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Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко

Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко

Судова заборона поширення книги про Василя Стуса - це ганебне продовження наступу на українські цінності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" в Бурштині на Прикарпатті.

"Як ви напевно знаєте, суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані про Василя Стуса і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Це – ганьба і для позивача, і ганьба для суду", – переконаний Порошенко.

"Але люди кинулися до книгарень і скупили за одну годину всі книжки. А видавництво почало друкувати новий наклад. Це і є реакція справжніх українців. Бо тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Вахтанг став одним із найзнаменитіших авторів. А українці знову й знову повертаються до творчості Василя Стуса", – говорить Петро Порошенко.

Також читайте: Митрополит Епіфаній щодо забороненої книги про Стуса: тиранії СРСР не місце в нашій державі

"Ми бачимо системну атаку на наші цінності і здобутки. Це не лише нападки на армію, мову чи на віру. Найскладніше відстояти наш європейський та євроатлантичний курс. Бо на словах влада декларує як мету вступ до ЄС та НАТО. А на ділі це навіть на ходьба на місці – це реванш, про який ми попереджали рік тому", – зазначив п’ятий Президент.

Як відомо, у вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", оскільки вона нібито містить "висловлювання, що не відповідають дійсності". Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова. Суд мав вирішити, чи дійсно в 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Стуса в процесі 1980 року.

19 жовтня Дарницький райсуд Києва за позовом Медведчука заборонив книгу про Стуса.

Після рішення суду заборонену судом за позовом Медведчука книгу про Стуса розкупили за лічені хвилини. У видавництві заявили, що "вирішили додрукувати новий наклад".

Автор: 

