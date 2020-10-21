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76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування "Рейтингу"

76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування

Поліпшення стану доріг і збільшення обсягів їх ремонту протягом останнього року помітили 76% українців, 23% протилежної думки.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, оприлюдненими в середу, за результатами соцопитування, в 2017 році поліпшення стану доріг відзначали 62% респондентів, у 2018 році - 61%, дані за минулий рік не наводяться.

Оцінюючи покращення стану доріг на різних рівнях 67% опитаних помітили покращення на дорогах міжобласного сполучення, 63% – у своєму районі, 62% – у своєму населеному пункті.

При цьому, серед респондентів, які помітили поліпшення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга в цьому місцевої влади, 29% вважають, що це заслуга президента, тільки 3% - прем'єр-міністра, 2% - Верховної Ради.

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"За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що поліпшення доріг - заслуга президента", - зазначають в "Рейтингу".

При цьому, 56% опитаних вважають, що за президента Володимира Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за експрезидента Петра Порошенка (13%), а ще 18% опитаних вважають, що за обох президентів будувалася однакова кількість доріг.

"Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтувати за Зеленського. 15% – вважають, що це було в часи каденції Президента Порошенка, 11% – Януковича, 8% – Кучми, 3% – Ющенка і 2% – Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання", - наголошується в повідомленні соціологічної групи.

Опитування проводилося 8-10 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.

Автор: 

дороги (3055) опитування (1922) ремонт (2293)


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Топ коментарі
+10
Оценить медицину при зеленых, понятное дело, украинцев не просили...
Надо вбрасывать в СМИ красивые цифры перед выборами.
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21.10.2020 14:18
+10
Жаль я не зберіг фотку як дорога "пливе" після Великого крадівництва. І дивним чином кількість задоволених майже збігається з кількістю зебілів в країні.
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21.10.2020 14:26
+7
Весна прийде, побачим хто де крав...
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21.10.2020 14:16
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А "рейтинг" не хочет "опросить", как украинцам нравится прическа зеленского или его костюмчик? Смотрю,к этому идёт.
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21.10.2020 14:35 Відповісти
Никто ничего до Пороха не делал. Это после того как при Порохе были отремонтированы 7000 км дорог (включая заново построенные, как шоссе Львов-Луцк), зелёный режим понял что ему тоже придётся этим заниматься.
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21.10.2020 14:35 Відповісти
Прикинь, они так же поняли, что нужно учить детей, лечить больных, выращивать урожай, ...
Блин, спасибо Петру Алексеевичу!
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Лечить больных?)))ты когда подыхать от ковида будешь -напиши,нищебродна)
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21.10.2020 14:40 Відповісти
Где были про Порохе дороги построены? В Польше? Потому что вокруг Киева и в Киеве я хороших дорог не увидел
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21.10.2020 14:47 Відповісти
Перед уходом с должности, Омелян показал карту Украины, с отмеченными на ней участками отремонтированных и построенных дорог.
Она несекретна. Гугл вам в руки.
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21.10.2020 14:53 Відповісти
Луцьк-Львів, Луцьк-Володимир.
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21.10.2020 15:31 Відповісти
Київ як і інші міста повинен дороги ремонтувати власними силами. Принаймні у Львові так це працює
За навколо Києва треба дивитися - наприклад https://kv.ukravtodor.gov.ua/timeline/5132.html на сайті Укравтодору
Але наприклад за часів Порошенка було відремонтовано дороги обласного значення Львів-Тернопіль, Львів-Івано-Франківськ і Жовква-Червоноград, які не ремонтувалися десятки років, плюс багато справді сільських доріг
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21.10.2020 17:27 Відповісти
Хотя пардон, я забыл что тебе из Австралии виднее какие у нас тут дороги и развязки.
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21.10.2020 14:49 Відповісти
))))))))а Кравчука то зачем выпихнули?Клёво вчера Сюмар по зеутырку прошлась -зебобе только лживые опросики и осталось делать..зесрань такая срань...
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21.10.2020 14:37 Відповісти
А шо надо принять и сколько, чтобы увидеть эти улучшения?
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21.10.2020 15:06 Відповісти
Ничего, что большинство этих дорог делали за деньги и усилия местных властей и бюджетов, с которыми ЗЕ и СН воюют?
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21.10.2020 15:37 Відповісти
а ні чого що це Гройсман почав дороги будувати і будуються дороги не рік, не два, а коли вони почнуть діяти, то можно казати, що воно зробило ці дороги.
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Опечатка.зебилов не 76% а 73% .для ясности
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21.10.2020 15:52 Відповісти
Ну ремонтировали последние 5 лет много. Это факт. Дето капитально и хорошо, но мало, дето для галочки и через плече. Понятно что с откатами, куда же без них. Но даже то что есть это достижения предыдущей власти. Что мы получим после большой стирки, это мы посмотрим года через 2-3. За полтора года у зелени ноль достижений, одни скандалы. Остается приписывать чужие заслуги.
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21.10.2020 15:53 Відповісти
А "опросы" от Мюнхгазена когда будут?))) 76% єто круто даже для "рейтинга"
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21.10.2020 15:58 Відповісти
сколько продержится это улучшение ? Хотя бы до весны ..)
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21.10.2020 16:34 Відповісти
Ще б пак. Стільки ''вірусних'' грошей в це вбухали. Я вже не кажу, що цим зелені постійно вихваляються, використовуючи епітет ВЕЛИКЕ. Провладний ''Рейтинг'' знає, які питання ставити і кому.
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21.10.2020 19:15 Відповісти
76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 914
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22.10.2020 09:26 Відповісти
А одночасне погіршення ситуації з коронавірусом вони не бачать?
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22.10.2020 09:43 Відповісти
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