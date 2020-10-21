Євроінтеграційна робота Ради незадовільна, якість законопроєктів має бути на найвищому рівні, - Стефанчук

Прагнення України до європейської інтеграції залишається незмінним, проте необхідно посилити роботу парламенту в частині адаптації вітчизняного законодавства до норм європейського права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Я підтверджую, що наше прагнення європейської інтеграції залишається незмінним, в останній період ми сконцентрувалися на законопроєктах, які потрібні нам для євроінтеграції...Чи задоволений я роботою та ефективністю діяльності парламенту на цьому напрямку? Безперечно - ні", - сказав Стефанчук.

Він пояснив, що за даними урядового ресурсу "Пульс угоди" щодо євроінтеграції, у 2019 році із завдань сфери законодавчого забезпечення за 5 з 16 напрямків виконання Угоди про асоціацію, було виконано більше 50% передбачених завдань, але натомість на 6 напрямкях - виконання склало 0%.

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"Це недопустимий підхід, тому що питаня, які стосуються адаптації національного законодавства і питань щодо євроінтеграційних прагнень України повинні проходити гармонійно по всіх напрямках життєдіяльності в Україні. Не можна, щоб десь було добре, а десь погано", - сказав Стефанчук.

Крім того, Стефанчук додав, що Україні потрібен єдиний системний інституційний механізм з єдиним баченням імплементації Угоди про асоціацію на рівні парламенту і уряду, який потрібно закріпити законодавчо.

"Якість законопроєктів, які подаються до Верховної Ради, особливо на виконання наших зобовязань перед Європейським Союзом, має бути на надзвичайно високому рівні", - сказав Стефанчук.

Він додав, що наступного року планується розгляд більше 50 законодавчих актів, спрямованих на виконання пунктів Угоди про асоціацію.