Медведчук (1705) Порошенко (15154) Стус (73) суд (11646) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+17
При Петі він був маргіналом.
А ЗЕ змостив міцну платформу для опжз.
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21.10.2020 14:47
+14
У тебя было 5 лет что бы Медвдечук исчез на всегда с политики - но ты барыга завел за ручку эту мразь , а теперь пиаришся ...
Ботоферма тут усрется в лестных комнетариях но реальность такова что за 5 лет не одна рыговская мразь не пострадала - всю систему отмазал ...
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21.10.2020 14:45
+13
У Порошенка не було Венедіктової, та й ти не дуже старався.
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21.10.2020 14:46
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Эффект Стрейзанд рулит, но кумпутена не в курсе. З.Ы. На Цензоре есть видео ху из судья, принявшая этот запрет.
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21.10.2020 14:51 Відповісти
рулить, то може й так..
але факт заборони прикрий для незалежної України
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21.10.2020 14:55 Відповісти
Не переймайтеся , чем больше при скоропостижном царюваннi янелохii, вскроется протухшей консервы, тем меньше потом будет у нас работы.
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21.10.2020 15:00 Відповісти
https://zn.ua/UKRAINE/rossijskie-sudy-vynesli-postanovlenija-o-vyselenii-iz-kryma-okolo-600-hrazhdan-ukrainy-mid.html Российские суды вынесли постановления о выселении из Крыма около 600 граждан Украины - газета "Мы один нарид"
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21.10.2020 14:52 Відповісти
Медведчук поднялся второй раз на политический олимп при Порошенко. И теперь дерьмом исходить против того, кого пригрел - как-то некрасиво (это мягко сказано).
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21.10.2020 14:55 Відповісти
Ким він був при Порошенку?
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21.10.2020 14:58 Відповісти
Владельцем трех теле аналов для пропаганды руцкого дерьма и унижения патриотов.
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21.10.2020 15:16 Відповісти
Пророссийский политик и член партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктор Медведчук де-юре не владеет ни одним медиахолдингом. Однако де-факто под его контролем находятся уже три информационных телеканала.
Речь идет о NewsOne, "112 Украина" и ZIK. Всеми ими по документам владеет народный депутат VIII созыва Верховной Рады от фракции "Оппозиционного блока" и правая рука Медведчука Тарас Козак.
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21.10.2020 15:20 Відповісти
ти, игокович, не лайкай мій комент, бо він лише підтверджує той факт, що заборонити купити мертвечуку канали не міг ніхто. Президент не в праві комусь щось забороняти в країні з риночною економікою. Тим паче, громадянину України.
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21.10.2020 16:55 Відповісти
Да, теперь позор. А не при Пете Мертвечук начал скупать телеканалы и вовсю развернул бизнес со сжиженным газом? И летал в Москву к своему куму напрямую из Киева, когда авиасообщение с кацапстаном уже было запрещено? Пока не поднялся шум в прессе, тогда ему эти полеты прикрыли.
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21.10.2020 14:57 Відповісти
на скупку телеканалів потрібна ліцензія? Чи якийсь інший державний дозвільний акт? Ви всі, зебіли, хоч законодавство вивчіть.
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21.10.2020 17:07 Відповісти
Главное что для Порошенко не позор то что при его правлении Медведчук устоялся как никогда и ему был дан зеленый свет во всём! Сколотив партию, скупил пачку каналов, благодаря пороху захватил 30 % рынка сжиженного газа... Мова, Медведчук, Вера
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21.10.2020 14:58 Відповісти
Пускай Порошенко расскажет как он в конце 90-х начинал карьеру с подонком медведчуком.
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21.10.2020 14:59 Відповісти
З вбивства рідного брата?
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21.10.2020 15:06 Відповісти
Папа его, херой страны, сидел.
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21.10.2020 15:09 Відповісти
А в нас вже діти за батьків відповідають ? Ну тоді твої за тебе будуть відповідати.
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21.10.2020 15:18 Відповісти
Воровские манеры наследовал вместе с бывшей фабрикой Карла Маркса.
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21.10.2020 15:22 Відповісти
Вау!
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21.10.2020 15:24 Відповісти
Вот так с открытым ртом и живи.
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21.10.2020 15:27 Відповісти
Ти ж якось без мізків існуєш, та ще і вумно писати пробуєш. Але це не твоє.
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21.10.2020 15:48 Відповісти
А нахєр про ті 90-ті ?
Мова про те, що ЗАРАЗ, після 21.04.2019, ********* і хохломанкурти беруть реванш.
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21.10.2020 15:07 Відповісти
може ти нам розкажеш?)))
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21.10.2020 16:56 Відповісти
И для того, кто вытащил Мертвеччука из небытия. Сывочолый патриот вытащил
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21.10.2020 15:08 Відповісти
Милые бранятся-только тешатся.
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21.10.2020 15:10 Відповісти
Так на фоне мертвечука петя действительно смотрится "патриотом".
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21.10.2020 15:12 Відповісти
Петро Олексійович , дійсно , патріот без ваших лапок , ватан !
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21.10.2020 15:15 Відповісти
Петелюбы своими манерами очень похожи на кацапов.
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21.10.2020 15:19 Відповісти
)). Ні. На вас схожі лише мавпи. Чи ви на їх.
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21.10.2020 15:41 Відповісти
Да на Пороха как и на всех предыдущих лить можно что угодно. Но почти 30 лет чехарде! Так кто виноват? Это позор народа всего! Сколько швали беснуются на тв каналах, повторы неделями и круглосуточно идут, события уже сменились, а грязь и бред звучит---так для нас же! Половина из которых на дурке должна быть! Да хоть бы один психиатр был приглашён, там масса косвенных внешностных признаков у глашатаев. Иноверцы, уголовники, гос-преступники, попы по 140--160кг весом, извращенцы по половой принадлежности итд! Ну вот юмориста теперь топим. Поможет?
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21.10.2020 15:12 Відповісти
Вам?
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21.10.2020 15:16 Відповісти
