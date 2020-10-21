Посол ЄС у Києві Маасікас на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою
Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, громадянин Естонії, на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС виступив повністю українською мовою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Таким чином Матті Маасікас виконав свою минулорічну обіцянку - досконало вивчити українську мову.
"Коли я брав участь у засіданні минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиму українською мовою. Ось я виконую свою обіцянку", - сказав Матті Маасікас.
Його слова зустріли бурхливими оплесками.
Посол користувався нотатками, але виголосив усю промову українською мовою.
З дня обіцянки Матті Маасікаса минуло менше року - вона пролунала на зустрічі з урядом 20 листопада 2019 року.
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А ТИХ ВАТНИКІВ ХТО ЗАПЕРЕЧУЄ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЛИШИТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВУ І ИДАТИ ЇМ КАРТУ НА ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУ І ДЕРЖПОСАД
Его слова встретили бурными аплодисментами.
Ну и? Что накоординировали, конкретно за 7 лет? Продуктивно позаседали. Посол выступил на украинском - бурные аплодисменты, точка. И все довольные разошлись пить вискарь, дармоеды *ля
Конечно красавец, показал как учят мовы балтииские представители. А что на это скажет - "а какая разница" и сектанты зелёной шмырли.