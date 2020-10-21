УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6367 відвідувачів онлайн
Новини Місцеві вибори-2020
2 552 10

Проти кандидата в мери Дніпра Краснова розпочато кримінальне провадження за прямий підкуп виборців, - Нацполіція

Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Наше місто" повідомили в Дніпровському відділі поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Відомості про кримінальний злочин внесено до ЄРДР під №12020040030001903", - зазначається в інформації.

Згідно з ч.1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Тим людям, які здійснили продаж свого голосу, також загрожує покарання - у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

За даними спостерігачів, вже було зафіксовано 60 подібних правопорушень, зокрема і в Дніпрі.

Проти кандидата в мери Дніпра Краснова розпочато кримінальне провадження за прямий підкуп виборців, - Нацполіція 01

Автор: 

Дніпро (3246) місцеві вибори (1366) підкуп (279)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Филатов - наш мэр .
показати весь коментар
21.10.2020 14:22
+4
Краснов это ,бандит из 90-х ,рекетом занимался в тупике 8-ки 😡😡😡
показати весь коментар
21.10.2020 14:24
+3
Зараз абрек знову в гори втече, як при овощі...
показати весь коментар
21.10.2020 14:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Филатов - наш мэр .
показати весь коментар
21.10.2020 14:22 Відповісти
Наш - это чей? Бандитов-рейдеров? Более наглого и самовлюбленного типа в украинской политике нет! Даже Краснов на фоне Филатова - мальчик в коротких штанишках. Ну и ясно же, что это дело рук Филатова. Прямо перед голосованием наехать на главного конкурента.
показати весь коментар
21.10.2020 15:19 Відповісти
Краснов это ,бандит из 90-х ,рекетом занимался в тупике 8-ки 😡😡😡
показати весь коментар
21.10.2020 14:24 Відповісти
Коли,і на скільки посадять, і якщо сяде то скільки відсидить?
показати весь коментар
21.10.2020 14:24 Відповісти
Покрайней мере лучше чем Краснов 🤔
показати весь коментар
21.10.2020 14:25 Відповісти
Чем лучше? Чем Краснов!
показати весь коментар
21.10.2020 15:16 Відповісти
Зараз абрек знову в гори втече, як при овощі...
показати весь коментар
21.10.2020 14:31 Відповісти
У нас в Днепре под Красновым все ЖЕКи и теплосети. Чтобы отказаться от центрального отопления и увеличить разрешенную мощность электрики нужно решать с его людьми через посредников - цена вопроса 12000+ грн взятка + тариф. Причем в любом районе города... А он типа стоит из себя борца с коррупцией.
показати весь коментар
21.10.2020 14:45 Відповісти
Шукайте ще і перевірте заодно Денікіна і Шкуро.
показати весь коментар
21.10.2020 17:51 Відповісти
 
 