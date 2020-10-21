Вперше жоден з мерів обласних центрів не йде на вибори з партією влади, - нардепка "ЄС" Геращенко
Народна депутатка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко каже, що нинішні місцеві вибори є першими, коли жоден з чинних мерів обласних центрів не балотується від партії влади.
Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.
"Як людина, яка багато років слідкувала або брала участь у виборах як журналіст, технолог, політик – можу сказати, що вперше жоден з мерів обласних і загалом великих міст – не йдуть на вибори з партією влади. Вони категорічно послали партію влади "полєтать на зєльоном зонтікє" і відмовилися представляти "Слуг". Це дуже симптоматично і символічно, і це сигнал Зеленському, що після виборів він не зможе посилати ніякого мера "к чортам", як він це робив рік тому. І поки йому доведеться йти на поклон до органів місцевого самоврядування і шукати новий діалог з регіонами для того, щоб не розшматувати країну. Це потребуватиме від центральної влади мудрості", - сказала Геращенко.
Повну версію статті читайте тут.
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Найрозумніша істота.
местная коррупция не видит перспектив?
Щоб не стрибати, як повія, із одного партійного ліжка в інше.
явно ні...
Але Садовий,наприклад ,домовився вже про співпрацю з зе після виборів...
Ты видишь между ними хоть какие-то противоречия, кроме самой власти?
Все три популисты.
Все три обслуживают своих хозяев.
Всем трем чихать на свой электорат и Украину.