Лаконичность как короткое сжатое ясно сказаное мне всегда нравилось. Я и сам закончил комент свой одним словом в вопросительной форме. Если ваше слово *Вам?* к этому слову---то врядли поможет, я ведь изначально изложил тему что валяя в грязи кого сами выбираем, превратили свою жизнь в дурку, ну почти. Или проясните. Мнение моё кстати субъективно, навязыванию не подлежит. Здесь всего лишь форум. Каждый высказывает своё.
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21.10.2020 15:32 Відповісти
Тю, дык я же взываю к вашей объективности , а не призываю навязать здесь субъективный черти что и с боку бантик. Как-то дисонанс получается в диспуте с вашей стороны, не через познание, а через авторитарный завершающий доминант септаккорд.
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Саша, я рад прочесть сложно подчинённое предложение с всевозможными терминами очень узкого смысла что. Я то школку закончил в 1970г и на тройки. Закроем тему оружия. Оно и правда публика не готова---и я в умники не лезу---поздно уже мне.
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Если так , то и так, боже, поможи вам. А термины, если смотреть на них с филосфского ракурса, совсем не местечкового смысла.
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21.10.2020 15:57 Відповісти
вот ведь это уже по-философски и с пониманием(объктино) субъективности: КОРОТКО И ЯСНО - ОТТОГО ПРЕКРАСНО.
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21.10.2020 15:58 Відповісти
ЗЫ.. если есть желание философски подиспутировать, то ведь не стоит зацикливаться на субъективности, в противном случае это будет не дискуссия , а базарный спич с Привоза. Или просто появилось желание сказать свое ква вслуз, тока юез БЭ. сознайтесь (объективно). Я подметил заскорузглость в мысли Ваш ответ был через 16 минут, мой - через 12. Следующий, ваш, до сих пор еще не последовал...
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21.10.2020 15:54 Відповісти
ПРОШУ ПАРДОНИТЬ : В 15:53 у нас проявилось взаимопонимание.
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21.10.2020 16:01 Відповісти
И так, по теме, время выведет мертвечука на чистую воду. Правда - за В Стусом.
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21.10.2020 16:04 Відповісти
Точно не уверен, но В. Стус печатался уже в 1976 пусть году. Но брошюрки как бы, в мягком переплёте. Тогда это была удача. И тот процесс чуть прозвучал по нашей стороне, восток страны, кое что вылазило уже тогда. Но совки были монолитны, 5-летки выполняли, мрази с лицом вырожденцев боговали. И даже дожили до этих дней. Позор страны и народа.
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21.10.2020 16:37 Відповісти
Медведчук показал своё слабое место: теперь надо как можно чаще упоминать Стуса.
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21.10.2020 15:17 Відповісти
Точніше сказати - одне з відомих нам уразливих місць.
Якщо цього покидька жорстко тролити багато і на різні теми, ще можна буде багато про що дізнатись.
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21.10.2020 15:48 Відповісти
На заправках GLUSCO роздавати водіям збірки віршів Василя Стуса.
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21.10.2020 17:15 Відповісти
На сайт налетела банда антибарижных петрофобных перфекционистов-идеалистов пуританского толка.
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21.10.2020 15:20 Відповісти
Забери его себе. Какого хрена его навязывать, как геи своими прайдами.
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21.10.2020 15:25 Відповісти
Насмешил. Сам поймался и ещё 3 карасиков заманил.
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Другими словами , налетела ватная мразь !
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21.10.2020 18:09 Відповісти
Прилежный игнор медведчуковских заправок GLUSCO - лучший ответ куму & кату.
Пусть посидят на выручке с ватников.
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21.10.2020 15:24 Відповісти
Дон Педро лишається сам собою: каже одне, робить друге, а думає третє. На словах гнівно таврує ганьбою ведмедука. А на ділі... Хто воскресив цього політичного трупа в Україні? Хто зачистив для нього ринок скрапленого газу клешнями (ф)сбу? Хто благословив продаж йому трьох рейтингових телеканалів?..
Ото ж бо й воно.
Щодо книги про Стуса. Дон Педро і тут не влучив (мабуть, старіє) - ведмедчук разом із прикормленою суддею зробили цій книзі чудову рекламу.
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21.10.2020 15:44 Відповісти
Спасибо за понимание, шо после рекламы книги, в такий кшталт, можно считать , шо мертвечуку подписан приговор.
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21.10.2020 16:08 Відповісти
********, направду, не такий мудрий, як сам собі здається . Головно - не заважати йому чинити такі дурнуваті ляпи. Його адептам мозку це не додасть, зате нам буде весело.
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21.10.2020 16:48 Відповісти
А сеть "Кулиничи" принадлежит Азарову (той, що їздить у вагіні).
Кормит нас "полезным" хлебцем и считает выручку, которую мы ему платим.
Игнор !
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21.10.2020 15:47 Відповісти
Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3048
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21.10.2020 15:50 Відповісти
Медведчуку слово ПОЗОР это пустой звук
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21.10.2020 15:58 Відповісти
20 сентября 2018года именно Порошенко подписал указ о назначении Заставенко Марины судьей..
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21.10.2020 16:55 Відповісти
на підставі подання ВККС - вчинив церемоніальний акт, який вимагався Конституцією.
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21.10.2020 17:11 Відповісти
Всего лишь позор?Вся раша ходит хлопает в ладоши и кричит-позор.Суд и Медведчук должны быть ликвидированы в Украине.
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21.10.2020 19:42 Відповісти
Це, що реформи Зе??]
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21.10.2020 23:19 Відповісти
Медведчук же твой друг и бизнес-партнер, Петр Алексеевич, нельзя плохо о друзьях высказываться, хотя политическая проституция и заключается только в публичной критике своих "оппонентов".
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21.10.2020 21:14 Відповісти
Ти про що??]] ганьба коли стараються суть ви сказаного зам'яти ..., перевівши на іншу тему...
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21.10.2020 23:16 Відповісти
Стуса... знову засудили за свободу слова ))).. парадокс , що в Україні , за яку він боровся ..
...савок
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21.10.2020 23:13 Відповісти
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