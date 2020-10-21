76% українців відзначають поліпшення якості доріг і збільшення обсягів їх ремонту в 2020-му, - опитування "Рейтингу"
Поліпшення стану доріг і збільшення обсягів їх ремонту протягом останнього року помітили 76% українців, 23% протилежної думки.
Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з даними, оприлюдненими в середу, за результатами соцопитування, в 2017 році поліпшення стану доріг відзначали 62% респондентів, у 2018 році - 61%, дані за минулий рік не наводяться.
Оцінюючи покращення стану доріг на різних рівнях 67% опитаних помітили покращення на дорогах міжобласного сполучення, 63% – у своєму районі, 62% – у своєму населеному пункті.
При цьому, серед респондентів, які помітили поліпшення стану доріг, 46% опитаних вважають, що найбільша заслуга в цьому місцевої влади, 29% вважають, що це заслуга президента, тільки 3% - прем'єр-міністра, 2% - Верховної Ради.
"За останні три роки значно зросла кількість тих, хто вважає, що поліпшення доріг - заслуга президента", - зазначають в "Рейтингу".
При цьому, 56% опитаних вважають, що за президента Володимира Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за експрезидента Петра Порошенка (13%), а ще 18% опитаних вважають, що за обох президентів будувалася однакова кількість доріг.
"Порівнюючи всіх президентів, 41% вважають, що найбільше дороги ремонтувати за Зеленського. 15% – вважають, що це було в часи каденції Президента Порошенка, 11% – Януковича, 8% – Кучми, 3% – Ющенка і 2% – Кравчука. 17% - не змогли визначитися з цього питання", - наголошується в повідомленні соціологічної групи.
Опитування проводилося 8-10 жовтня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.
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Блин, спасибо Петру Алексеевичу!
Она несекретна. Гугл вам в руки.
За навколо Києва треба дивитися - наприклад https://kv.ukravtodor.gov.ua/timeline/5132.html на сайті Укравтодору
Але наприклад за часів Порошенка було відремонтовано дороги обласного значення Львів-Тернопіль, Львів-Івано-Франківськ і Жовква-Червоноград, які не ремонтувалися десятки років, плюс багато справді сільських доріг