УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6445 відвідувачів онлайн
Новини Опитування Зеленського
4 806 64

Є інформація про можливі спроби зриву опитування Зеленського, - глава Нацполіції Клименко

Є інформація про можливі спроби зриву опитування Зеленського, - глава Нацполіції Клименко

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив про наявність інформації щодо можливих спроб зірвати анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це він сказав під час селекторної наради.

"Надходить інформація, що можливі спроби зриву опитування, яке буде проводитися одночасно з виборами. Тому ми маємо врахувати всі загрози та не допустити насильства до громадян, які будуть проводити і брати участь в опитуванні", - сказав Клименко.

Також він підкреслив, що поліція залишається осторонь політичних процесів.

"Наша основна мета - гарантувати безпеку під час проведення виборів. Поліція не надає оцінку будь-яким політичним подіям, тільки запобігає можливим провокаціям", - додав Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опитування Зеленського свідчить, наскільки він далекий від справді актуальних проблем, - глава "Голосу" Рудик

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

Представник Ради в Кабміні Василь Мокан розповів, що анкета на "опитуванні Зеленського" буде імітувати бюлетень

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук заявила, що опитування Зеленського оплатять меценати коштами "українського походження".

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що зробить все, щоб припинити проведення незаконного "опитування Зеленського".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому президент Володимир Зеленський вирішив проводити своє опитування в день проведення місцевих виборів 25 жовтня.

Нардеп "ЄС" Володимир В'ятрович направив офіційне звернення до глави Нацполіції із закликом покласти край будь-яким спробам незаконного впливу на виборців у день голосування 25 жовтня.

Автор: 

Зеленський (23642) місцеві вибори (1366) опитування (1922) Нацполіція (15120) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+59
А у нас вообще полиция чем занимается: следит за соблюдением правопорядка в стране или крышует незаконные хотелки одного дурачка?
показати весь коментар
21.10.2020 13:39
+40
хм.. так Нацполиция должна и срывать этот опрос т.к.опрос это нарушение закона Украины !!!
показати весь коментар
21.10.2020 13:39
+33
Взагалі-то сама поліція мала би припинити оцей опорос.
Але тепер, принаймі, стало зрозуміло, що сабаков буде заодно з зебілами; а нацсуки - скоріш за все, і будуть тими "волонтерами".
показати весь коментар
21.10.2020 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А у нас вообще полиция чем занимается: следит за соблюдением правопорядка в стране или крышует незаконные хотелки одного дурачка?
показати весь коментар
21.10.2020 13:39 Відповісти
интересно как можно опрос сорвать
не брать трубку или убегать от опросников?

нацполиция как обично борется с виртуальними врагами при етом обичние жулики разгуливают по улицам
показати весь коментар
21.10.2020 13:39 Відповісти
Поливати ЗЄльонкой
показати весь коментар
21.10.2020 14:04 Відповісти
Можно преступно насрать на опрос. У полиции есть информация о сосредоточении большого количества говна, которое может пролиться на опрос Зеленского.
показати весь коментар
21.10.2020 16:26 Відповісти
хм.. так Нацполиция должна и срывать этот опрос т.к.опрос это нарушение закона Украины !!!
показати весь коментар
21.10.2020 13:39 Відповісти
это вопрос не полиции а прокуратуры.
показати весь коментар
21.10.2020 13:43 Відповісти
да понятно , но срывать опрос по решению гпу или суда должны менты !!!
показати весь коментар
21.10.2020 13:45 Відповісти
А какой смысл его срывать,рекламная кампания уже запущена,а раскрутили её вы своим пристальным вниманием .
показати весь коментар
21.10.2020 15:05 Відповісти
а если я выйду и буду агитировать возле двери избирательного участка за какую-то партию, то это будет вопрос полиции или они подождут решения прокуратуры ?

