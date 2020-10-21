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Посол ЄС у Києві Маасікас на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою

Посол ЄС у Києві Маасікас на зустрічі з урядом виступив повністю українською мовою

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас, громадянин Естонії, на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС виступив повністю українською мовою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Таким чином Матті Маасікас виконав свою минулорічну обіцянку - досконало вивчити українську мову.

"Коли я брав участь у засіданні минулого року, я пообіцяв, що наступного разу виступатиму українською мовою. Ось я виконую свою обіцянку", - сказав Матті Маасікас.

Його слова зустріли бурхливими оплесками.

Посол користувався нотатками, але виголосив усю промову українською мовою.

З дня обіцянки Матті Маасікаса минуло менше року - вона пролунала на зустрічі з урядом 20 листопада 2019 року.

Також читайте: Посол Маасікас про догану Рожковій та Сологубу: Незалежний НБУ має вирішальне значення для макрофінансової підтримки з боку ЄС

Автор: 

українська мова (833) Євросоюз (13300) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+29
Респект пану Маасікасу
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21.10.2020 14:58
+21
Ахтунг! Ахтунг!..
Доблестные силы ПВО Вейшнории сбили сегодня под Хабаровском кацаполет су-34..
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа, пишет http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Летчики успели катапультироваться.
Самолет упал в лесисто-равнинной местности во время планового учебно-тренировочного полета. Су-34 взорвался после падения на землю. После взрыва воздушное судно полностью разрушилось и сгорело".
Посол ЕС в Киеве Маасикас на встрече с правительством выступил полностью на украинском языке - Цензор.НЕТ 9588
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21.10.2020 15:00
+18
а наши недо депутаты и не хотят и не могут выучить украинский язык в силу умственной отсталости)))
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21.10.2020 14:58
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Респект пану Маасікасу
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21.10.2020 14:58 Відповісти
Він естонець,а не українець,а естонцю розмовляти російською западло !!!))
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21.10.2020 15:05 Відповісти
схоже на те, що естонцю легше вивчити українську мову аніж багатьом українцям
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21.10.2020 15:07 Відповісти
Нажаль!!)))
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21.10.2020 15:11 Відповісти
Уряд Ахметова під час виступу пана посла запросив перекладачів з українського на общєпонятний!
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21.10.2020 15:51 Відповісти
для эстонца русский тоже трудный, совсем другой языковой группы!
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22.10.2020 02:35 Відповісти
а наши недо депутаты и не хотят и не могут выучить украинский язык в силу умственной отсталости)))
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21.10.2020 14:58 Відповісти
А в Біларусі лідер націі не може вивчити мову тоі націі
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Тарашкевицу.
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21.10.2020 15:12 Відповісти
У них нос выше мозга. в большом отрыве
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21.10.2020 20:02 Відповісти
Bravo !
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21.10.2020 14:59 Відповісти
а наші гниди при владі розмовлять державною мовою через раз і то далеко не всі-ганьба манкуртам-
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21.10.2020 14:59 Відповісти
Зажопінці принципово не розмовляют українською !!! Це відверте приниження українців !!!)))
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21.10.2020 15:22 Відповісти
Маєте на увазі "окупаційній блок"?
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21.10.2020 16:02 Відповісти
зря он так,правительство нихера не поняло)))
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21.10.2020 15:00 Відповісти
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21.10.2020 15:02 Відповісти
А шо там Лавров. Ещё не выступил с угрозами .
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Ахтунг! Ахтунг!..
Доблестные силы ПВО Вейшнории сбили сегодня под Хабаровском кацаполет су-34..
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 https://lenta.ru/tags/organizations/ministerstvo-oborony/ Минобороны России потерпел крушение в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа, пишет http://www.ria.ru/ РИА Новости .
Летчики успели катапультироваться.
Самолет упал в лесисто-равнинной местности во время планового учебно-тренировочного полета. Су-34 взорвался после падения на землю. После взрыва воздушное судно полностью разрушилось и сгорело".
Посол ЕС в Киеве Маасикас на встрече с правительством выступил полностью на украинском языке - Цензор.НЕТ 9588
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21.10.2020 15:00 Відповісти
Візитку Яроша вже знайшли?
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21.10.2020 15:02 Відповісти
хабаровск он такой для макшандии- упертый...)))
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22.10.2020 01:12 Відповісти
Респект послу ЕС в Украіні , Матті Маасікасу 👏😊
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21.10.2020 15:03 Відповісти
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас, гражданин Эстонии, на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выступил полностью на украинском языке. Источник: https://censor.net/ru/n3226115

А ТИХ ВАТНИКІВ ХТО ЗАПЕРЕЧУЄ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ЛИШИТИ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВУ І ИДАТИ ЇМ КАРТУ НА ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУ І ДЕРЖПОСАД
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21.10.2020 15:06 Відповісти
А презік, Коломойський, Ахметов і інші російські найманці ще й досі не вивчили української мови.
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21.10.2020 15:07 Відповісти
А если бы у него рюзъгеезычная челюсть была, то не смог бы.
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21.10.2020 15:09 Відповісти
Він наш, естонобандерівець.
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21.10.2020 15:10 Відповісти
Как мало надо идиоту, мову, а не трусы. Ну, выступил и шо у меня добавилось? Лучше бы он промычал, а у меня в кармане пополнилось. А так, то такое.
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21.10.2020 15:13 Відповісти
А от русского языка что у тебя добавилось?
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21.10.2020 15:19 Відповісти
Москальськє "вяличие" !!)))
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21.10.2020 15:23 Відповісти
Мова потрібна повноцінним громадянам. Для неповноцінних (позбавлених національної самоідентифікації) - звісно ж, "какая разница".
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21.10.2020 15:34 Відповісти
То йди на ферму корів доїть.
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21.10.2020 15:25 Відповісти
Вот если бы такие, как ты пошли на ферму, толку было бы больше, а то наживаетесь мовой и языком в некоторых местах. А молочко, видать любишь.
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21.10.2020 15:37 Відповісти
Як може додатись то чого нема зовсім? Коли Бог хоче покарати лишає розуму,а тобі він його й не давав.
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21.10.2020 15:33 Відповісти
Ну что ж - респект........
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21.10.2020 15:15 Відповісти
А яка ганьба кацапським, які, бува життя пржили в Україні, і зневажали мову українців.
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21.10.2020 15:23 Відповісти
Ворога варто не так ганьбити, як бити на власній землі.
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21.10.2020 15:28 Відповісти
На заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС выступил полностью на украинском языке.
Его слова встретили бурными аплодисментами.

Ну и? Что накоординировали, конкретно за 7 лет? Продуктивно позаседали. Посол выступил на украинском - бурные аплодисменты, точка. И все довольные разошлись пить вискарь, дармоеды *ля
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21.10.2020 15:26 Відповісти
Йдеться тільки про мову виступу. Деяким "українським" політикам виступити українською вдається через силу.
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21.10.2020 15:31 Відповісти
Це він виступив для наших *********** патріотів котрі рідною мовою ***** звали.
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21.10.2020 15:28 Відповісти
Це відверте приниження зє!)))
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21.10.2020 15:29 Відповісти
А що "аваков" на це?
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21.10.2020 15:38 Відповісти
От що таке нордичний характер і наполегливість...
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21.10.2020 15:40 Відповісти
угодайте почему не на сруском, а его не знает, а у вас большинство не знает англиского и почти никто эстонского, вот и выбрал вам понятную мову, ну ок шутка.
Конечно красавец, показал как учят мовы балтииские представители. А что на это скажет - "а какая разница" и сектанты зелёной шмырли.
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21.10.2020 16:16 Відповісти
ты неправ. сейчас выросла молодежь, которая знает английский!
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22.10.2020 02:38 Відповісти
Impressive. Superb.
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21.10.2020 16:28 Відповісти
Гарний приклад ваті в Україні яка майже за 30 років не спромоглася вивчити украхнську. Потрібно було заборонити комуняків в 91-ому і провести люстрації всіх хто був в Компартії. Також запровадити інститут не-громадянина. За все це ми платимо вже сьогодні.
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21.10.2020 16:34 Відповісти
«У державі державною мовою не розмовляють гості, наймити і окупанти.»/ К.Маркс/
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21.10.2020 17:09 Відповісти
Хочу высказать свое уважение г.Маасикас за его уважительное отношение к нашей стране и высказать свое презрение к тем депутатам и чиновникам которые демонстративно игнорируют украинскую речь.
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Це вам не Аваков. У насм багато депутатів і міністрів на таке не здатні.
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21.10.2020 17:53 Відповісти
ибо мозги недоразвиты.
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22.10.2020 02:29 Відповісти
 
 