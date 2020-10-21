Виборець без маски зможе проголосувати, але заплатить штраф за порушення карантину, - ЦВК
Громадянин, який прийде на виборчу дільницю без маски, зможе реалізувати своє право і проголосувати, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання карантину в громадських місцях.
Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувались карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність", - зазначив Постівий.
За його словами, людина, яка прийде без маски, наприклад, зможе проголосувати на виборчій дільниці, адже це є її конституційне право, яке фізично ніхто не обмежуватиме,
Водночас член ЦВК підкреслив, що на ДВК обов'язково перебуватиме працівник правоохоронних органів, як визначено законом, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.
"Відповідно така особа (без маски. - Ред.) проголосує, водночас велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали", - пояснив член ЦВК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Без маски - голосование платное.
заплативши штраф і ВСЕ ?
Можливо я не так щось зрозумів ?
"Нашли дурака за четыре сольдо" (с)
Но было бы правильно организовать раздачу масок для пришедших голосовать. Это не так много