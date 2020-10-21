Є інформація про можливі спроби зриву опитування Зеленського, - глава Нацполіції Клименко

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив про наявність інформації щодо можливих спроб зірвати анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування, яке відбудеться 25 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це він сказав під час селекторної наради.

"Надходить інформація, що можливі спроби зриву опитування, яке буде проводитися одночасно з виборами. Тому ми маємо врахувати всі загрози та не допустити насильства до громадян, які будуть проводити і брати участь в опитуванні", - сказав Клименко.

Також він підкреслив, що поліція залишається осторонь політичних процесів.

"Наша основна мета - гарантувати безпеку під час проведення виборів. Поліція не надає оцінку будь-яким політичним подіям, тільки запобігає можливим провокаціям", - додав Клименко.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський оголосив про проведення в країні в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня всенародного опитування: "Я поставлю тобі п'ять важливих запитань". Пізніше Офіс Президента заявив, що опитування не матиме прямих юридичних наслідків, а є формою безпосередньої демократії.

14 жовтня Зеленський оголосив перше питання загальнонаціонального опитування. Президент запитав, чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах.

15 жовтня президент озвучив друге питання свого опитування, воно стосується створення вільної економічної зони на Донбасі.

16 жовтня глава держави назвав три фінальні питання. Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300? Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу? Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Того ж дня, 16 жовтня, глава держави анонсував додаткові питання, які можуть включити в наступні опитування. Серед них легалізація зброї і питання подвійного громадянства.

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