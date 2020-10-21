Опитування Зеленського свідчить, наскільки він далекий від справді актуальних проблем, - глава "Голосу" Рудик

Голова партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що опитування президента Володимира Зеленського, яке планують провести 25 жовтня, свідчить про те, наскільки він далекий від справді актуальних проблем.

Про це йдеться в статті Цензор.НЕТ.

"Взагалі, на цей момент президент України повинен відповідати на питання, які турбують українців. І те, що він вибрав саме ці питання, а не інші, показує, наскільки він далекий від справді актуальних проблем", - сказала Рудик.

На думку нардепа, зараз найбільше турбують українців інші 5 питань: "Кому дзвонити, коли вбиває поліція?", "Хто відповідальний за розкрадання ковідних коштів?", "Хто злив справу вагнерівців?", "Якого року будемо саджати"?, "Чому перестали стріляти, але війна не закінчилася?".

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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