рашкованскую прививку от короны укололи уже
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21.10.2020 12:46 Відповісти
лучше всего будет - если вас тварей зеленых вообще нигде не будет, нисколько, ни чуть-чуть, ни грамма
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21.10.2020 12:47 Відповісти
Хайп пройшов, і дехто протверезів. Нє?
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21.10.2020 12:47 Відповісти
"Кравчук считает, что лучшим результатом для партии будет, если "Слуга народа" будет в каждом местном совете "независимо от численности".
Правильно считает: при численности ноль им будет позволено постоять под дверью.
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21.10.2020 12:49 Відповісти
шо вона мелет?
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21.10.2020 12:49 Відповісти
Щось про те, що вони є опозицією. І це правда. Вони є опозицією, але не до влади, оскільки СА і нею є, а л народу і до держави.
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21.10.2020 13:09 Відповісти
Прекрати "лечить", кравчук. Не уподобляйся своему престарелому однофамильцу. Вы лишь группа фуфломётов. И местные выборы это покажут.
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21.10.2020 12:51 Відповісти
не подменяй понятия, деточка!
вы - провластная партия, партия преЗЕдента, скроенная под его амбиции и цели...
а оппозицией вы себя чувствуете ибо просто быстро обо*рались и не знаете что с этим делать и как дальше жить и чтоб еще такого наобещать лохторату...
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21.10.2020 12:51 Відповісти
А лохторат дуб дубарьом.
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Объясните ктото: почему зе!лень, что не скажет - то сбрешет, брешет шо дышит?
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Беда в том, что Слуги Нелоха тупее, чем утюги времен Януковича. Их разум и креатив держится на неизлечимой пиарболезни шоу-бизнеса, который в разы тупее любой тупой политической силы. Их вчерашние бурные аплодисменты в ВР , переходящие в овации во время фальшивых театральных пауз Вовки - это та еще картинка!
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21.10.2020 12:55 Відповісти
Не забагато кравчуків з"явилось біля корита?
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21.10.2020 12:57 Відповісти
"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5148
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21.10.2020 12:59 Відповісти
З Арахамкою інша історія - зворотній процес розвитку гомосапієнс... Це добрий експеримент випливу ЗЕбактерій з ЗЕмікробами на деградацію представників вищого ступеню розвитку.
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21.10.2020 13:04 Відповісти
Переконливо. Раніше і я відносив себе до антидарвіністив. Але 73%, як каже Nataliia Radchenko, переконливо демонструють "зворотній процес розвитку гомосапієнс". А може навпаки, мавпа походить від них, бо знаходиться на ступінь вище в своєму розвитку. От і американські вчені порівняли інтелектуальні здібності деяких людей / слуг ***? / і мавп та дійшли висновку, що мавпячий мозок іноді виявляється набагато ефективнішим за людський, пишуть у журналі https://www.medicalnewstoday.com/ Medical News Today .
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21.10.2020 17:49 Відповісти
шимпанидзе
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Всьо, забудьте.
"Слуга народа" участвует в местных выборах фактически из оппозиции, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1875
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21.10.2020 13:01 Відповісти
Ну да, свой президент, абсолютное большинство в Раде, но стремительно падающий рейтинг. Самое время уходить в оппозицию к самим себе - как собака, которая пытается цапнуть собственный хвост.
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21.10.2020 13:01 Відповісти
Монобольшинство в оппозиции!?!?!? 🤔
Воистине это ЗЕленые идиЕты. Впрочем, каков электорат, такие и депутаты с министрами, премьером и президентом.
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21.10.2020 13:04 Відповісти
СН сборище недолугих ее надо переименовать в партию шариковых а перлы этих особей внести в аналы истории как для особо одаренных
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21.10.2020 13:02 Відповісти
та ви гірші за ригів. Навіть вони не насмілились так відкрито зливати країну як це робите ви.
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21.10.2020 13:03 Відповісти
Какая интересная опозиция, узурпировавшая все ветви власти.
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21.10.2020 13:03 Відповісти
Но ресурс остатков популярности ( в определенных кругах) президента Зе используется по полной, взять его "доклад" в Раде, разве это не прямая агитация отдельно взятой политической силы ( при том что , скажем так " достижения" ну очень, очень, очень сомнительные.) А турне по городам и весям, перерезание ленточек и рассказы о " светлом будущем" от представителей власти это не админ ресурс. Так что не нужно про поход на местные выборы из "оппозиции". (Нужно было слушать Богдана и проводить местные выборы сразу за парламентскими, пока еще вашу команду не раскусили, тогда шанс был.. но хоть с Радой подшустрили, а то бы и тут была большая Ж...а) Власть в Украине не любят не зависимо от ФИО первого лица, даже если он приходит на волне бешеной популярности ( вспомните Ющенко, ( за овоща промолчу, там и популярность была штучная), Порошенко и Зе) но через год его уже не любят, через два ненавидят, а через три готовы.. ( ну вы в курсе) не буду уточнять.
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21.10.2020 13:04 Відповісти
ще один дегенерат (ка)... необхідне підкреслити)
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21.10.2020 13:05 Відповісти
Нет же, это - герои-подпольщики! Зеленогвардейцы!
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21.10.2020 13:05 Відповісти
А хто ж вам винний що нічого не вмієте робити, а тільки "сците" народу в очі! Рано чи пізно або "сцики" закінчаться або народ відвернеться.
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21.10.2020 13:06 Відповісти
а админресурс не используем принципиально. Источник: https://censor.net/ru/n3226067

