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Новини
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НАТО побудує в Німеччині космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії та Китаю, - Столтенберг

НАТО побудує в Німеччині космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії та Китаю, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Німеччині буде побудовано космічний командний центр для протидії загрозам з боку Росії і Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.

Сам центр буде розташований на авіабазі в Рамштайн.

"Деякі держави, включно з Росією і Китаєм, розробляють антисупутникові системи, які можуть засліплювати, виводити з ладу або збивати супутники і створювати небезпечне сміття на орбіті. Ми маємо розширити наше розуміння викликів у космосі і нашу здатність вирішувати їх", - наголосив Столтенберг.

За його словами, цей центр буде координаційним центром для забезпечення космічної підтримки операцій НАТО, обміну інформацією і координації діяльності Альянсу.

Зазначається, що в минулому році в НАТО вирішили визнати космос п'ятим оперативним простором після суші, моря, повітря і кіберпростору.

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Автор: 

Німеччина (7312) космос (860) НАТО (6392)


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Лучше бы в Польше - Германия не очень надежный союзник.
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21.10.2020 13:38 Відповісти
к сожалению это так
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21.10.2020 13:47 Відповісти
ну да , шоб по "Северному потоку " инфа слилась обратно в па- рашку
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21.10.2020 14:11 Відповісти
А поближе к Украине никак?
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21.10.2020 13:57 Відповісти
Лучше было бы, если НАТО построило космический командный центр в Украине, это более надежная страна и поближе к самому большому террористическому центру к Москве
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21.10.2020 14:26 Відповісти
Ближе к противнику? Для размещения командного центра это совсем не плюс.
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21.10.2020 14:36 Відповісти
Та будуйте його ліпше в Україні. Більше пуття буде.
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21.10.2020 14:50 Відповісти
и служить там будут совковое поколение переселенцев так как владеют хорошо русским))
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21.10.2020 15:57 Відповісти
Лучше бы в Украине.🙂
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21.10.2020 16:48 Відповісти
 
 