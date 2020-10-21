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Новини Коронавірус і карантин
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Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет

Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет

Після осінніх канікул у загальноосвітніх школах для учнів 1-4 класів навчання проходитиме в очному форматі, а 5-11 класів - у змішаній або дистанційній формі залежно від епідемічного рівня.

Про це повідомив в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі. Повторення весняного локдауна - найгірший сценарій, якого ніхто сьогодні не хоче допустити... Хочу проінформувати, що ми спільно з Міністерством охорони здоров'я будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5 -11 класів - залежно від епідемічного рівня: в змішаному або дистанційному форматах", - написав Шкарлет.

Він зазначив, що в цьому питанні потрібно враховувати економічну складову і ту обставину, що дітей не просто залишати вдома без нагляду.

"Наша позиція: діти повинні вчитися в повноформатному режимі й отримувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону деякі почнуть очне навчання, деякі, якщо це "червона" зона, залишаться на дистанційному. На жаль", - додав Шкарлет.

Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет 01

Автор: 

карантин (18172) школа (2202) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+5
А що діти молодших класів не хворіють чи не можуть бути перенощиками "смертельної" хвороби? Що значить змішана система освіти?! Вас уродів я б вже б давно з гімном змішав.
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21.10.2020 16:08
+5
Підтверджений чим? Фальшивим тестом?
Ви знаєте, що коли ВООЗ оголосила "пандемію", люди РІЗКО перестали хворіти на грип?
Бо перестали на нього тестувати, натомість завезли мільйони тестів на коронавірус. На що тестують, тим і хворіємо. А симптоми одні й ті ж приблизно (навіть втрата нюху - це звичайний симптом будь-якої ГРВІ). Тест на один вірус, один діагноз. Інших застудних хвороб не стало.

Для чуткої картинки гляньте, як хворіли на грип, наприклад, в Бразилії минулого року, і як в цьому. На сайті ВООЗ усе є.
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21.10.2020 17:38
+4
Несогласных расстреливать без суда и следствия.
Мужик. А вот как сделанный вчера тест - а его результат дается минимум через три дня, покажет тебе, насколько ты здоров на момент захода в здание?
Ах да. Сертификат здоровья в виде штрих-кода на руке. Опыт-то имеется в одной из продвинутых европейских стран)).

Ты если боишься - сиди дома и не вякай. Ну или заведи себе яйца. И иммунитетом озаботься.
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21.10.2020 15:53
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Потрібно відновити нормальну роботу закладів освіти а для цього потрібно кожен мічяць робити ПЛР тести всім хто має доступ на територію навчальних закладів і видавати сертифікати здоров'я! Без діючого сертифікату педагоги та учні, студенди та викладачі, прибиральниці та сантехники не мають отримувати доступ навіть на територію навчального закладу! Для цього скрізь поставити забори і охорону!
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21.10.2020 15:49 Відповісти
Несогласных расстреливать без суда и следствия.
Мужик. А вот как сделанный вчера тест - а его результат дается минимум через три дня, покажет тебе, насколько ты здоров на момент захода в здание?
Ах да. Сертификат здоровья в виде штрих-кода на руке. Опыт-то имеется в одной из продвинутых европейских стран)).

