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Новини Коронавірус і карантин
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У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19

У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19

У Чехії за минулу добу зафіксовано рекордну кількість нових випадків інфікування COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Укрінформ" із посиланням на Міністерство охорони здоров'я республіки.

У Чехії хворіють на коронавірус нині 113 219 осіб, загалом з початку епідемії інфікувалися 193 964 жителі ЧР. Померло за весь період епідемії 1 619, найбільша смертність за добу була зафіксована минулого понеділка – 94 людини.

Госпіталізовано 4 064 людей. За словами міністра Романа Примули, він очікує пік навантаження на лікарні 11 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий рекорд добової смертності від COVID-19 зафіксовано в РФ: померли 317 осіб

Із середи, 21 жовтня, в республіці діє вимога носити маски не лише в приміщеннях і транспорті, але також "у громадських просторах під відкритим небом забудованої частини населених пунктів", якщо відстань між людьми становить менше двох метрів. Тим часом уряд терміново збирається, щоб обговорити нові карантинні обмеження, серед яких - закриття торгівельних центрів і перукарень. Утім, про повний локдаун, як це було на весні, наразі не йдеться.

Із минулої середи в Чехії вже закриті всі навчальні заклади, окрім дитячих садочків, ресторани готують страви виключено на виніс, скасовані культурні та спортивні заходи, зустрічатися дозволено максимально шести людям, не можна вживати алкоголь у громадських місцях.

Чехія наразі має найбільшу пропорційну кількість заражень у ЄС – 905,1 на 100 тис. населення упродовж 14 днів.

Автор: 

карантин (18172) Чехія (1602) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Чехи стоят добровольно в очередях по нескольку часов, чтобы сделать этот ни кому не нужный тест на "корону".
Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
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21.10.2020 13:39
+1
Там багато лікарів наших, молодих, завзятих, - вирулять.
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21.10.2020 13:19
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А хто тут раніше показував на Чехію?
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21.10.2020 13:06 Відповісти
В нас не лучше...просто в нас тести роблять одиницям
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21.10.2020 13:33 Відповісти
Бхухуху..

В Чехии за сутки выявлены рекордные 11 984 новых больных COVID-19 - Цензор.НЕТ 1742
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21.10.2020 13:10 Відповісти
І це при населенні в 10, 69 мільйона.
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21.10.2020 13:12 Відповісти
Там багато лікарів наших, молодих, завзятих, - вирулять.
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21.10.2020 13:19 Відповісти
Сфера чешского здравоохранения, как и во многих странах мира, в связи с лавинообразным ростом ковид-позитивных переживает трудные времена, поэтому Чешская врачебная палата призвала чешских врачей, работающих за рубежом, временно вернуться на родину и оказать помощь своим коллегам. В большинстве выявленных в последние недели случаев симптомы Сovid-19 скорее легкие или умеренные, однако число пациентов с тяжелым течением заболевания растет. По мнению президента Чешской врачебной палаты Милана Кубека, ситуация в Чехии на данный момент - наиболее плачевная в Европе
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21.10.2020 14:58 Відповісти
Так вот где живут короно-пофигисты. Ну и нам пофиг на них.
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21.10.2020 13:24 Відповісти
До сентября них всё было зашибись.
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21.10.2020 13:32 Відповісти
Чехи стоят добровольно в очередях по нескольку часов, чтобы сделать этот ни кому не нужный тест на "корону".
Стоимость теста 1700 крон, около 2000 гривен.
Зачем этот тест, если лекарства все равно не существует?
Умерло 1600 человек.(приблизительно в той же пропорции, что и в Украине).
Да, первому умершему официально от коронавируса, было 95 лет!
С начала года в Чехии покончили с собой более 1300 человек.
Ну и где здесь катастрофа?
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21.10.2020 13:39 Відповісти
Запуганное стадо.
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21.10.2020 14:19 Відповісти
Армейский госпиталь разворачивают в пражском выставочном комплексе «Летняны».

https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/a745ea36ef4bb14e1fb0b95cf459d638.jpg?itok=0iMtCrU7 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1943 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1422

Изначальная вместимость 500 пациентов при необходимости в короткие сроки может быть расширена до 2000 койко-мест. Согласно планам, в полевом госпитале предполагается лечить больных covid-19, у которых болезнь протекает в умеренной форме. Аналогичные медучреждения должны появиться во всех краях Чехии.
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21.10.2020 14:55 Відповісти
Полевой госпиталь, кроме всего необходимого медицинского оснащения, частично будет оборудован военными больничными койками из запасов государственного материального резерва, а также кроватями, производимыми чешской фирмой Linet, базирующаяся недалеко от Праги в городе Сланый.
https://ruski.radio.cz/sites/default/files/styles/lightbox/public/images/linet_luzka.jpg?itok=EOeLfYrr У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1124 У Чехії за добу виявлено рекордні 11 984 нових хворих на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1596

Всего по заказу государства компания Linet должна поставить 1 600 специализированных больничных кроватей.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
Тоже Зеленский виноват!
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21.10.2020 17:12 Відповісти
 
 