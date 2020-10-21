Виборець без маски зможе проголосувати, але заплатить штраф за порушення карантину, - ЦВК

Громадянин, який прийде на виборчу дільницю без маски, зможе реалізувати своє право і проголосувати, але його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за недотримання карантину в громадських місцях.

Про це розповів член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий під час онлайн-марафону "Місцеві вибори 2020 на фінішній прямій", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми звертаємося і просимо, щоб виборці дотримувались карантинних правил. Відвідування приміщень для голосування - це відвідування громадського місця, тобто це означає, що поширюються відповідні обмеження, недотримання правил передбачає, зокрема, й адміністративну відповідальність", - зазначив Постівий.

Також читайте: "Червона зона" не є причиною для скасування місцевих виборів, - ЦВК

За його словами, людина, яка прийде без маски, наприклад, зможе проголосувати на виборчій дільниці, адже це є її конституційне право, яке фізично ніхто не обмежуватиме,

Водночас член ЦВК підкреслив, що на ДВК обов'язково перебуватиме працівник правоохоронних органів, як визначено законом, на якого покладена функція забезпечення контролю виконання протиепідемічних заходів.

"Відповідно така особа (без маски. - Ред.) проголосує, водночас велика вірогідність того, що працівник правоохоронних органів буде змушений скласти на неї відповідні адміністративні матеріали", - пояснив член ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери з "Безпечного вибору" ініціювали збір масок для киян від кандидатів у мери Києва