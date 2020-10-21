Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули
По всій Білорусі збирають людей, щоб провести в неділю, 25 жовтня, великий "проурядовий" мітинг.
Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Мінськ вирішив провести 25 жовтня грандіозний мітинг на підтримку Лукашенка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.
"На вихідні, в п'ятницю або суботу, тільки з Могильова вирушають два потяги з 18 вагонів до Мінська на проурядовий мітинг", - сказав "Свабода" на умовах анонімності залізничник. Два потяги по 18 вагонів - це більш як тисяча осіб.
Деяких людей примушують їхати під загрозою непродовження контракту. Так, читач повідомив виданню, що співробітники філій ВАТ "Булочно-кондитерська компанія "Домочай"" Могильовської області, в тому числі керівники, змушені їхати до Мінська.
Повідомлення про масові збори державних чиновників для поїздки до Мінська 25 жовтня надходять практично з усіх регіонів.
"У Гомелі в школах збирають людей на поїздку 25 жовтня в Мінську. Люди відмовляються, тому йдуть переважно директори і завучі", - пише читач з Гомеля.
На деяких підприємствах в цьому місті за таку поїздку обіцяють два відгули на роботі.
Також в Мінськ запрошують співробітників "Гомсільмашу", за що їм обіцяють два відгули.
Людей будуть везти з Полоцька до Мінська о 7 ранку. З якою метою - не говорять відкрито.
"Кожен освітній заклад Полоцька надіслав наказ відправити 25 жовтня в Мінську 6 осіб (як мінімум з дошкільних установ). Автобуси будуть організовані з прибуттям до 7:00 в Мінськ, повернення до Полоцька приблизно до 19:00. Про платежі нічого не вказано. Формат заходи, маршрут та інше не уточнюються", - кажуть читачі.
У Гродно найбільше збирають вчителів, як видно зі звітів. "Я працюю в навчальному закладі в Гродно. Сьогодні відділ освіти наказав зібрати 5 осіб для поїздки до Мінська", - пише читач "Свабода".
Не відстає і Мінськ. За словами читачів видання, на проурядовий мітинг збираються співробітники заводу "Кристал".
"Всім наказано піти на проурядовий мітинг 25 жовтня під загрозою звільнення", - заявили співробітники компанії.
За словами читачів, в 13-й гімназії Мінська їх змушують брати участь у мітингу під підпис. Погрожують звільненнями за відмову.
У Міносвіти заявили, що "ніяких спільних заходів з боку міністерства не планується".
У кількох інших компаніях, звідки надійшла інформація, про поїздку офіційно не повідомили: "Ми чули щось подібне, але без конкретики".
Нагадаємо, мітинг на підтримку Лукашенка відбувався на площі Незалежності в Мінську 16 серпня.
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Джамал кипятком сцал от Луки.
Зебилы от коммуняк и зажопов отличают только представлениями о цвете "крепкой руки".
А так тот же быдляк.
Если все совсем хреново, надо не митинги собирать, а ПРОВЕСТИ ОПРОС, как ЗЕ.
И поставить ментов защищать опросников на случай, если хоть кто-то подойдет.
А, если никто так не подойдет, опубликовать то, шо хотелось, и вуаля - ты исполняешь волю народа, который тебя обожает. Все равно ж никто не проверит.
Нужно ходить и туда и туда, чего дома сидеть.
Просто - кем работает?
-мммм как вкусно, ай как больно!
Как там у вас, бро?
стойте и молчите..