УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10667 відвідувачів онлайн
Новини
3 519 32

Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка "ЄС" Геращенко

Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка

Народна депутатка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко каже, що нинішні місцеві вибори є першими, коли жоден з чинних мерів обласних центрів не балотується від партії влади.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка багато років слідкувала або брала участь у виборах як журналіст, технолог, політик – можу сказати, що вперше жоден з мерів обласних і загалом великих міст – не йдуть на вибори з партією влади. Вони категорічно послали партію влади "полєтать на зєльоном зонтікє" і відмовилися представляти "Слуг". Це дуже симптоматично і символічно, і це сигнал Зеленському, що після виборів він не зможе посилати ніякого мера "к чортам", як він це робив рік тому. І поки йому доведеться йти на поклон до органів місцевого самоврядування і шукати новий діалог з регіонами для того, щоб не розшматувати країну. Це потребуватиме від центральної влади мудрості", - сказала Геращенко.

Повну версію статті читайте тут.

Також читайте: "Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук

Автор: 

Геращенко Ірина (1146) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
У человека, который на пианино хреном играл требуют мудрости Поржал
показати весь коментар
21.10.2020 13:18
+11
Дай, Бог, чтобы новоизбранные мэры служили не только своему животу, но и громаде. Если бы я жила в Днепре, непременно голосовала бы за ФИЛАТОВА, Настоящий мужик и хозяйственник! Да и вообще, Днепр- город прекрасных людей, виртуозных врачей и просто классный город! Правильного выбора ВАМ, ДНЕПРЯНЕ!!!
показати весь коментар
21.10.2020 13:20
+7
З за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців!!!)))
показати весь коментар
21.10.2020 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це при тому, що соціологія їм вперто дає найбільшу популярність! Скурвили соціологію до рівня вищого навіть за Разумковської влади
показати весь коментар
21.10.2020 13:15 Відповісти
В свое время я работал на одну контору, которая мониторила размещение наружной рекламы по заказу рекламодателей, проверяя выполнение владельцами рекламных конструкций своих договорных обязательства. Приходилось плотно общаться и с группами проводившими соцопросы. После этого я точно знаю что заказчик любого соцопроса получит то что заказывает. Причем на законных основаниях - главное правильно сформулировать вопрос.
показати весь коментар
21.10.2020 13:26 Відповісти
"Скурвили" орально, ізвращьонно
показати весь коментар
21.10.2020 13:38 Відповісти
З за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців!!!)))
показати весь коментар
21.10.2020 13:17 Відповісти
это если бы смотрел свободивець, а свинятина чуэ дупою зажопивця
показати весь коментар
21.10.2020 13:52 Відповісти
У человека, который на пианино хреном играл требуют мудрости Поржал
показати весь коментар
21.10.2020 13:18 Відповісти
В нього аж дві головки задіяні в прцесі!
Найрозумніша істота.
показати весь коментар
21.10.2020 13:45 Відповісти
Нардепка.
показати весь коментар
21.10.2020 13:19 Відповісти
ЗЕбот
показати весь коментар
21.10.2020 13:37 Відповісти
Дай, Бог, чтобы новоизбранные мэры служили не только своему животу, но и громаде. Если бы я жила в Днепре, непременно голосовала бы за ФИЛАТОВА, Настоящий мужик и хозяйственник! Да и вообще, Днепр- город прекрасных людей, виртуозных врачей и просто классный город! Правильного выбора ВАМ, ДНЕПРЯНЕ!!!
показати весь коментар
21.10.2020 13:20 Відповісти
Боря на пару с Корбаном добряче разворовывают Днепр, и ты бы это непременно знала, если бы жила в Днепре И насчет прекрасных людей тоже интересное наблюдение
показати весь коментар
21.10.2020 14:34 Відповісти
Зелена пліснява розчищає для зажопінців шлях до влади !!! )))
показати весь коментар
21.10.2020 13:29 Відповісти
и о чем это говорит?
местная коррупция не видит перспектив?
показати весь коментар
21.10.2020 13:47 Відповісти
У мера повинна бути одна "партія" - місцева громада.
Щоб не стрибати, як повія, із одного партійного ліжка в інше.
показати весь коментар
21.10.2020 13:54 Відповісти
Да помним как хернес и труха поддержали петю на выборах 2019.
показати весь коментар
21.10.2020 14:05 Відповісти
1 Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка "ЄС" Геращенко

явно ні...
Але Садовий,наприклад ,домовився вже про співпрацю з зе після виборів...
показати весь коментар
21.10.2020 14:17 Відповісти
На Запоріжчині така собі утворилась коаліція--СН-ОПЗЖ-Батьківщина!!! Дивне творіння !!))
показати весь коментар
21.10.2020 14:21 Відповісти
И вот нифига не удивительное.

Ты видишь между ними хоть какие-то противоречия, кроме самой власти?
Все три популисты.
Все три обслуживают своих хозяев.
Всем трем чихать на свой электорат и Украину.
показати весь коментар
21.10.2020 15:49 Відповісти
Хай, спочатку, домовиться з депутатами міськради про більшість)))
показати весь коментар
21.10.2020 15:27 Відповісти
Все же такие хитропопые как и Ира..
показати весь коментар
21.10.2020 14:23 Відповісти
Так це парашкіна прошарка прорекламувала зеленявих пісюняв. Виявляється останні навіть не зрослися в корупційних обіймах зі старою мафією.
показати весь коментар
21.10.2020 14:25 Відповісти
А Беня ,це стара мафія,чи молода???)))
показати весь коментар
21.10.2020 14:27 Відповісти
Ира, расскажи как вы с порохом всех самовыдвиженцев в свою партию после выборов загоняли, мерзота!
показати весь коментар
21.10.2020 14:59 Відповісти
Що, багатьох загнали?))))
показати весь коментар
21.10.2020 15:28 Відповісти
Когда этих мэров выбирали о такой партии еще и не слышали.
показати весь коментар
21.10.2020 15:21 Відповісти
Когда этих мэров выбирали о такой партии еще и не слышали.
показати весь коментар
21.10.2020 15:22 Відповісти
Потому что те, у кого есть хоть немного мозгов, понимают, что ЗЕ и СН осталось уже не долго и не хотят получить клеймо, как до них было с рыгами.
показати весь коментар
21.10.2020 15:46 Відповісти
Это они не "отказались представлять слуг", а почуяли вольницу - централь власти слаба как никогда (даже при юще такого не было), нах теперь оглядываться на этих клуонов? Потому что децентрализация таки работает и на местах на самом деле прорва бабла крутится. А не дать эту прорву бабла местным властям - это ещё больше против себя настроить всех местных. А там, глядишь, и каждой бабке разъяснят, что зеле-шулепень - тараканы, которых давить нужно.
показати весь коментар
21.10.2020 15:48 Відповісти
песец такой партии власти скоро. Прийде весна - саджати будем (слуг та служек)
показати весь коментар
21.10.2020 16:17 Відповісти
Це просто віртуальна партія-одноденка. Незрозуміло з яких джерел вона фінансується. звідки кошти на оплату президентського опитування, чому раніше заявляли, що будуть пожертви не названних меценатів.
показати весь коментар
21.10.2020 17:22 Відповісти
більш року протримались... ти диви
показати весь коментар
21.10.2020 17:23 Відповісти
Та вроді в грудні тільки рік буде, присутнім на "родах" не був, Малюська може сказати точніше.
показати весь коментар
21.10.2020 18:16 Відповісти
 
 