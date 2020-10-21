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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду

Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

Шмигаль зазначив, що за розрахунками РНБО, у найближчі тижні можливе суттєве зростання захворюваності на COVID-19 у Львівській області. Прем’єр-міністр закликав голів обласних державних адміністрацій переходити від спостережного контролю до активних дій.

"Треба вже ухвалювати рішення про перепрофілювання лікарень. Надавайте пропозиції про розгортання мобільних госпіталів та прорахунки, наскільки можливо розширити ліжковий фонд. Всім вже прийшла субвенція, і до кінця місяця 80% ліжкомісць мають бути забезпечені подачею кисню", - наголосив очільник Уряду.

Крім того, прем'єр-міністр доручив головам Одеської, Харківської, Донецької, Львівської ОДА та Київської МДА проводити на регулярній основі засідання комісій ТЕБ та НС спільно з органами місцевого самоврядування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спільна робота з українською діаспорою допоможе продемонструвати світові, що Україна змінюється, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Денис Шмигаль (4538) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Після тріумфального виступу найвизначнішого лідера виліз Шмиаль з анонсуванням реальних кроків, про які треба було кричати давно вже!
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21.10.2020 13:18 Відповісти
Ніяких реальних кроків нема ніде. Бо нема вакцини
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21.10.2020 13:21 Відповісти
Так ПРо коечний режим вони говорять , тільки ПРо це й не більше!
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21.10.2020 13:23 Відповісти
А міністр здоров"я та медецини , що йде на вибори, так і продовжить тільки про зони та заражених статистику давати? Людині Ахметки дали шанс- адже саме Рінатка спонсорує Вовку с апросам!
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21.10.2020 13:22 Відповісти
Мобильный госпиталь это палатка на улице с буржуйкой штоле? А ночи нонче холодные
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21.10.2020 13:25 Відповісти
урод в уродском государстве! с марта не разработали стратегию борьбы с этой чумой, а что вы делали?! и закрутил то как- призвал регионы подавать предложения... это чтоб потом была отмазка- вы предложили вы и оплачивайте
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21.10.2020 13:59 Відповісти
Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо розгортання мобільних госпіталів і розширення ліжкового фонду - Цензор.НЕТ 916
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21.10.2020 14:04 Відповісти
 
 