Полиция меня задержит или просто будет наблюдать, чтобы я не дебоширил ?
показати весь коментар
21.10.2020 14:49 Відповісти
Ответ очень прост, его Аваков давал лет 6 назад:
"Мусора не люди" (с)
показати весь коментар
21.10.2020 13:48 Відповісти
Менты (мусора) те же дети, только ума поменьше, а член побольше ...
показати весь коментар
21.10.2020 14:09 Відповісти
Взагалі-то сама поліція мала би припинити оцей опорос.
Але тепер, принаймі, стало зрозуміло, що сабаков буде заодно з зебілами; а нацсуки - скоріш за все, і будуть тими "волонтерами".
показати весь коментар
21.10.2020 13:40 Відповісти
А є інформація, що громадяни вийдуть з плакатами власного опитування й стануть поряд з похоронщиками України у білих ЗЕмантіях... Кожен же такий смий президент порушувач законів України!
показати весь коментар
21.10.2020 13:41 Відповісти
та вы шо? !
т.е даже подвергать сомнению легитимность и законность такого опроса на повестке не стоит!?
показати весь коментар
21.10.2020 13:41 Відповісти
Це шо, вибір Арсена? АВАКОВ, ТИ ЗОВСІМ ЗЕпроданець?
показати весь коментар
21.10.2020 13:43 Відповісти
а чий же це вибір? ну точно ж не мій і не Ваш... але без сумніву щось тут хитрозакручується ))
показати весь коментар
21.10.2020 14:01 Відповісти
Да ты что, не уж то полиция займётся своей работой ?
показати весь коментар
21.10.2020 13:42 Відповісти
То есть если Бутусов, как обещал, перекинет столик и разбросает "бюллетени" - его могут задержать за хулиганство?
показати весь коментар
21.10.2020 13:43 Відповісти
Это еще не срыв опроса, вот если 10000 Бутусовых перекинут 10000 столиков...
показати весь коментар
21.10.2020 13:47 Відповісти
... на голови "опитувальників"
показати весь коментар
21.10.2020 14:15 Відповісти
Бутусов полицию собрался вызывать, это братья Капрановы переворачивать собрались.
показати весь коментар
21.10.2020 15:24 Відповісти
Опасная работа реализовывать инициативы потерпевшего. )))))
Таки да, можно и по морде отгрести.
Но на самом деле именно полиция должна пресекать незаконный опорос.
показати весь коментар
21.10.2020 13:43 Відповісти
Как можно сорвать опрос?
показати весь коментар
21.10.2020 13:44 Відповісти
Мне кажется, этим "ОПРОСОМ" кое-кто хочет "ОТМЫТЬ" энную сумму. А результат этого фарса может быть даже второстепенным.
показати весь коментар
21.10.2020 13:44 Відповісти
Порошенко витрачав на своє лікування від коронавірусу у приватній кліниці 11000 грн на добу, згідно офіційним повідомленням, держава витрачає на лікування одного хворого в стаціонарі, в середньому, більше 20000 грн на добу. Ви уявляєте - яке там корупційне Ельдорадо?
показати весь коментар
21.10.2020 16:29 Відповісти
Есть информация, что опрос Зеленского незаконный...
показати весь коментар
21.10.2020 13:44 Відповісти
лично поучаствую в срыве.
собираюсь написать на опроснике "Зеля - *******" - и так и брошу в урну.
даже фломастер уже купил.

и всем это советую сделать.
показати весь коментар
21.10.2020 13:44 Відповісти
А не краще про це запитати у громадян на своєму власному опитуванні? Участь у цьому ЗЕгівенному опитуванні -тільки демонстрація підтримки йому.
показати весь коментар
21.10.2020 13:48 Відповісти
Опорос ЗЕ мені до лампочки.
показати весь коментар
21.10.2020 13:46 Відповісти
так "опрос" - это ***** и есть самая настоящая провокация
показати весь коментар
21.10.2020 13:49 Відповісти
Ну .. і що.. Звучить я к " Є інформація про підрив мозку президента" так що тут такого він і так у нього підорваний .. ну не може нормальна людина на всю країну шутить про гру на піаніно діторобним органом.. А у поліції не має інформаціїї про хабарі на місцевому рівні.? А? Ну зрозуміло на Х... воно треба зато опрос це головне в державі.
показати весь коментар
21.10.2020 13:49 Відповісти
"Полиция не предоставляет оценку любым политическим событиям, только предупреждает возможные провокации", - добавил Клименко.
ЯкшоКлименко каже правду, то просто поліція повинна діяти у рамках Конституції і Виборчого кодексу і просто попередити проведення цього за всіма законодавчими актами незаконного референдуму. Я щиро сподівпюся, що поліція буде керуватися саме законодавчими нормами, а не дзвінками з ОПи. Хоча, якщо чесно, не вірю у це.
показати весь коментар
21.10.2020 13:49 Відповісти
Полиция соблюдай Конституцию, а не поддерживай её нарушителей и откровенных врагов Украины!
показати весь коментар
21.10.2020 13:59 Відповісти
Пан, Клименко ,я как гражданин с высокойсоциальной ответственностью,хочу сделать заявление. Так называемый опрос Зеленского ,является не законным , противоречащим конституции , Украины . Примите , пожалуйста меры , для противодействия преступлению .
показати весь коментар
21.10.2020 14:00 Відповісти
Тобто, "ЗЕпитування" буде проводитись під поліцейським наглядом і якщо пошлю опитувальника нафуй, то мене згребуть до буцигарні?

Я все правільно зрозумів, ТИ ?

