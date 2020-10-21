"Слуга народу" Грищенко пояснила, чому хочуть скасувати другий тур виборів мера: Недопущення надмірного навантаження на медсистему
Нардепка "Слуги народу" Тетяна Грищенко пояснила, чому в політсилі запропонували скасувати другий тур виборів мера.
Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Основною метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення", - йдеться в повідомленні.
За словами Грищенко, нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків.
"Другі тури виборів нікуди не подінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров'я і життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - підсумувала парламентарій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстровано постанову, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного та міського голови.
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ОНИ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ?!!
Карантин еще минимум пол года и все это время жить вообще БЕЗ МЭРОВ?
Источник: https://censor.net/ru/n3226076
Подождите, зайчики (bunnies), я записываю.
Ведь только что, на голубом глазу, сказано, что "Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан"
https://censor.net/ru/news/3226017/my_doljny_nauchitsya_jit_v_usloviyah_epidemii_blijayishie_poltoradva_goda_ruban
Я правильно понимаю, что Слуги Народа хотят отложить выборы мэров на полтора-два года, то есть практически до полного окончания "бубочкиной" каденции?
"А хо-хо им не ху-ху"(С) ?