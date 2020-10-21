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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Суди РФ виселили з окупованого Криму майже 600 українців. Понад 140 тис. росіян зареєструвалися на півострові, - МЗС

Суди РФ виселили з окупованого Криму майже 600 українців. Понад 140 тис. росіян зареєструвалися на півострові, - МЗС

Суди Росії ухвалили постанови про виселення з території окупованого Криму майже тисячі осіб, з яких приблизно 600 є громадянами України.

Про це повідомила посол з особливих доручень політичного директорату Міністерства закордонних справ України Лариса Герасько, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Російські суди ухвалили постанови про виселення з території Криму майже тисячі осіб, з них приблизно 600 - громадяни України. Також відбувається порушення міжнародного гуманітарного права, як переселення російською владою власного населення на територію АРК. За інформацією міжнародних організацій, понад 140 тис. росіян змінили місце реєстрації на Крим", - сказала вона на конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації" в середу.

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Герасько наголосила, що Росія порушує в окупованому Криму цивільні права.

"Згідно з Гаазькими конвенціями, Росія, як держава-окупант, не має права нав'язувати своє громадянство. Але, як ми всі знаємо, РФ автоматично розповсюдила своє громадянство на всіх громадян України в Криму і осіб без громадянства. Це рішення мало абсолютно негативні наслідки для прав на проживання та свободу пересування", - зазначила вона.

За словами представниці МЗС, також у Криму спостерігається порушення прав на правосуддя, оскільки Росія, як окупаційна держава, не виконала жодної статті гаазьких конвенцій і не зберегла законодавство України на території Криму.

"Більше того, після так званого референдуму 2014 року Росія перекваліфікувала вже ухвалені вироки за власним законодавством, і навіть почала застосовувати законодавство з боротьби з екстремізмом і тероризмом на випадки, які відбулися до окупації Криму", - додала Герасько.

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Вона вказала, що РФ порушує в окупованому Криму основоположне право на життя, свободу і безпеку, уможливлюючи насильницьке зникнення людей, за час окупації в Криму зникли понад 40 осіб, серед них проукраїнські і кримськотатарські активісти, журналісти.

"Також Росія порушує права заарештованих. Їм відмовляють у медичній допомозі, якщо вони не йдуть на співпрацю зі слідством, і протиправно переводять з Криму в колонії на території Росії, утримують у нелюдських умовах, не надають українським дипломатам доступу до власних громадян, кажучи про пріоритетність російського громадянства", - пояснила посол з особливих доручень політичного директорату МЗС.

Крім того, Росія порушує свободу думки, совісті, переконань, релігії. Зокрема, в Криму була заборонена українська греко-католицька церква, "Свідки Єгови", переслідуються прихильники мусульманських груп, яких вважають екстремістськими і терористичними організаціями. Влада переслідує людей за висловлення незгоди з російським керівництвом за критику окупації Криму, навіть в інтернеті, публікацію в соцмережах матеріалів, які вважаються екстремістськими, додала Герасько. Вона зазначила, що Росія постійно порушує права журналістів, свободи на мирні зібрання та асоціації, право на збереження самобутності культури і традицій. Також в окупованому Криму порушуються майнові права, оскільки було експропрійовано багато приватного, державного, комунального майна України.

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Представниця МЗС наголосила, що Україна прикладає надзвичайно багато зусиль з метою припинення з боку РФ порушень прав людини, використовуючи при цьому майданчики міжнародних організацій і Міжнародного суду ООН.

Водночас Герасько визнала, що, хоча міжнародні організації констатують у доповідях про порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права в Криму і закликають РФ припинити такі порушення, але ефективних механізмів для примусу РФ дотримуватися положень міжнародного права не існує.

Автор: 

Крим (14122) МЗС (4106) суд (11646)


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Топ коментарі
+5
И что Украина сделала в ответ? Разорвала дипотношения с РФ и выслала росийское посольство с Украины? Ввела визовый режим или перекрыла границу с врагом? Прекратила торговлю и другие отношения с окупантами? НЕТ. Абсолютн ничего Укарина в ответ не сделала за последние 7 лет. Потому что Украиной всегда правили предатели и украинофобы.
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21.10.2020 14:03
+2
Зрадників переселять в расєйськіє іпєня. Сібірь бальшая.
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21.10.2020 13:37
+2
роSSия нарушает все конвенции, потому что старушка Европа немножко трусит, а Трампик благоговеет от *****. Вот педофильный недомерок и измывается над людьми... ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!
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21.10.2020 13:38
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Зрадників переселять в расєйськіє іпєня. Сібірь бальшая.
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21.10.2020 13:37 Відповісти
Гнать оккупантов и колонизаторов поганой метлой в их родное Нечерноземье. Так, как чехи судетских немцев, а алжирцы французов. Не так жестоко, но так же решительно!
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21.10.2020 14:30 Відповісти
роSSия нарушает все конвенции, потому что старушка Европа немножко трусит, а Трампик благоговеет от *****. Вот педофильный недомерок и измывается над людьми... ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!
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21.10.2020 13:38 Відповісти
Экспа́нсия кацапов
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21.10.2020 13:41 Відповісти
Интересно,после деокупации этим кацапам будет предложено в течени 72х часов покинуть Крым? Или очередная амнистия и плюс 140 тысяч кацапов засунут Украине?
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21.10.2020 13:43 Відповісти
И что Украина сделала в ответ? Разорвала дипотношения с РФ и выслала росийское посольство с Украины? Ввела визовый режим или перекрыла границу с врагом? Прекратила торговлю и другие отношения с окупантами? НЕТ. Абсолютн ничего Укарина в ответ не сделала за последние 7 лет. Потому что Украиной всегда правили предатели и украинофобы.
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21.10.2020 14:03 Відповісти
Выделяют три фазы развития юношеского максимализма: раннюю (12-15 лет, перестройка сознания), среднюю (15-18 лет, стремление доказать независимость) и позднюю (18-22 года, поиски своего места в социуме). Также рассматривают три основных типа максималистов - «болтун», «рационалист-прагматик» и «пофигист-адреналинщик»
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21.10.2020 14:20 Відповісти
Прийде час і ні одного кацапа не буде в Криму.
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21.10.2020 14:07 Відповісти
А клоуна выселили или хатынка там и стоит ?
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21.10.2020 14:08 Відповісти
Хатынку шмаркля оформил по кацаским законам, так что с ней всё в порядке.
Может приезжать хоть завтра и потренькать на рояле, к нему у кацапсин претензий нет.
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21.10.2020 15:39 Відповісти
Мост есть - убегут быстро.
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21.10.2020 14:35 Відповісти
Хорошо, что море рядом - рыбы и крабы тоже кушать хотят...
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21.10.2020 15:17 Відповісти
 
 