Суди РФ виселили з окупованого Криму майже 600 українців. Понад 140 тис. росіян зареєструвалися на півострові, - МЗС

Суди Росії ухвалили постанови про виселення з території окупованого Криму майже тисячі осіб, з яких приблизно 600 є громадянами України.

Про це повідомила посол з особливих доручень політичного директорату Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські суди ухвалили постанови про виселення з території Криму майже тисячі осіб, з них приблизно 600 - громадяни України. Також відбувається порушення міжнародного гуманітарного права, як переселення російською владою власного населення на територію АРК. За інформацією міжнародних організацій, понад 140 тис. росіян змінили місце реєстрації на Крим", - сказала вона на конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" в середу.

Також читайте: Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

Герасько наголосила, що Росія порушує в окупованому Криму цивільні права.

"Згідно з Гаазькими конвенціями, Росія, як держава-окупант, не має права нав'язувати своє громадянство. Але, як ми всі знаємо, РФ автоматично розповсюдила своє громадянство на всіх громадян України в Криму і осіб без громадянства. Це рішення мало абсолютно негативні наслідки для прав на проживання та свободу пересування", - зазначила вона.

За словами представниці МЗС, також у Криму спостерігається порушення прав на правосуддя, оскільки Росія, як окупаційна держава, не виконала жодної статті гаазьких конвенцій і не зберегла законодавство України на території Криму.

"Більше того, після так званого референдуму 2014 року Росія перекваліфікувала вже ухвалені вироки за власним законодавством, і навіть почала застосовувати законодавство з боротьби з екстремізмом і тероризмом на випадки, які відбулися до окупації Криму", - додала Герасько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимчасово окупована територія АР Крим не є анексованою, - Мінреінтеграції

Вона вказала, що РФ порушує в окупованому Криму основоположне право на життя, свободу і безпеку, уможливлюючи насильницьке зникнення людей, за час окупації в Криму зникли понад 40 осіб, серед них проукраїнські і кримськотатарські активісти, журналісти.

"Також Росія порушує права заарештованих. Їм відмовляють у медичній допомозі, якщо вони не йдуть на співпрацю зі слідством, і протиправно переводять з Криму в колонії на території Росії, утримують у нелюдських умовах, не надають українським дипломатам доступу до власних громадян, кажучи про пріоритетність російського громадянства", - пояснила посол з особливих доручень політичного директорату МЗС.

Крім того, Росія порушує свободу думки, совісті, переконань, релігії. Зокрема, в Криму була заборонена українська греко-католицька церква, "Свідки Єгови", переслідуються прихильники мусульманських груп, яких вважають екстремістськими і терористичними організаціями. Влада переслідує людей за висловлення незгоди з російським керівництвом за критику окупації Криму, навіть в інтернеті, публікацію в соцмережах матеріалів, які вважаються екстремістськими, додала Герасько. Вона зазначила, що Росія постійно порушує права журналістів, свободи на мирні зібрання та асоціації, право на збереження самобутності культури і традицій. Також в окупованому Криму порушуються майнові права, оскільки було експропрійовано багато приватного, державного, комунального майна України.

Також читайте: Росія переселила в окупований Крим пів мільйона своїх громадян, - Джапарова

Представниця МЗС наголосила, що Україна прикладає надзвичайно багато зусиль з метою припинення з боку РФ порушень прав людини, використовуючи при цьому майданчики міжнародних організацій і Міжнародного суду ООН.

Водночас Герасько визнала, що, хоча міжнародні організації констатують у доповідях про порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права в Криму і закликають РФ припинити такі порушення, але ефективних механізмів для примусу РФ дотримуватися положень міжнародного права не існує.