Ты если боишься - сиди дома и не вякай. Ну или заведи себе яйца. И иммунитетом озаботься.
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21.10.2020 15:53 Відповісти
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей Сегодня, 5 октября, в пригороде Киева Вишневом внезапно умер 49-летний директор Вишневского лицея "Идеал" (бывшая Вишневская общеобразовательная школа №4) Владимир Коваленко.Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6866
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21.10.2020 20:05 Відповісти
Дарвін зна, що робить.
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22.10.2020 01:53 Відповісти
"Внезапно"... интересно от чего.
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22.10.2020 15:08 Відповісти
нашим треба на лобі!!!
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22.10.2020 01:52 Відповісти
Да и главное. Где деньги на это взять. Как обеспечить всех строителей заборов масками?
Как проверить чтоб они их носили.
Зайди на досуге на стройку метро на виноградарь, с начала карантина работающую чуть ли не круглосуточно. Там про маски расскажи, ок? Правда за целостность лица не ручаюсь.
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21.10.2020 15:55 Відповісти
Ахаха... "Забори і охорону" - "Заведи себе яйца и озаботься иммунитетом"... Так прикольно спостерігати за розмовою двох дебілів))
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21.10.2020 17:18 Відповісти
Масочку оденьте, уважаемый и сидите дома. Хвороба не відступила.
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21.10.2020 17:20 Відповісти
А я от якраз вже одужую після ковіду - півтора тижні дома вже хворію. Слава богу, без наслідків ніби. Ви хронічно хворим та старим порадьте відрорстити яйця та імунітетом зайнятися - людям з пороком серця, діабетом тощо...
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21.10.2020 17:24 Відповісти
Знаешь - я вполне себе отдаю отчет в том, что я могу заболеть. Умереть.
Это раз.
Не Богу а себе стоит говорить "благодарю". За ум свой, позволивший хотя бы пока хотя бы частично иммунитет сохранить. Раз без последствий вроде.
Это два.
Ну и... см. п.2. Если не смог... или родители не смогли... то за все приходится платить, его величество естественный отбор не обманешь. Но хоть человеком а не тварью дрожащей век (то есть отпущенное тебе время) - проживешь. День свободы или век в стойле... каждый выбирает по себе.
Это три.
Ну людям постарше с пороком сердца и/или диабетикам ... глубоко сочувствую и рекомендую объединиться и выбить поставки тех лекарств которымми лечили Трампа (75 лет), Пороха (диабет)...
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21.10.2020 17:29 Відповісти
И это.
Стоит ли жизнь 75 летнего деда... жизни такого же пацана, который в силу отставания в развитии из-за неэффективного образования не достигнет успеха...
Ты знаешь. Если бы передо мной в 75 стоял такой выбор... то не думаю что я бы сомневался.
Ну а если в мои 35 мой иммунитет не вытащит респираторку... то это мои проблемы и моя цена за угробленный иммунитет. Только мои, понимаешь?
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21.10.2020 17:31 Відповісти
Після канікул 1-4 класи навчатимуться в очному форматі, а 5-11 класи - в змішаному або дистанційному, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2357

https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/na-vinnychchyni-koronavirus-zabrav-zhyttia-46-richnoi-vchytelky-349285.html
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21.10.2020 20:02 Відповісти
На Вінниччині коронавірус забрав життя 46-річної вчительки Жінка викладала історію у 31 школі, але, після тривалого лікування її життя забрала корона-інфекція увечері 20 жовтня
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21.10.2020 20:04 Відповісти
доказано, що отримала вірус від дітей?
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22.10.2020 01:54 Відповісти
Доведено, що в від колег у школі
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22.10.2020 10:00 Відповісти
колеги живі? а від грипу теж мруть. головне, що не від дітей. знач дорослі нехтували правилами.
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22.10.2020 22:31 Відповісти
а ти фантазьор ще той.
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22.10.2020 01:50 Відповісти
А що діти молодших класів не хворіють чи не можуть бути перенощиками "смертельної" хвороби? Що значить змішана система освіти?! Вас уродів я б вже б давно з гімном змішав.
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21.10.2020 16:08 Відповісти
Ні, не можуть. Точніше вірогідність дуже мала, бо в нормі діти не мають білків-рецепторів АСЕ2.
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21.10.2020 17:13 Відповісти
Так. Точно не має? А коли вони зявляються білки АСЕ2 з якого віку? А якщо вірус на руках дитина принесе в дім своєї бабусі? Я не кошмарю "смертельним" вірусом, я навпаки питаю тих ідіотів, які сіють хаос та паніку крім інформаційного терору ще й своїми дебільними діями.
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21.10.2020 17:21 Відповісти
Який саме вірус? Жодний вчений не ізолював сарс-ков-2 та не виділив його в чистому вигляді. В Діда Морза теж вірите?
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21.10.2020 17:34 Відповісти
А якщо, а якщо. Деякі захлинаються насмерть, коли п'ють воду. Тому не пийте. Береженого Бог береже.
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21.10.2020 17:35 Відповісти
Хрінь це собача. У малого (7 років) репетитор з музики захворів на ковід (підтверджений діагноз). Так от - у нього одну ніч ткмпература піднялася до 39 і все. На ранок все ок вже. Зате в мене через 2 дні почалася веселуха - і нюх пропадав, і понос, і ломка в усьому тілі, температура - 37.8. Один день була просто жопа мені. Потім легше. От рівно тиждень назад. Сьогодні вже ок. У дружини 1 в 1 все те саме, тільки на із запізненням на 3 дні.
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21.10.2020 17:28 Відповісти
Підтверджений чим? Фальшивим тестом?
Ви знаєте, що коли ВООЗ оголосила "пандемію", люди РІЗКО перестали хворіти на грип?
Бо перестали на нього тестувати, натомість завезли мільйони тестів на коронавірус. На що тестують, тим і хворіємо. А симптоми одні й ті ж приблизно (навіть втрата нюху - це звичайний симптом будь-якої ГРВІ). Тест на один вірус, один діагноз. Інших застудних хвороб не стало.

