Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко

Судова заборона поширення книги про Василя Стуса - це ганебне продовження наступу на українські цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" в Бурштині на Прикарпатті.

"Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це – ганьба і для позивача, і ганьба для суду", – переконаний Порошенко.

"Але люди кинулися до книгарень і скупили за одну годину всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад. Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із найзнаменитіших авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса", – говорить Петро Порошенко.

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"Ми бачимо системну атаку на наші цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру. Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть на ходьба на місці – це реванш, про який ми попереджали рік тому", – зазначив п’ятий Президент.

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".