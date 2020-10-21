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"Запоріжсталь" і Запорізька ОДА підписали Меморандум про співпрацю у сфері екології

21 жовтня 2020 року підписано Меморандум між Запорізькою облдержадміністрацією та ПАТ "Запоріжсталь" щодо спільних зобов'язань у сфері охорони довкілля.

Як повідомляє "Сегодня", під документом, який ознаменує старт співпраці обласної влади та великого бізнесу в інтересах екологічної безпеки регіону, свої підписи поставили голова Запорізької облдержадміністрації Віталій Боговін і генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

"Вирішення питань, пов’язаних з екологічною ситуацією в регіоні, є важливим для всіх нас. "Запоріжсталь" тривалий час системно веде комплексну роботу щодо зниження впливу на довкілля. Меморандумом, в якому вказані конкретні екологічні заходи комбінату, ми закріпили намір продовжувати екологічну модернізацію виробництва і готовність інвестувати в поліпшення стану довкілля в Запорізькому регіоні", — підкреслив Олександр Мироненко на підписанні меморандуму.

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Програма заходів містить десять екологічно орієнтованих рішень для виробництва "Запоріжсталі". Деякі з них комбінат вже виконує: зокрема "Запоріжсталь" розпочав будівництво додаткових аспіраційних систем очищення газів, що відходять від місць вивантаження агломерату з хвостових частин агломашин. Отримає продовження і проєкт по ремоторизації локомотивів підприємства. У доменному цеху "Запоріжсталь" реконструює аспірації ДП № 2 і 4, виконає капітальний ремонт ДП № 5 і реконструкцію аспірації домни. У планах — реконструкція печей сталеплавильного цеху, яка передбачає будівництво нового сталеплавильного агрегату, реконструкцію наявного і поступове виведення з експлуатації мартенівських печей.

Крім того, комбінат планує встановити автоматичні пости моніторингу стану атмосферного повітря на межах власних санітарних зон.

Реалізація всіх цих рішень в горизонті 2020–2027 рр. дозволить скоротити викиди пилу та окису азоту на 20%.

"Мета меморандуму, як і нової обласної екологічної програми — зробити Запорізький регіон екологічно безпечним і комфортним. Ці документи — прикладна дорожня карта, яка містить конкретні рішення для поліпшення стану довкілля в Запорізькій області. "Запоріжсталь" показав іншим підприємствам приклад відповідального соціально орієнтованого бізнесу, і на таку ж прозору і конструктивну позиції громадськість чекає від кожного підприємства на промисловому майданчику Запоріжжя", — зазначив очільник Запорізької області Віталій Боговін.

Сумарно з 2012 року "Запоріжсталь" направив на екологічну модернізацію підприємства більше 15 млрд гривень. Крім оснащення агломашин аглофабрики новими аспіраційними установками, проведена реконструкція доменних печей № 2, 3, 4. Збудована сучасна лінія солянокислотного травлення прокату, що дозволило повністю припинити скидання від цеху холодної прокатки № 1 у Дніпро і парів сірчаної кислоти в атмосферу.

Автор: 

Запоріжсталь (54) ОДА (1625) екологія (1346) Запорізька область (3552)


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21.10.2020 16:55 Відповісти
Ну хоть какой-то диалог начался между властью и бизнесом. А то сидят себе обранци в кабинетах и только бабло дерибанят, а как кризис пришел и бабла резко убавилось, так и зашевелились малость.
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21.10.2020 19:19 Відповісти
Любила жаба гадюку...
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21.10.2020 19:30 Відповісти
Блия , жаль нельзя выложить фото общего вида Зпж... чад сплошной, запорожсталь, коксохим, - основные,. Ахметов плюет на всех свысока. Местная власть из его крыла.
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21.10.2020 19:37 Відповісти
С Коксохима пар, а что значит основное или нет? Сколько десятков заводов работает на промплощадке и за её пределами? Рядом ДСС - цветочками плюётся? Зсталь самое крупное предприятие, но они хотя бы что-то делают, остальные в эту время тихонечко коптят себе, не заморачиваясь.
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22.10.2020 00:49 Відповісти
Давно ничего не подписывали
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21.10.2020 22:04 Відповісти
О, ты гляди, зелёненькие зашевелились?) Но схитрили, подписали с теми, кто в принципе и так вкладывался бы) Интересно, а с бениным ферриком будет меморандум?)
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22.10.2020 00:48 Відповісти
 
 