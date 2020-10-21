НАТО побудує в Німеччині космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії та Китаю, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Німеччині буде побудовано космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії і Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Сам центр буде розташований на авіабазі в Рамштайн.

"Деякі держави, включно з Росією і Китаєм, розробляють антисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечне сміття на орбіті. Ми маємо розширити наше розуміння викликів у космосі і нашу здатність вирішувати їх", - наголосив Столтенберг.

За його словами, цей центр буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією і координації діяльності Альянсу.

Зазначається, що в минулому році в НАТО вирішили визнати космос п'ятим оперативним простором після суші, моря, повітря і кіберпростору.

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