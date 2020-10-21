Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули

По всій Білорусі збирають людей, щоб провести в неділю, 25 жовтня, великий "проурядовий" мітинг.

Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Мінськ вирішив провести 25 жовтня грандіозний мітинг на підтримку Лукашенка, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

"На вихідні, в п'ятницю або суботу, тільки з Могильова вирушають два потяги з 18 вагонів до Мінська на проурядовий мітинг", - сказав "Свабода" на умовах анонімності залізничник. Два потяги по 18 вагонів - це більш як тисяча осіб.

Деяких людей примушують їхати під загрозою непродовження контракту. Так, читач повідомив виданню, що співробітники філій ВАТ "Булочно-кондитерська компанія "Домочай"" Могильовської області, в тому числі керівники, змушені їхати до Мінська.

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Повідомлення про масові збори державних чиновників для поїздки до Мінська 25 жовтня надходять практично з усіх регіонів.

"У Гомелі в школах збирають людей на поїздку 25 жовтня в Мінську. Люди відмовляються, тому йдуть переважно директори і завучі", - пише читач з Гомеля.

На деяких підприємствах в цьому місті за таку поїздку обіцяють два відгули на роботі.

Також в Мінськ запрошують співробітників "Гомсільмашу", за що їм обіцяють два відгули.

Людей будуть везти з Полоцька до Мінська о 7 ранку. З якою метою - не говорять відкрито.

"Кожен освітній заклад Полоцька надіслав наказ відправити 25 жовтня в Мінську 6 осіб (як мінімум з дошкільних установ). Автобуси будуть організовані з прибуттям до 7:00 в Мінськ, повернення до Полоцька приблизно до 19:00. Про платежі нічого не вказано. Формат заходи, маршрут та інше не уточнюються", - кажуть читачі.

У Гродно найбільше збирають вчителів, як видно зі звітів. "Я працюю в навчальному закладі в Гродно. Сьогодні відділ освіти наказав зібрати 5 осіб для поїздки до Мінська", - пише читач "Свабода".

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Не відстає і Мінськ. За словами читачів видання, на проурядовий мітинг збираються співробітники заводу "Кристал".

"Всім наказано піти на проурядовий мітинг 25 жовтня під загрозою звільнення", - заявили співробітники компанії.

За словами читачів, в 13-й гімназії Мінська їх змушують брати участь у мітингу під підпис. Погрожують звільненнями за відмову.

У Міносвіти заявили, що "ніяких спільних заходів з боку міністерства не планується".

У кількох інших компаніях, звідки надійшла інформація, про поїздку офіційно не повідомили: "Ми чули щось подібне, але без конкретики".

Нагадаємо, мітинг на підтримку Лукашенка відбувався на площі Незалежності в Мінську 16 серпня.

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