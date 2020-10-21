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Новини Коронавірус і карантин
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У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину. ІНФОГРАФІКА

У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину. ІНФОГРАФІКА

Аби проголосувати, не наражаючи на небезпеку своє здоров'я і здоров'я оточуючих, потрібно дотримуватися певних правил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Так, особам, які перебувають на самоізоляції, рекомендують голосувати за місцем перебування.

На вході до виборчої дільниці має розміщуватися антисептик, розмітка для дотримання дистанції, а також забороняється використання тканин на столах.

Виборців просять заходити на дільницю в масці, обробити руки антисептиком, по можливості користуватися власною ручкою, дотримуватися дистанції, не брати дітей на виборчу дільницю, а також мінімізувати час перебування на дільниці.

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У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину 01
У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину 02
У МОЗ розповіли, як безпечно проголосувати на місцевих виборах у період карантину 03

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) МОЗ (5388) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Минздрав рассказал, как безопасно проголосовать на местных выборах в период карантина - Цензор.НЕТ 140
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21.10.2020 14:07 Відповісти
На одной картинке пишут про разметку в 1 метр, а на другой уже призывают соблюдать дистанцию в 1,5 метра... Сами не могут определится.
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21.10.2020 15:52 Відповісти
 
 