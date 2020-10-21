Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет

Після осінніх канікул у загальноосвітніх школах для учнів 1-4 класів навчання проходитиме в очному форматі, а 5-11 класів - у змішаній або дистанційній формі залежно від епідемічного рівня.

Про це повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауна - найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити... Хочу проінформувати, що ми спільно з Міністерством охорони здоров'я будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5 -11 класів - залежно від епідемічного рівня: в змішаному або дистанційному форматах", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що в цьому питанні потрібно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей не просто залишати вдома без нагляду.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі й отримувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону деякі почнуть очне навчання, деякі, якщо це "червона" зона, залишаться на дистанційному. На жаль", - додав Шкарлет.