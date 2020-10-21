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Новини Революція в Білорусі
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Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули

Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули

По всій Білорусі збирають людей, щоб провести в неділю, 25 жовтня, великий "проурядовий" мітинг.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Мінськ вирішив провести 25 жовтня грандіозний мітинг на підтримку Лукашенка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

"На вихідні, в п'ятницю або суботу, тільки з Могильова вирушають два потяги з 18 вагонів до Мінська на проурядовий мітинг", - сказав "Свабода" на умовах анонімності залізничник. Два потяги по 18 вагонів - це більш як тисяча осіб.

Деяких людей примушують їхати під загрозою непродовження контракту. Так, читач повідомив виданню, що співробітники філій ВАТ "Булочно-кондитерська компанія "Домочай"" Могильовської області, в тому числі керівники, змушені їхати до Мінська.

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Повідомлення про масові збори державних чиновників для поїздки до Мінська 25 жовтня надходять практично з усіх регіонів.

"У Гомелі в школах збирають людей на поїздку 25 жовтня в Мінську. Люди відмовляються, тому йдуть переважно директори і завучі", - пише читач з Гомеля.

На деяких підприємствах в цьому місті за таку поїздку обіцяють два відгули на роботі.

Також в Мінськ запрошують співробітників "Гомсільмашу", за що їм обіцяють два відгули.

Людей будуть везти з Полоцька до Мінська о 7 ранку. З якою метою - не говорять відкрито.

"Кожен освітній заклад Полоцька надіслав наказ відправити 25 жовтня в Мінську 6 осіб (як мінімум з дошкільних установ). Автобуси будуть організовані з прибуттям до 7:00 в Мінськ, повернення до Полоцька приблизно до 19:00. Про платежі нічого не вказано. Формат заходи, маршрут та інше не уточнюються", - кажуть читачі.

У Гродно найбільше збирають вчителів, як видно зі звітів. "Я працюю в навчальному закладі в Гродно. Сьогодні відділ освіти наказав зібрати 5 осіб для поїздки до Мінська", - пише читач "Свабода".

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Не відстає і Мінськ. За словами читачів видання, на проурядовий мітинг збираються співробітники заводу "Кристал".

"Всім наказано піти на проурядовий мітинг 25 жовтня під загрозою звільнення", - заявили співробітники компанії.

За словами читачів, в 13-й гімназії Мінська їх змушують брати участь у мітингу під підпис. Погрожують звільненнями за відмову.

У Міносвіти заявили, що "ніяких спільних заходів з боку міністерства не планується".

У кількох інших компаніях, звідки надійшла інформація, про поїздку офіційно не повідомили: "Ми чули щось подібне, але без конкретики".

Нагадаємо, мітинг на підтримку Лукашенка відбувався на площі Незалежності в Мінську 16 серпня.

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Білорусь (7922) Лукашенко (2653) мітинг (752) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+14
Это будет эпический марш. Хмурые лица, не дающие интервью, не говорящие даже друг-с другом. Молчаливый марш подневольных людей, дрожащих за свою кормушку. Остановятся на площади Победы. Спикеры прокричат о литовских кукловодах, изойдутся в истерике про польских фашиЗдах. Митинг в ответ вяло заголосит "сабатьку, сабатьку". Прибежит одинокий безпородный кабель - приподымет заднюю лапу...
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21.10.2020 18:22
+8
Ты кому-то , кроме своей кошки нужен, ватный троль?
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21.10.2020 17:14
+4
вот не может бацька красиво уйти , грезит тока - вперед ногами. про судьбу Колюни хоть бы подумал. эгоист какой-то.
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21.10.2020 16:25
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В Грузии захват заложников а они все усатого пытаются в дерьмо мокнуть.
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21.10.2020 16:08 Відповісти
Одно другому не мешает. А что там случилось в Грузии?
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21.10.2020 16:21 Відповісти
Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули - Цензор.НЕТ 342
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21.10.2020 18:52 Відповісти
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22.10.2020 11:19 Відповісти
Кстати, а зебилы, если бы Лукашенко им заплатил, поехали бы за него агетировать? Ну хорошо заплатил
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21.10.2020 16:11 Відповісти
Чего далеко ходить...

Джамал кипятком сцал от Луки.

