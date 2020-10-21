"Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук
Заступниця голови фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає, що партія бере участь у цих місцевих виборах фактично з опозиції.
Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.
"Ми розуміли спочатку якісь незаперечні речі. Те, що ми вперше беремо участь у місцевих виборах. Те, що ми беремо участь практично з опозиції - саме так, на місцевому рівні ми в опозиції в кожній з 1400 громад, а адмінресурс не використовуємо принципово. Усвідомлювали ми і те, що сьогоднішня ситуація з коронавірусом і глобальною кризою не додає соціального оптимізму", - сказала Кравчук, коментуючи можливі результати партії на виборах.
"Зрештою, ми переконані, що не хочемо бути "партією регіонів, версія 2.0". Тобто наша мета полягає не в тому, щоб говорити виборцеві у вухо з кожної праски, і не в тому, щоб в кожній сільраді була більшість депутатів, які роблять "струнко" при згадці партії", - додала нардепка.
Кравчук вважає, що найкращим результатом для партії буде, якщо "Слуга народу" буде в кожній місцевій раді "незалежно від чисельності".
Повну версію статті читайте тут.
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Правильно считает: при численности ноль им будет позволено постоять под дверью.
вы - провластная партия, партия преЗЕдента, скроенная под его амбиции и цели...
а оппозицией вы себя чувствуете ибо просто быстро обо*рались и не знаете что с этим делать и как дальше жить и чтоб еще такого наобещать лохторату...
Воистине это ЗЕленые идиЕты. Впрочем, каков электорат, такие и депутаты с министрами, премьером и президентом.
а поездки Зеленского по стране и выступления за трибуной с надписью Зе, а не гербом, это что?
а желание провести незаконный опрос "ниочем", это что?
та невже? а поїздки недолугого країною під завісою "великого будівництва", а опитування в день голосування?
*****... припиніть вже сцяти в очі, не всі в країні ще тупі.
сегодня-опозиция
завтра морду бить будут
Талант!!
все просрать
А что, оппозиции в составе действиующих органов власти не бывает принципиально?