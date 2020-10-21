У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину. ІНФОГРАФІКА

Аби проголосувати, не наражаючи на небезпеку своє здоров'я і здоров'я оточуючих, потрібно дотримуватися певних правил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, особам, які перебувають на самоізоляції, рекомендують голосувати за місцем перебування.

На вході до виборчої дільниці має розміщуватися антисептик, розмітка для дотримання дистанції, а також забороняється використання тканин на столах.

Виборців просять заходити на дільницю в масці, обробити руки антисептиком, по можливості користуватися власною ручкою, дотримуватися дистанції, не брати дітей на виборчу дільницю, а також мінімізувати час перебування на дільниці.

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