Зебилы от коммуняк и зажопов отличают только представлениями о цвете "крепкой руки".
А так тот же быдляк.
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21.10.2020 16:14 Відповісти
Та с Васи какой спрос..- там диалог из двух фраз, мол, битте (кофе) и данке шьон(за кофе на картинке)))))))))).
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21.10.2020 16:28 Відповісти
Извиняюсь за вопрс, бо на лички не хожу, ща против Луки?. Запасаемся попкорном.Вангую, скоро пойдет против зебиков
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21.10.2020 16:30 Відповісти
И сцал, и сцыт по сей день.
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21.10.2020 20:30 Відповісти
Проде как Петя и петеботы до последнего поддерживали диктатора Луку. Или ты уже позабыл?
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21.10.2020 16:34 Відповісти
Не шарят.

Если все совсем хреново, надо не митинги собирать, а ПРОВЕСТИ ОПРОС, как ЗЕ.
И поставить ментов защищать опросников на случай, если хоть кто-то подойдет.

А, если никто так не подойдет, опубликовать то, шо хотелось, и вуаля - ты исполняешь волю народа, который тебя обожает. Все равно ж никто не проверит.
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21.10.2020 16:12 Відповісти
Так провели ж опрос совсем недавно. И по его официальным результатам победил Лукашенко. Теперь надо показать как простой народ этому рад.
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21.10.2020 16:25 Відповісти
Тихановская платит, Лукашенко платит.
Нужно ходить и туда и туда, чего дома сидеть.
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21.10.2020 16:14 Відповісти
Тихановская платит? Откуда у неё бабло, чтоб кому-то за что-то платить? А Луке проще и дешевле ментам премию дать, чтоб те пинками народ согнали. Так что картина там скорее всего безрадостная.
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21.10.2020 16:23 Відповісти
Эмм. А на что она живет в Прибалтике.
Просто - кем работает?
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21.10.2020 16:26 Відповісти
Это очень хороший вопрос
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21.10.2020 16:31 Відповісти
Магазин Кнутов и Пряников!
-мммм как вкусно, ай как больно!
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21.10.2020 16:16 Відповісти
Интересно а кто картошку будет с полей убирать ?
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21.10.2020 16:22 Відповісти
Титушню свозят - быть майдану.
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21.10.2020 16:23 Відповісти
вот не может бацька красиво уйти , грезит тока - вперед ногами. про судьбу Колюни хоть бы подумал. эгоист какой-то.
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21.10.2020 16:25 Відповісти
За отгулы никто не пойдет, дураков нет
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21.10.2020 16:24 Відповісти
Я бы тоже поехал, только кошку не с кем оставить.
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21.10.2020 16:27 Відповісти
Ты кому-то , кроме своей кошки нужен, ватный троль?
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21.10.2020 17:14 Відповісти
Vlad Muliak

Как там у вас, бро?
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21.10.2020 17:32 Відповісти
Ты уже давно поехал.
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21.10.2020 17:16 Відповісти
І я б поїхала, щоб пояснити дебілам, скинете Лукашенка - по світу підете, як українці.
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21.10.2020 17:40 Відповісти
не слишком ли щедро : два отгула за Свободу...
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21.10.2020 16:32 Відповісти
приедите на митинг и просто молчите.
стойте и молчите..
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21.10.2020 16:34 Відповісти
Якщо "зганяють" то можуть отримати протилежний результат - людей звезуть до Мінська де вони масово приєднаються до протестів. І хто ж їх від цього утримає? Наказ диктатора "підтримувати його"? Білорусам потрібно завести щось на зразок нашого сайту "Миротворець". Наприклад "Кати Білорусі" і вносити туди всіх ментів, чиновників та тітушок які придушували протести і фальсифікували результати виборів. А потім по списку "виховувати" за місцем проживання...
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21.10.2020 17:31 Відповісти
Это будет эпический марш. Хмурые лица, не дающие интервью, не говорящие даже друг-с другом. Молчаливый марш подневольных людей, дрожащих за свою кормушку. Остановятся на площади Победы. Спикеры прокричат о литовских кукловодах, изойдутся в истерике про польских фашиЗдах. Митинг в ответ вяло заголосит "сабатьку, сабатьку". Прибежит одинокий безпородный кабель - приподымет заднюю лапу...
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21.10.2020 18:22 Відповісти
Как это всё знакомо.
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21.10.2020 19:25 Відповісти
совок во всей красе, просто дичь
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21.10.2020 18:26 Відповісти
Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули - Цензор.НЕТ 4255
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21.10.2020 18:50 Відповісти
возмущен, то шо атрофирован - это факт, а где с бодуна?
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21.10.2020 19:31 Відповісти
Что ни делается всё к лучшему. Луй "повышает" свою популярность на периферии. Даже ябатькам не понравится такой регулярный выгон на поля да еще не за бабло а всего лишь под угрозой! ))
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22.10.2020 18:56 Відповісти
 
 