Для чуткої картинки гляньте, як хворіли на грип, наприклад, в Бразилії минулого року, і як в цьому. На сайті ВООЗ усе є.
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21.10.2020 17:38 Відповісти
ну ото як раз по вас і видно, як вірус вас брав за сраку.
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22.10.2020 01:56 Відповісти
Можуть. Дивіться мій сусідній пост.
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21.10.2020 17:30 Відповісти
Ви стали жертвою міфу про те, що плр-тестами можна діагностувати вірусні інфекції. Винахідник плр-технології неодноразово стверджував, що це неможливо.

Є сотні видів ГРВІ. І якою самою хворіла Ваша дитина, медикам зараз нецікаво. Бо існує лише один діагноз.
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Змішана система освіти це: 1. Або у класі вішають камеру з підключенням до інтернету, і півкласу ходить сьогодні (друга половина дивиться відосік онлайн), друга половина - завтра (за який хрін купити камеру та як оплатити швидкісний інтернет - головний біль місцевої влади, бо задача міністерства - подати ідею, а не забезпечити її реалізацію). 2. Або зранку вчитель вчить половину класу, а ввечері, по інтернету - тих, кого не було (за який хрін оплачувати подвійну роботу людини і як не порушити обмеження у кількості вичитаних годин на тиждень - головний біль місцевої влади, бо задача міністерства... ну, Ви зрозуміли).
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21.10.2020 18:15 Відповісти
Даются задания на дом. При очной встрече ответы на вопросы учеников. В конце каждой четверти письменные контрольные работы - возможно по типу ЗНО.
Ну я так себе это представляю.

Кто не хочет учиться, тот и с учителем не учится. Так что родителям придется меньше квасить и дурить голову "Танцями з зірками" и прочей лабудой и больше уделять внимание собственным детям и семье.
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22.10.2020 09:59 Відповісти
А я написав не про свої фантазії, а про фантазії Міністерства, згідно міністерських листів, які отримали школи.
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24.10.2020 19:01 Відповісти
Ну у них хоть кто-то разумный понял, что младшие классы нельзя учить дистанционно - и то хлеб.
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24.10.2020 22:36 Відповісти
змішана форма це : пару днів у школі очно, пару вдома заочно, або ділять клас на групи одна ходить пару днів очно, інша отримує завдання додому, потім міняються. так як чим старше діти, тим більше вони повинні володіти навичками самонавчання (що важко отримати з українскими вчителями, вони воліють усим управляти, нать об/ємом знань). Якщо класи у школі пустують по причині, що діти вчаться вдома, то є місце для початкових класів розсадити їх по 10 на класну кімнату, витримавши дистанцію.
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22.10.2020 02:00 Відповісти
Вы в корне не правы!!!

