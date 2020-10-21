Пашинян закликав вірмен до зброї та організації добровольчих загонів: "Це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу"
Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.
Про це заявив у середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. Незалежно, що станеться, треба боротися в ім'я прав нашого народу. Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини. У разі ефективної організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятного для нас дипломатичного вирішення", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці в фейсбуці.
Він зазначив, що наразі Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху.
"А це, ви розумієте, що означає", - зазначив Пашинян.
Прем'єр-міністр закликав всіх мерів вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження начальника Головного штабу ЗС Вірменії.
"Це переломний момент", - сказав прем'єр Вірменії.
Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.
Зі свого боку Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.
Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, незважаючи на дві спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я.
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Дело в том, что у Азербайджана не только десятикратное превосходство в военной силе и технике, стократное моральное превосходство и вера в победу, но и в том, что идеально геополитически выбран момент освобождения своей территории.
Думаю, Пашинян даром положит 10К молодых армян, ведь в добровольцы пойдут именно молодые зеленые идеалисты, они бы могли принести пользу стране - свободной нефашистской Армении
А тот кто пойдет - уже фашист.
огромная польза для всего человечества.
Turkish Vice President: If Azerbaijan wants military assistance, we are ready to send the Turkish army...
Шо в переводі значить: якщо хоч одну русіш-швайне побачим - пришлем яничарів і вони таких ятаганів в спину натикають, будете як диокобрази виглядати ...
Источник: https://censor.net/ru/n3226138
Пашинян себе уже присмотрел виллу на Рублевке, рядом с беглыми "президентами", а народ должен сражаться до конца, до конца народа.