а поездки Зеленского по стране и выступления за трибуной с надписью Зе, а не гербом, это что?

а желание провести незаконный опрос "ниочем", это что?
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21.10.2020 13:06 Відповісти
Не используете админресурс? А что же тогда ваш губер творит в Запорожской области?
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21.10.2020 13:07 Відповісти
"Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 713
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21.10.2020 13:08 Відповісти
а адмінресурс не використовуємо принципово. Джерело: https://censor.net/ua/n3226067
та невже? а поїздки недолугого країною під завісою "великого будівництва", а опитування в день голосування?
*****... припиніть вже сцяти в очі, не всі в країні ще тупі.
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21.10.2020 13:08 Відповісти
Сумна новина - бовдурів таки багато.
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21.10.2020 13:10 Відповісти
на жаль.
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21.10.2020 13:16 Відповісти
Догралися Зю!-сранці.
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21.10.2020 13:09 Відповісти
Ну що, зєкалії, нєжданчік? Дайош случку з жопоблоком?
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21.10.2020 13:13 Відповісти
Вам, керуючій владній партії підпорядковані всі гілки влади. Такого не було в жодного президента і вам вистачає нахабності ще жалітися. Старі звички треба кидать
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21.10.2020 13:14 Відповісти
за вас агитирует сам преЗЕдент - а вы не используете админресурс? баба-дура?
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21.10.2020 13:27 Відповісти
Пусть скажет спасибо, что еще не бьют (ногами).
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21.10.2020 13:31 Відповісти
"Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8224
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21.10.2020 13:42 Відповісти
вчера -власть
сегодня-опозиция
завтра морду бить будут
Талант!!
все просрать
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21.10.2020 14:44 Відповісти
Президент в оппозиции к народу? Круто!
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21.10.2020 15:58 Відповісти
Нихера себе оппозиция. Да большинство феодалов и мелких капиталистов на этих выборах идут от Слуг. И так каждые выборы, с любой из партий власти.
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21.10.2020 16:09 Відповісти
потому что украинский народ сказал вам слугам - ВЭК
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21.10.2020 16:18 Відповісти
Ещё одна косноязычная Цицеронша...
А что, оппозиции в составе действиующих органов власти не бывает принципиально?
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21.10.2020 16:37 Відповісти
 
 