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Новини Місцеві вибори-2020
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"Слуга народу" Грищенко пояснила, чому хочуть скасувати другий тур виборів мера: Недопущення надмірного навантаження на медсистему

Нардепка "Слуги народу" Тетяна Грищенко пояснила, чому в політсилі запропонували скасувати другий тур виборів мера.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення", - йдеться в повідомленні.

За словами Грищенко, нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків.

Також читайте: "Слуга народу" бере участь у місцевих виборах фактично з опозиції, - Кравчук

"Другі тури виборів нікуди не подінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров'я і життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - підсумувала парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстровано постанову, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного та міського голови.

Автор: 

другий тур (38) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+10
а опросики проводить во время выборов при пандемии -это нормально)))))Але,мадам,вы обосрались.
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21.10.2020 13:24
+8
Гнилая отмазка. Рассчитывают что какой-нибудь зелёный на остатках рейтинга клована наберёт свои 25% и дело в шляпе.Хитросделаные ублюдки.
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21.10.2020 13:21
+7
Какие же гнилые эти зебилы, такие же как и ихний гнусавый предводитель
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21.10.2020 13:26
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Всмысле? Апока останецца тот, кто есть?
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21.10.2020 13:16 Відповісти
Нельзя менять правила игры во время игры. Это уже уловки. Не позволяет ситуация, отменяйте выборы до весны и тогда меняйте правила игры.
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21.10.2020 13:17 Відповісти
Отменить не выйдет. Только ЧП.
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21.10.2020 13:21 Відповісти
"Слуга народа" Грищенко объяснила, почему хотят отменить второй тур выборов мэра: Недопущение чрезмерной нагрузки на медсистему - Цензор.НЕТ 5119
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21.10.2020 13:18 Відповісти
Гнилая отмазка. Рассчитывают что какой-нибудь зелёный на остатках рейтинга клована наберёт свои 25% и дело в шляпе.Хитросделаные ублюдки.
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21.10.2020 13:21 Відповісти
а опросики проводить во время выборов при пандемии -это нормально)))))Але,мадам,вы обосрались.
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21.10.2020 13:24 Відповісти
Леди, позвольте узнать, где Вы там увидели мадам? Это типа уважительное слово из французского, что то типа моя госпожа. Я вижу тупую хитроватую овцу.
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21.10.2020 13:36 Відповісти
Какие же гнилые эти зебилы, такие же как и ихний гнусавый предводитель
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21.10.2020 13:26 Відповісти
Это днище они даже развести красиво как регионалы не могут! Такое ощющение что слушаешь отмазки дошкольников! ЗЕбилы я на такое даже в яслях не велся. Не жаром у нас процветают всякие МММ, Баеры и прочие герболайфы!
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21.10.2020 13:29 Відповісти
вот так вот все просто? чтобы не было нагрузки? а в ваши талантливые головы "уристов-самоучек на подтанцовках" не приходило, что это целый Закон Украины, и в нем нельзя ссылаться на временные обстоятельства, типа эпидемии COVID-19, потому, что завтра может случиться любая другая эпидемия, типа COVID-21, и тогда придется снова вносить изменения и так по кругу?
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21.10.2020 13:33 Відповісти
Нужно ВСЕМ приходить не на выборы в воскресенье а на Майдан - и выносить Слуг и Ко нах..!!
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21.10.2020 13:34 Відповісти
Чи вони такі тупі, що не здатні, навіть, якесь розумне виправдання своєму трешу знайти? Чи настільки упорото- знахабнілі, що похрін, як до цього ставляться українці. Як на мене, то другий варіант.
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21.10.2020 13:34 Відповісти
Наперсточники, сер!
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21.10.2020 17:25 Відповісти
У этой няни куриные мозги, чтобы до такого додуматься.Свой цинизм прикрывают заботой о народе, а где вы ЗЕленые были эти 6 месяцев до новой волны эпидемии, расскажите как вы подготовились( на законодательном уровне)
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21.10.2020 13:35 Відповісти
Додайте до того, що т.зв. "опитування", яке задіє тисячі людей, блаЗЄнські не скасовують.
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21.10.2020 14:04 Відповісти
Йой! Пошкодували "слуги" нас! Як вовк кобилу, що лишив хвіст та гриву.
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21.10.2020 13:36 Відповісти
Вот так и суди принимают решения не по Конституции,а по вказивкам и постановам Кабинету министров. А таможня бытовую аппаратуру пропускает как ОКОРОЧКА и тд.
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21.10.2020 13:39 Відповісти
"Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина." -

ОНИ ПОЛНЫЕ ИДИОТЫ?!!
Карантин еще минимум пол года и все это время жить вообще БЕЗ МЭРОВ?
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21.10.2020 13:40 Відповісти
У Вас возникали сомнения?
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21.10.2020 13:44 Відповісти
""Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!" - подытожила парламентарий."
Источник: https://censor.net/ru/n3226076

Подождите, зайчики (bunnies), я записываю.
Ведь только что, на голубом глазу, сказано, что "Мы должны научиться жить в условиях эпидемии ближайшие полтора-два года", - Рубан"
https://censor.net/ru/news/3226017/my_doljny_nauchitsya_jit_v_usloviyah_epidemii_blijayishie_poltoradva_goda_ruban

Я правильно понимаю, что Слуги Народа хотят отложить выборы мэров на полтора-два года, то есть практически до полного окончания "бубочкиной" каденции?
"А хо-хо им не ху-ху"(С) ?
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21.10.2020 13:49 Відповісти
А опитування Зеленського не можна провести після карантину?
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21.10.2020 14:04 Відповісти
Була б вона мужиком то, сказав би їй: "Або зніми хрестика, або надінь труси". Якщо вже боїшся інфекції- відміняй вибори, інакше- проводь їх за всіма законами. Закон це, не дишло.
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21.10.2020 16:30 Відповісти
 
 