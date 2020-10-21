До Дня ракетних військ і артилерії у світ вийде перша серія документальної кінотрилогії "Вогняний тризуб"

Митці у погонах, які служать в артилерійській бригаді на Житомирщині, цю осінь проводять у поїздках та зйомках по всіх артилерійських частинах Збройних Сил України, працюючи над амбітним проєктом – документальним фільмом-трилогією, що присвячений ракетним військам і артилерії.

Як розповіли кореспонденту АрміяInform у військовій частині, ідея створення трилогії належить бойовому офіцерові, колишньому командиру цієї бригади, а нині - командувачу ракетних військ і артилерії Збройних сил України генерал-майору Андрію Маліновському, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт втілюється групою з двох офіцерів – професійного режисера, сценариста, журналіста та письменника, а нині – офіцера структури морально-психологічного забезпечення бригади старшого лейтенанта Олексія Гончарука та пресофіцера військової частини молодшого лейтенанта Олега Калашнікова. У складі творчої групи є кілька цивільних, які працювали над попередніми стрічками. До слова, для режисера та автора сценарію це – вже дев’ята документальна стрічка в цілому та п’ята – відтоді, як він рік тому одягнув військовий однострій. За цей час він зняв документальні фільми "Серце Півночі" до 5-річчя оперативного командування "Північ", "Ultima ratiо: Роман Дашкевич" та "Щит з острогою" – про патронів артилерійської та окремої механізованої бригад, засновника артилерії УНР генерал-хорунжого Романа Дашкевича та князя Костянтина Острозького, а також стрічку "Луна "Триста, тридцять, три"!" про свою бригаду. Від середини вересня митці розпочали роботу над зйомками трилогії, присвяченої всій артилерії українського війська.

Назва "Вогняний тризуб" була обрана для трилогії невипадково, адже саме жовтогарячий тризуб на червоному тлі є емблемою цього роду військ, що розміщується на нарукавному знаку кожного воїна-артилериста.

Також дивіться: Навчальні стрільби ПТКР "Штурм-С" на базі МТЛБ відбулися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

"Кожна частина трилогії розкриває одну з трьох складових, на яких базуються ракетні війська і артилерія, – розповідає автор ідеї, генерал-майор Андрій Маліновський. – А це, перш за все, наука і освіта, озброєння і техніка, ну і головне – люди. Кожна з трьох серій має конкретну тему, але вона невід’ємно буде пов’язана з двома іншими складовими, показуючи, що ракетні війська і артилерія – це ціла система".

Як розповідають офіцери, за місяць вони встигли попрацювати в усіх артилерійських бригадах і полках Сухопутних військ, ракетній бригаді, і нині продовжують зйомки на півдні, у морських артилеристів. Після цього залишиться робота у гармашів-десантників і, власне, монтаж відзнятого матеріалу.

"Планується, що першу серію трилогії ми презентуємо вже 3 листопада, до Дня ракетних військ і артилерії, – каже Олексій Гончарук. – Другу ми приурочуємо до Дня Збройних Сил України, 6 грудня, і третю плануємо випустити 17 грудня, до Дня святої Варвари, яку представники ракетних військ та артилерії вважають своєю покровителькою. Кожна з серій фільму матиме хронометраж у 45 хвилин".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український фільм-казка "Тільки диво" отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі. ФОТО