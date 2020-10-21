Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень"

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Підписання відбулося під час відвідання Главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", – сказав Зеленський і підписав документ.

За словами президента, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.

"Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для ухвалення важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив глава держави.

Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.

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