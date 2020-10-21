Проти кандидата в мери Дніпра Краснова розпочато кримінальне провадження за прямий підкуп виборців, - Нацполіція

Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню "Наше місто" повідомили в Дніпровському відділі поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

"Відомості про кримінальний злочин внесено до ЄРДР під №12020040030001903", - зазначається в інформації.

Згідно з ч.1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Тим людям, які здійснили продаж свого голосу, також загрожує покарання - у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

За даними спостерігачів, вже було зафіксовано 60 подібних правопорушень, зокрема і в Дніпрі.