Беда пришла на Землю и не на один год. а пока не создадут эффективного лекарства. У меня стойкое подозрение, что ничьи вакцины не помогут, потому как есть заболевшие по второму и даже по третьему разу!

Абсолютно правильное решение про 1-4 классы, хотя обоснование несколько ошибочное. Да, это маленькие дети, которых ОПАСНО оставлять одних дома без присмотра. Но важнее другое - "Учитель, при непосредственном контакте с учениками, учит их РАССУЖДАТЬ!!!" (с) Именно поэтому дистанционка для младших классов убийственна! И второе - именно в младших классах закладывается социальная адаптация у детей.

Что я бы еще дополнил.
1. В классы не более 15 человек и однозначно 1 ученик за партой, а парты раздвинуть. Все в масках, а учитель еще и в защитном щитке.
2. Развести по времени перемены, чтобы дети массово не пересекались в туалетных комнатах.
3. Выделить отдельно, возле запасных выходов классы, в которые периодически, по очереди, будут приходить старшие классы, для получения заданий и ответов учителей на вопросы.
4. В школе ВСЕ только в масках. Тишина на переменах, масочный режим и постоянная дезинфекция дадут эффект того, что наши дети станут быстрее взрослеть и лучше думать, учиться жить самостоятельно.
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22.10.2020 09:55 Відповісти
Я згоден. Тільки це зробити з тобою придурком і твоєю сімєю. Щоб ізолювати світ від таких ідіотів як ти.
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22.10.2020 10:24 Відповісти
Жирный шрифт, это для поднятия значимости собственного текста?
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22.10.2020 16:27 Відповісти
Який тупий політик. Треба ввести повний карантин, щоб зупинити поширення короновірусу. Якщо одного хворого лікувати за рахунок держави, то це вже 29-30 тис грн тре потратити. Дешевше ввести повний карантин.
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21.10.2020 16:13 Відповісти
завдяки таким тупарям як ти ми в повній дупі
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21.10.2020 16:56 Відповісти
https://www.aier.org/article/lockdowns-and-mask-mandates-do-not-lead-to-reduced-covid-transmission-rates-or-deaths-new-study-suggests
Національне Бюро Економічних Досліджень (США), вивчивши 25 штатів США і 23 країни світу з найбільшими показниками смертності на 1 млн. населення, зробило висновок, що карантинні обмеження, зокрема масковий режим, жодним чином не впливають на хід епідемії (з точки зору смертності та коефіцієнту розповсюдження R0).
Автори наголошують, що уряди країн світу, запровадивши експериментальні безпрецедентні міри для контролю поведінки населення, що призвели до серйозних втрат для економіки та власне для самого населення (у вигляді непотрібних смертей), з великою вірогідністю зробили помилку.
Дослідження показує, що "респіраторна вірусна епідемія" самотужки пішла на спад, завдавши швидкого удару по найслабкішим, що дійсно призвело до значного спалаху смертності у квітні. Проте абсолютна більшість населення планети (яке або перехворіло із симптомами чи "перехворіло безсимптомно", або завдяки гарному загальному імунітету резистентне до вірусу) активно рухається до "колективного імунітету", незважаючи на більші чи менші перепони у вигляді різної ступені жорсткості карантинів.
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21.10.2020 17:14 Відповісти
Вірно, а навіщо те навчання? Дегенерати, що копіюють чужі наукові праці стають міністрами освіти і без навчання.
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21.10.2020 16:39 Відповісти
для чого
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21.10.2020 18:17 Відповісти
для чого ви дітей мучите-- ви ж не в стані їх нічому навчити -- просто щобь бьездарі-вчителі з голоду не здохли
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21.10.2020 18:19 Відповісти
 
 