Це ТВОЯ така вказівка - охороняти позазаконний процес під час конституційних дій громадян України???
І тут я підтримую колегу:

=============================
А другим политическим силам нужно не сопли жевать и использовать гонцов для раздачи газеток по всем городам, а поставить такие же урны напротив опросников зеленского с одним вопросом: Выражаете ли вы недоверие действующему президенту Украины В. Зеленскому.
=============================
показати весь коментар
21.10.2020 14:00 Відповісти
а, ведь, это хороший вопрос: если какой-то гражданин Украины решит провести свой опрос, препятствование ему тоже будет "срывом"?!
показати весь коментар
21.10.2020 14:52 Відповісти
Высокой социальной
показати весь коментар
21.10.2020 14:01 Відповісти
Незаконный шабаш срывают. Караул! Полиция всегда на страже беззакония...Тьфу!
показати весь коментар
21.10.2020 14:02 Відповісти
rodriges_ Отличное решение ,провести параллельный опрос ,Кто такой Зеленский ,клоун , президент или враг
показати весь коментар
21.10.2020 14:04 Відповісти
цікава ідея. Шкода, що нема часу для реалізації
показати весь коментар
21.10.2020 14:17 Відповісти
Кончєний патріот поставить біля опитувальнків по два ОМОНівця з автоматами в намордниках і нацжон
показати весь коментар
21.10.2020 14:09 Відповісти
Теряя в турборежиме надувное величие, с таким усердием, угрожая через полицию, цепляться за власть.
показати весь коментар
21.10.2020 14:13 Відповісти
А что это за мероприятие "Опорос Зеленского", что его проведение волнует нацполицию? Опоросится Зеленский или нет - это должно быть его личным делом и за личные деньги.
показати весь коментар
21.10.2020 14:17 Відповісти
"Есть информация о возможных попытках срыва опроса Зеленского, - глава Нацполиции Клименко" - я ни на какие вопросы отвечать не буду и за Зе голосовать тоже не буду, как и на прошлых выборах.
показати весь коментар
21.10.2020 14:23 Відповісти
а должна была бы составлять протоколы на этих опросников за нарушение выборного законодательства.
показати весь коментар
21.10.2020 14:25 Відповісти
Почему полиция занимается крышеванием незаконного опроса?
показати весь коментар
21.10.2020 14:27 Відповісти
Іншими словами поліція прикриває беззаконня зеленського?
показати весь коментар
21.10.2020 14:28 Відповісти
Це ж не військові - на ментів Зе клоун в бюджеті не економив
показати весь коментар
21.10.2020 14:59 Відповісти
Бандиты авакова за беззаконие!!! Этот гандон при власти законы читал?
показати весь коментар
21.10.2020 14:38 Відповісти
Так надо заяву писать ментам на незаконную агитацию в день выборов
показати весь коментар
21.10.2020 14:39 Відповісти
а что, препятствование во время выборов незаконным действиям называется "срывом" этих действий?!
показати весь коментар
21.10.2020 14:49 Відповісти
Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о наличии информации о возможных попытках сорвать анонсированный президентом Владимиром Зеленским опрос, который состоится 25 октября. Источник: https://censor.net/ru/n3226086

ХАЙ Зе КЛОУН СВІЙ ОПРОС СОБІ У ОДНЕ МІСЦЕ ЗАСУНЕ.

ШАПІТО ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
показати весь коментар
21.10.2020 14:58 Відповісти
И?????
показати весь коментар
21.10.2020 15:03 Відповісти
Политтехнологи могут вас всех только поблагодарить за бесплатно проведённую агитацию за "сн",но вы то это вряд-ли поймёте.
показати весь коментар
21.10.2020 15:17 Відповісти
Клименко! ты сам его должен пресечь, иначе становишься преступником-оборотнем
показати весь коментар
21.10.2020 16:11 Відповісти
А проведення опитування під час виборів представником однієї політичної сили це, не є провокацією?
показати весь коментар
21.10.2020 16:33 Відповісти
А я писав що, жодна політична сила не подала до суду з вимогою заборонити цю діяльність. Що говорить про схвалення і Порошенком, і Тимошенком, і Садовим, і Тягнибоком цих дій. Одна справа позвездіти на шоу, інша- зробити юридичні кроки.
показати весь коментар
21.10.2020 16:37 Відповісти
Є інформація про можливі спроби зриву опитування Зеленського, - глава Нацполіції Клименко - Цензор.НЕТ 5884
показати весь коментар
21.10.2020 16:48 Відповісти
Выдать каждому агитатору по мусору и мусору - по агитатору
показати весь коментар
21.10.2020 17:03 Відповісти
Ніхто нікого не буде насилувати, ну хіба що в урни можуть понасирати. Так це дитячі пустощі.
показати весь коментар
21.10.2020 17:47 Відповісти
проведут опрос нормально. все будет хорошо.
показати весь коментар
22.10.2020 03:19 Відповісти
 
 