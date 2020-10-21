Пашинян закликав вірмен до зброї та організації добровольчих загонів: "Це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу"

Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. Незалежно, що станеться, треба боротися в ім'я прав нашого народу. Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини. У разі ефективної організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятного для нас дипломатичного вирішення", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці в фейсбуці.

Він зазначив, що наразі Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху.

"А це, ви розумієте, що означає", - зазначив Пашинян.

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Прем'єр-міністр закликав всіх мерів вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження начальника Головного штабу ЗС Вірменії.

"Це переломний момент", - сказав прем'єр Вірменії.

Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Зі свого боку Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, незважаючи на дві спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я.

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