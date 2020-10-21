Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися

За даними всеукраїнського опитування, проведеного компанією Info Sapiens 18-19 жовтня, лише 35% українців вірять у щирий намір президента дізнатися думку людей, а 51% вважають, що це лише передвиборча технологія для підвищення його популярності.

Майже половина українців - 49%, не довірятимуть результатам опитування. 44% - довірятимуть.

Водночас лише 36% громадян вважають, що президент втілить рішення, які будуть ухвалені за результатом опитування, а 54% висловили думку, що рішення не будуть виконані.

Опитування для своїх

Згідно з дослідженням, 58% опитуваних погодяться або скоріше погодяться взяти участь в опитуванні, а 36% відмовляться. Найчастіше погодяться взяти участь виборці "Слуги народу" (81%) – відповідно, опитування найбільшою мірою відображатиме саме їхню думку.

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування проводилося 18-19 жовтня 2020 року.