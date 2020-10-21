Зеленський підписав Закон "Про розвідку": "Матеріали розвідників - підґрунтя для ухвалення важливих державних рішень"
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про розвідку", який Верховна Рада ухвалила 17 вересня 2020 року. Підписання відбулося під час відвідання Главою держави управління інформації Державної прикордонної служби України з нагоди 17-ї річниці створення розвідки ДПСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні я підписую ухвалений Верховною Радою Закон України "Про розвідку". Реалізація положень цього закону дозволить створити ефективну систему української розвідки, яка відповідатиме характеру та масштабним актуальним загрозам національній безпеці України", – сказав Зеленський і підписав документ.
За словами президента, підтримка розвідки на законодавчому рівні сприятиме своєчасному виявленню, запобіганню та нейтралізації загроз і підвищить спроможність розвідки здобувати та забезпечувати споживачів якісною розвідувальною інформацією.
"Слід пам’ятати, що питання розвідки є пріоритетом, а матеріали розвідників – основа для ухвалення важливих державних рішень. Саме тому цей закон – не лише нові можливості та нові спроможності для розвідки, але й велика відповідальність для держави, яка потребує значного посилення стратегічної та оперативної складових розвіддіяльності, вдосконалення аналітичної роботи та якості отриманої інформації", – наголосив глава держави.
Президент висловив переконання, що всі завдання будуть виконані розвідкою на найвищому рівні.
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Шо там с провалом спей операции по Вагнеровцам?
21 октября 2020
На улице Чапаева поставили памятник его убийце.
В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-ой стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева, сообщает «Оренбург Медиа».
Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господня. Конструкция представляет собой высокий постамент с бюстом казака Сладкова на вершине. Местных журналистов удивило, что его поставили на улице Чапаева.»
Задача, стоявшая перед отрядом, была предельно сложная, если не сказать, что практически невыполнимая: в г. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA Лбищенске располагался штаб https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) 25-й стрелковой дивизии во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Чапаевым В. И. , в городе находились крупные силы красных численностью до 4000 штыков и сабель при большом количестве пулемётов, днём окрестности в районе патрулировали несколько красных аэропланов. Для выполнения спецоперации надо было пройти свыше ста с лишним километров по степи, совершая переходы только в ночное время, так как дневное передвижение не могло бы остаться незамеченным для красных наблюдателей-разведчиков на аэропланах.
В 3 часа утра 5 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года г. Лбищенск был атакован силами отряда. В результате атаки было уничтожено всё командование дивизии во главе с В. И. Чапаевым, а г. Лбищенск очищен от красных и перешёл под контроль Уральской армии. В результате Лбищенского боя гарнизон красных (4000 шт. и саб.) был практически полностью уничтожен - в самом Лбищенске насчитали 1500 тел убитых, остальные утонули в р. Урал и были зарублены в степи. Общие потери белых во время этой операции составили 118 человек - 24 убитых (в том числе Бородин Н. Н.) и 94 раненых. Трофеи, взятые в Лбищенске, оказались очень большими. Было взято в плен около 800 человек, захвачено много амуниции, продовольствия, снаряжения, радиостанция, пулеметы, кинематографические аппараты, несколько аэропланов, автомобилей и др. В ходе рейда были достигнуты важные военные результаты: был уничтожен штаб всей войсковой группы Красной Армии Туркестанского фронта, произошёл разрыв связи между красными войсками и их деморализация, что вынудило их отступить на позиции, которые они занимали в июле, в район Уральска, и фактически на время прекратить активные действия.