Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка "ЄС" Геращенко

Народна депутатка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко каже, що нинішні місцеві вибори є першими, коли жоден з чинних мерів обласних центрів не балотується від партії влади.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Як людина, яка багато років слідкувала або брала участь у виборах як журналіст, технолог, політик – можу сказати, що вперше жоден з мерів обласних і загалом великих міст – не йдуть на вибори з партією влади. Вони категорічно послали партію влади "полєтать на зєльоном зонтікє" і відмовилися представляти "Слуг". Це дуже симптоматично і символічно, і це сигнал Зеленському, що після виборів він не зможе посилати ніякого мера "к чортам", як він це робив рік тому. І поки йому доведеться йти на поклон до органів місцевого самоврядування і шукати новий діалог з регіонами для того, щоб не розшматувати країну. Це потребуватиме від центральної влади мудрості", - сказала Геращенко.

Повну версію статті читайте тут.

Також читайте: "Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук