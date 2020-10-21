Ініціатива "Слуги народу" про перенесення другого туру голосування на місцевих виборах суперечить Конституції, - Комітет виборців

Комітет виборців України просить ВР і спікера Разумкова роз'яснити процедуру можливого перенесення другого туру голосування на місцевих виборах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці КВУ.

У повідомленні зазначається: "У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Постанови №4234, яким пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину. Автор проєкту – Грищенко Тетяна, народний депутат від "Слуги Народу". Дата реєстрації Постанови – 20 жовтня.

Текст документа наразі відсутній на вебсайті Верховної Ради України, однак його фото вже було оприлюднено низкою українських ЗМІ".

У КВУ зазначають: "Згідно з документом пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", передбачивши, що повторне голосування з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальні громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови не призначається і не проводиться в період дії карантину.

Таким чином, у першу чергу, мова йде про ініціативу щодо відтермінування другого туру виборів міських голів у великих містах (з кількістю виборців понад 75 тис.). Відповідно до Виборчого кодексу України другий тур виборів має відбутися у разі, якщо жоден кандидат на посаду міського голови не набере в першому турі 25 жовтня понад половину голосів виборців, які взяли участь у голосуванні".

"КВУ вважає, що ініціатива щодо відтермінування другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян. Відповідно до Конституції України відтермінування виборів, в тому числі, другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану. Згідно із ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень", - наголошується в повідомленні.

У комітеті акцентували: "Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2009 року (справа № 1-24/2009): "У статті 141 Конституції України встановлено п’ятирічний строк, на який обираються депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад. Цим строком означена і періодичність проведення виборів до органів місцевого самоврядування… Конституційний Суд України вважає, що строки проведення виборів є важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян. Відміна виборів до органів місцевого самоврядування чи перенесення строків їх проведення з підстав, не передбачених законом, є порушенням цих прав громадян".

Проведення повторного голосування передбачено ч. 1 ст. 281 Виборчого кодексу України, відповідно до якої територіальна виборча комісія з відповідних місцевих виборів приймає рішення про призначення повторного голосування у відповідному виборчому окрузі, якщо:

1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не отримав на свою підтримку більше половини голосів виборців, які взяли участь в голосуванні.

Повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування".

"За оцінкою КВУ ймовірне перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади і призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані. КВУ наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями. Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування (зокрема, щодо законодавчих спроб обмежити повноваження Київського міського голови).

КВУ закликає Голову Верховної Ради України Д. Разумкова вжити невідкладних заходів щодо оприлюднення тексту Постанови №4234 та звертається до керівництва фракції "Слуга Народу" із роз’ясненням позиції політичної сили щодо ініціативи народного депутата "Слуги Народу" про перенесення другого туру виборів", - резюмували в КВУ.