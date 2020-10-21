У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19
У Чехії за минулу добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків інфікування COVID-19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на Міністерство охорони здоров'я республіки.
У Чехії хворіють на коронавірус нині 113 219 осіб, загалом з початку епідемії інфікувалися 193 964 жителі ЧР. Померло за весь період епідемії 1 619, найбільша смертність за добу була зафіксована минулого понеділка – 94 людини.
Госпіталізовано 4 064 людей. За словами міністра Романа Примули, він очікує пік навантаження на лікарні 11 листопада.
Із середи, 21 жовтня, в республіці діє вимога носити маски не лише в приміщеннях і транспорті, але також "у громадських просторах під відкритим небом забудованої частини населених пунктів", якщо відстань між людьми становить менше двох метрів. Тим часом уряд терміново збирається, щоб обговорити нові карантинні обмеження, серед яких - закриття торгівельних центрів і перукарень. Утім, про повний локдаун, як це було на весні, наразі не йдеться.
Із минулої середи в Чехії вже закриті всі навчальні заклади, окрім дитячих садочків, ресторани готують страви виключено на виніс, скасовані культурні та спортивні заходи, зустрічатися дозволено максимально шести людям, не можна вживати алкоголь у громадських місцях.
Чехія наразі має найбільшу пропорційну кількість заражень у ЄС – 905,1 на 100 тис. населення упродовж 14 днів.
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Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/a745ea36ef4bb14e1fb0b95cf459d638.jpg?itok=0iMtCrU7
Изначальная вместимость 500 пациентов при необходимости в короткие сроки может быть расширена до 2000 койко-мест. Согласно планам, в полевом госпитале предполагается лечить больных covid-19, у которых болезнь протекает в умеренной форме. Аналогичные медучреждения должны появиться во всех краях Чехии.
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/linet_luzka.jpg?itok=EOeLfYrr
Всего по заказу государства компания Linet должна поставить 1 600 специализированных больничных кроватей.