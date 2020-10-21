Єврокомісія закликала населення до дисципліни і відповідальності: "Ніхто в Європі не хоче другого локдауну"
Через другу хвилю коронавірусу в Європейському Союзі закликали населення до дисципліни і відповідальності.
Про це сказав заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович у середу в Європарламенті від імені голови Урсули фон дер Ляєн, що перебуває на превентивній самоізоляції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прийшла друга хвиля. Інфекції знову ростуть з тривожною швидкістю. Наші держави-члени знову повинні вжити заходів, щоб стримати і в кінцевому підсумку зупинити цю другу хвилю", - сказав заступник голови ЄК Марош Шефчович.
За його словами, з часу першої хвилі Європа багато чого досягла, і тепер основні напрямки роботи ЄС - це вакцини, європейська координація та забезпечення стійкості для запобігання майбутнім кризам.
Він повідомив, що у ЄС є три контракти з фармацевтичними компаніями на забезпечення вакциною проти COVID-19, ще три вакцини в стадії доопрацювання. Це означає, що якщо вони виготовлять вакцину, то певну кількість доз буде зарезервовано для ЄС, і всі держави-члени союзу отримають вакцину на однакових умовах і в однакові терміни.
"Ми також розуміємо, що нам ще треба буде пройти довгий шлях. Пройдуть місяці, перш ніж вакцина буде отримана і поширена", - попередив Марош Шефчович. - У найближчі тижні і місяці ми повинні бути дуже дисциплінованими і максимально стримувати поширення вірусу".
"Ніхто в Європі не хоче другого локдауну. Цього не хочуть ні люди, ні компанії", - заявив єврочиновник, закликавши громадян до відповідальності.
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* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733