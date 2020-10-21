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Пашинян закликав вірмен до зброї та організації добровольчих загонів: "Це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу"

Пашинян закликав вірмен до зброї та організації добровольчих загонів:

Вірменський народ тільки зі зброєю в руках зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабаського конфлікту.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Наші подальші дії - це боротьба до кінця, в ім'я прав нашого народу. Незалежно, що станеться, треба боротися в ім'я прав нашого народу. Сьогодні в контексті позиції Азербайджану боротися в ім'я прав нашого народу означає, в першу чергу, взяти зброю в руки і стояти на захисті своєї батьківщини. У разі ефективної організації цього процесу ми зможемо досягти прийнятного для нас дипломатичного вирішення", - сказав Пашинян у прямому ефірі на своїй сторінці в фейсбуці.

Він зазначив, що наразі Азербайджан не згоден ні на що, крім капітуляції Карабаху.

"А це, ви розумієте, що означає", - зазначив Пашинян.

Також читайте: Лідери Вірменії та Азербайджану Пашинян і Алієв хочуть провести в Москві переговори про ситуацію в Нагірному Карабасі

Прем'єр-міністр закликав всіх мерів вірменських міст, глав адміністрацій, органів місцевого самоврядування організувати процес формування добровольчих загонів, які будуть переведені в розпорядження начальника Головного штабу ЗС Вірменії.

"Це переломний момент", - сказав прем'єр Вірменії.

Міноборони Азербайджану 27 вересня вранці заявило про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. За даними відомства, проводиться "контрнаступальна операція" у відповідь на провокації з вірменської сторони.

Зі свого боку Вірменія заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку (НКР) з боку Азербайджану.

Бойові дії в зоні карабаського конфлікту тривають, незважаючи на дві спроби домовитися про "гуманітарне перемир'я.

Також читайте: Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного в зриві перемир'я

Автор: 

Азербайджан (854) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+86
Я уже вижу, как Петросян, Симонян, Галустян и Гарик Мартиросян приехали из Москвы в Ереван и выстроились перед военкоматами для получения оружия!!!
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21.10.2020 16:08
+78
надо просто вернуть украденное - и будет вам мир
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21.10.2020 15:59
+34
До кінця так до кінця, це ваш вибір. "Расія огромна", знайдуть місце і для вашого народу... якщо ви не здатні на власній землі жити і окупуєте землі сусідів.
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21.10.2020 16:01
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Да до конца до последнего армянина .а сам себ...т в рашку после полного разгрома .
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21.10.2020 21:06 Відповісти
А ЕСЛИ ЗАВТРА АЗЕРБАЙДЖАН НАЧНЕТ НАПРАВЛЯТЬ В КАРАБАХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ СО ВСЕГО МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА? хватит миллиона турков.

Дело в том, что у Азербайджана не только десятикратное превосходство в военной силе и технике, стократное моральное превосходство и вера в победу, но и в том, что идеально геополитически выбран момент освобождения своей территории.

Думаю, Пашинян даром положит 10К молодых армян, ведь в добровольцы пойдут именно молодые зеленые идеалисты, они бы могли принести пользу стране - свободной нефашистской Армении
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21.10.2020 21:09 Відповісти
тот кто может принести пользу нефашистской Армении воевать за Карабах не пойдет.
А тот кто пойдет - уже фашист.
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21.10.2020 22:10 Відповісти
совсем не зря.

огромная польза для всего человечества.
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21.10.2020 22:11 Відповісти
Буде з ним як з кадафі
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21.10.2020 21:29 Відповісти
А это уже можно считать датой объявления Арменией войны Азербайджану.
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21.10.2020 22:09 Відповісти
"Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом" Откр.13:10
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21.10.2020 23:20 Відповісти
Уті-путі, а очко не жим-жим:
Turkish Vice President: If Azerbaijan wants military assistance, we are ready to send the Turkish army...

Шо в переводі значить: якщо хоч одну русіш-швайне побачим - пришлем яничарів і вони таких ятаганів в спину натикають, будете як диокобрази виглядати ...
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21.10.2020 23:22 Відповісти
сам покажет как это сделать ?
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21.10.2020 23:52 Відповісти
"Наши дальнейшие действия - это борьба до конца, во имя прав нашего народа. Вне зависимости, что произойдет, надо бороться во имя прав нашего народа."
Источник: https://censor.net/ru/n3226138

Пашинян себе уже присмотрел виллу на Рублевке, рядом с беглыми "президентами", а народ должен сражаться до конца, до конца народа.
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22.10.2020 01:27 Відповісти
никто не сдастся и никто не победит.
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22.10.2020 02:14 Відповісти
Армения сама же 30 лет не признает Нагорный Карабах.
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22.10.2020 02:55 Відповісти
а может стоило бы этому козлу бородатому сказать азербайджанцам - мы оккупанты, забирайте Нагорный Карабах и расходимся с миром... так нет же - с упоротостью козломордого кацапа оно твердит, сто оккупированные Арменией земли принадлежат Армении...
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22.10.2020 06:05 Відповісти
Пашинян очень странный! Обращение его вообще ни о чем! Он призывает армян умирать за захваченную чужую территорию! Которую хозяин сейчас отбирает назад! Более того, когда отберет - сделает такую границу с Арменией, что мышь не пролетит! На саму же Армению никто нападать и не собирался, особо она ни кому не нужна, кроме России и может быть Ирана!
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22.10.2020 14:09 Відповісти
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