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Новини Коронавірус і карантин
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Виборець без маски зможе проголосувати, але заплатить штраф за порушення карантину, - ЦВК

Виборець без маски зможе проголосувати, але заплатить штраф за порушення карантину, - ЦВК

Громадянин, який прийде на виборчу дільницю без маски, зможе реалізувати своє право і проголосувати, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання карантину в громадських місцях.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувались карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність", - зазначив Постівий.

Також читайте: "Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК

За його словами, людина, яка прийде без маски, наприклад, зможе проголосувати на виборчій дільниці, адже це є її конституційне право, яке фізично ніхто не обмежуватиме,

Водночас член ЦВК підкреслив, що на ДВК обов'язково перебуватиме працівник правоохоронних органів, як визначено законом, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.

"Відповідно така особа (без маски. - Ред.) проголосує, водночас велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали", - пояснив член ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери з "Безпечного вибору" ініціювали збір масок для киян від кандидатів у мери Києва

Автор: 

голосування (484) карантин (18172) маска (157) місцеві вибори (1366) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Постівий Сергій (3)


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Топ коментарі
+2
Правильно.
Без маски - голосование платное.
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21.10.2020 14:35
+2
Може опитувальники будуть давати маски від гаранта? Чи на це коштів нема?
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21.10.2020 14:36
+2
Виборець , я так розумію , може проголосувати без маски , при цьому заразити кілька десятків людей і ті в свою чергу інших ,
заплативши штраф і ВСЕ ?
Можливо я не так щось зрозумів ?
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21.10.2020 14:38
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Правильно.
Без маски - голосование платное.
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21.10.2020 14:35 Відповісти
Може опитувальники будуть давати маски від гаранта? Чи на це коштів нема?
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21.10.2020 14:36 Відповісти
Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК - Цензор.НЕТ 516
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Виборець , я так розумію , може проголосувати без маски , при цьому заразити кілька десятків людей і ті в свою чергу інших ,
заплативши штраф і ВСЕ ?
Можливо я не так щось зрозумів ?
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21.10.2020 14:38 Відповісти
Избиратель без маски сможет проголосовать, но заплатит штраф за нарушение карантина, - ЦИК - Цензор.НЕТ 7156
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21.10.2020 14:41 Відповісти
А в маске он точно также перезаразит. Скоко можно говорить: ни притесь в людные места с температурой!
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21.10.2020 14:55 Відповісти
А маску выдать бесплатно и тем самым увеличить приход избирателей. Между не уплатой штрафа и голосованием выберут конечно первое. ЦИК просто идиоты.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Ага и написать на ней ЗЕмисцеві!
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21.10.2020 14:40 Відповісти
Вчора Бубочка теревенів у ВРУ, без маски,то це адмінпорушення чи ні ???))
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21.10.2020 14:41 Відповісти
если снять маску у зеопытувача во время голосования, шобы фотографически зафиксировать лицо нарушителя... получается и зепропаганда во время голосования не бесплатна.
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21.10.2020 14:45 Відповісти
Бгг.
"Нашли дурака за четыре сольдо" (с)
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21.10.2020 14:50 Відповісти
Прийду проголосую НО МАСКУ ВЫДАТЬ МНЕ И ПОСТНОЕ МАСЛО И ГРЕЧКУ ИНАЧЕ НЕ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
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21.10.2020 14:56 Відповісти
попрошайки все - на мордоре.
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Это покушение на конституционый строй сначала закон потом выпонеия забаганок на основании закона ст. 19 конституции. Или у нас Шмыгаль и цик издают законы, так и не услидишь за их воинственым невежеством. На учпункт отправить этого члена недаделаного.
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21.10.2020 15:03 Відповісти
Не правителтство а обезьяна с гранатой какая-то. Маски должны раздаваттсч на входе, бесплатные и в индивидуальной упаковке. Если даже такого в пандемию не осилят сделать, то не спасут никакие выборы это дно товарищи.
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21.10.2020 15:07 Відповісти
Это, наверное, штраф для тех, кто принципиально не хочет одевать маску.
Но было бы правильно организовать раздачу масок для пришедших голосовать. Это не так много
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21.10.2020 15:26 Відповісти
Вот вам налог на воздух. Дошутились?
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21.10.2020 19:14 Відповісти
 
 