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Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися

Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися

За даними всеукраїнського опитування, проведеного компанією Info Sapiens 18-19 жовтня, лише 35% українців вірять у щирий намір президента дізнатися думку людей, а 51% вважають, що це лише передвиборча технологія для підвищення його популярності.

Майже половина українців - 49%, не довірятимуть результатам опитування. 44% - довірятимуть.

Водночас лише 36% громадян вважають, що президент втілить рішення, які будуть ухвалені за результатом опитування, а 54% висловили думку, що рішення не будуть виконані.

Опитування для своїх

Згідно з дослідженням, 58% опитуваних погодяться або скоріше погодяться взяти участь в опитуванні, а 36% відмовляться. Найчастіше погодяться взяти участь виборці "Слуги народу" (81%) – відповідно, опитування найбільшою мірою відображатиме саме їхню думку.

Вибірка дослідження становить 1000 респондентів. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%. Опитування проводилося 18-19 жовтня 2020 року.

Автор: 

Зеленський (23642) опитування (1922)


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Топ коментарі
+16
Ещё и "опрос" не проводили,а клован уже обосран.
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21.10.2020 14:39
+11
украинцы-то считают, но по каналу ЗИК идет прямой репортаж заседания, где обсуждается торговля Украины с расией... и выступает какой-то дуб из жопопартии и плачет, что без расии плохо... зеленский с быкановым - либо вы оба враги Украины, либо отдайте власть проукраинским силам, которые не будут слюни перед кацапами пускать...
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21.10.2020 14:40
+10
А квитки на концерт 95 будуть давати?
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21.10.2020 14:37
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А квитки на концерт 95 будуть давати?
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21.10.2020 14:37 Відповісти
Ещё и "опрос" не проводили,а клован уже обосран.
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Украинцы считают опрос Зеленского предвыборной технологией и что решения не будут выполняться - Цензор.НЕТ 1355
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21.10.2020 14:39 Відповісти
Предпочитаешь картинки с отечественных ресурсов?
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21.10.2020 14:45 Відповісти
тв, кацпаюра или московский жид?
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21.10.2020 20:15 Відповісти
украинцы-то считают, но по каналу ЗИК идет прямой репортаж заседания, где обсуждается торговля Украины с расией... и выступает какой-то дуб из жопопартии и плачет, что без расии плохо... зеленский с быкановым - либо вы оба враги Украины, либо отдайте власть проукраинским силам, которые не будут слюни перед кацапами пускать...
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21.10.2020 14:40 Відповісти
А вы до сих пор не торговали? Наивные вы какие то, все торгуют, а вы нет.
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Кацап старайся лучше, тебя ждет фунфирик боярки.
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21.10.2020 21:36 Відповісти
Опрос про опрос!
"Кому ж тогда верить?" (с)
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21.10.2020 14:43 Відповісти
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 1926
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21.10.2020 14:51 Відповісти
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 1854
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21.10.2020 14:55 Відповісти
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 2287
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21.10.2020 14:56 Відповісти
Встречный вопрос Зе-гниде: А сколько ты, зеленая гнида, за 1,5 года посадил топ коррупционеров хотя бы на 5 лет чтобы спрашивать о пожизненном?
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21.10.2020 15:03 Відповісти
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 7730
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21.10.2020 15:07 Відповісти
Стоило бы на общенародный опрос вынести совсем другие вопросы:
1. Чи повинен Зеленський піти у відставку?
2. Чи потрібно провести позачергові вибори до Верховної ради?
3. Чи має бути довічне ув`язнення (смертна кара) за державну зраду?
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 3267
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21.10.2020 15:07 Відповісти
Тут треба чітко слідкувати за руками шулера. Бо можуть намалювати такі результати, а потім всім розказувати: що це все народ хоче, що вони би ніколи але їм совість не дозволяє і мусять виконувати і Ренату Бамбасу вільну економічну..., і Зе вільний канабіс.
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Думаю, Украине не стоит сомневться, что опрос это провокация на конвульсивном уровне.
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21.10.2020 15:24 Відповісти
... на агонизарующей стадии
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21.10.2020 15:28 Відповісти
36% наивных дебилов - это еще слишкрм много.
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21.10.2020 15:26 Відповісти
Зато сколько проводящих вовин опрос на йух слетают.
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21.10.2020 15:28 Відповісти
Нормальный опрос. Президент Зеленский всё правильно делает.
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21.10.2020 15:52 Відповісти
Українці вважають опитування Зеленського передвиборчою технологією і рішення не будуть виконуватися - Цензор.НЕТ 3912
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21.10.2020 16:51 Відповісти
еще какие-то идиоты верят, что эти бумажки кто-то считать будет.
пипец наивняк. надо ж быть такими тупыми
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21.10.2020 16:58 Відповісти
 
 