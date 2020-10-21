"Слуга народу" Грищенко пояснила, чому хочуть скасувати другий тур виборів мера: Недопущення надмірного навантаження на медсистему

Нардепка "Слуги народу" Тетяна Грищенко пояснила, чому в політсилі запропонували скасувати другий тур виборів мера.

Про це вона повідомила на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Основною метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення", - йдеться в повідомленні.

За словами Грищенко, нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків.

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"Другі тури виборів нікуди не подінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров'я і життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!" - підсумувала парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутатами від "Слуги народу" у Верховній Раді зареєстровано постанову, яка скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, сільського, селищного та міського голови.