УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6367 відвідувачів онлайн
Новини
2 614 18

Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень"

Зеленський підписав Закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Підписання відбулося під час відвідання Главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", – сказав Зеленський і підписав документ.

За словами президента, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

"Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для ухвалення важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив глава держави.

Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незадоволені якістю кадрів: окупанти на Донбасі розгорнули агітроботу щодо залучення осіб до лав найманців РФ, - розвідка

Автор: 

закон (2822) Зеленський (23642) розвідка (3854)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Дурачек!!!
Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
показати весь коментар
21.10.2020 13:48
+8
*вагнеровцы рукоплещут
показати весь коментар
21.10.2020 13:49
+6
После того, как администрация президента Украины СЛИЛА врагу тщательно разработанную разведчиками операцию против вагнеровцев, ни один уважающий себя разведчик не должен доверять ни байта информации команде Ермака и марионеткам Коломойского.
показати весь коментар
21.10.2020 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дурачек!!!
Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
показати весь коментар
21.10.2020 13:48 Відповісти
цей закон від Вовкипіар на власних політичних кістках...
показати весь коментар
21.10.2020 13:50 Відповісти
ну почему же провалом-операция агентов зеленского и ермака вполне удалась.@уйло было наверняка довольно
показати весь коментар
21.10.2020 14:35 Відповісти
И не только. Напомню недавнее.

Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень" - Цензор.НЕТ 3500
показати весь коментар
21.10.2020 15:13 Відповісти
Это до закона было, то е сть не считается типа
показати весь коментар
21.10.2020 16:20 Відповісти
*вагнеровцы рукоплещут
показати весь коментар
21.10.2020 13:49 Відповісти
Вау !
показати весь коментар
21.10.2020 13:50 Відповісти
После того, как администрация президента Украины СЛИЛА врагу тщательно разработанную разведчиками операцию против вагнеровцев, ни один уважающий себя разведчик не должен доверять ни байта информации команде Ермака и марионеткам Коломойского.
показати весь коментар
21.10.2020 13:52 Відповісти
Апофеоз якийсь...
показати весь коментар
21.10.2020 13:52 Відповісти
Апофигей апофероза
показати весь коментар
21.10.2020 14:57 Відповісти
Клован это forever!
показати весь коментар
21.10.2020 13:53 Відповісти
Клоуну не верю
показати весь коментар
21.10.2020 14:09 Відповісти
Он мог так сильно зашкварится перед Путлером. Сразу было ясно, что после "вагнеровцев" шмаркля постарается разогнать украинскую разведку.
показати весь коментар
21.10.2020 14:22 Відповісти
«Новости с Росссии.
21 октября 2020
На улице Чапаева поставили памятник его убийце.
В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-ой стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева, сообщает «Оренбург Медиа».
Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господня. Конструкция представляет собой высокий постамент с бюстом казака Сладкова на вершине. Местных журналистов удивило, что его поставили на улице Чапаева.»
показати весь коментар
21.10.2020 14:27 Відповісти
«Руководили отрядом полковник Сладков Т. И. и полковник (посмертно генерал-майор) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Бородин Н. Н.
Задача, стоявшая перед отрядом, была предельно сложная, если не сказать, что практически невыполнимая: в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Лбищенске располагался штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 25-й стрелковой дивизии во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чапаевым В. И. , в городе находились крупные силы красных численностью до 4000 штыков и сабель при большом количестве пулемётов, днём окрестности в районе патрулировали несколько красных аэропланов. Для выполнения спецоперации надо было пройти свыше ста с лишним километров по степи, совершая переходы только в ночное время, так как дневное передвижение не могло бы остаться незамеченным для красных наблюдателей-разведчиков на аэропланах.
В 3 часа утра 5 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года г. Лбищенск был атакован силами отряда. В результате атаки было уничтожено всё командование дивизии во главе с В. И. Чапаевым, а г. Лбищенск очищен от красных и перешёл под контроль Уральской армии. В результате Лбищенского боя гарнизон красных (4000 шт. и саб.) был практически полностью уничтожен - в самом Лбищенске насчитали 1500 тел убитых, остальные утонули в р. Урал и были зарублены в степи. Общие потери белых во время этой операции составили 118 человек - 24 убитых (в том числе Бородин Н. Н.) и 94 раненых. Трофеи, взятые в Лбищенске, оказались очень большими. Было взято в плен около 800 человек, захвачено много амуниции, продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулеметы, кинематографические аппараты, несколько аэропланов, автомобилей и др. В ходе рейда были достигнуты важные военные результаты: был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной Армии Туркестанского фронта, произошёл разрыв связи между красными войсками и их деморализация, что вынудило их отступить на позиции, которые они занимали в июле, в район Уральска, и фактически на время прекратить активные действия.
показати весь коментар
21.10.2020 14:30 Відповісти
Со времён Брежнева не читал такого трэша !
показати весь коментар
21.10.2020 14:31 Відповісти
Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень" - Цензор.НЕТ 7996
показати весь коментар
21.10.2020 14:33 Відповісти
То він, типу, стібеться так?
показати весь коментар
21.10.2020 17:42 Відповісти
 
 