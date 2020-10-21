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Євроінтеграційна робота Ради незадовільна, якість законопроєктів має бути на найвищому рівні, - Стефанчук

Євроінтеграційна робота Ради незадовільна, якість законопроєктів має бути на найвищому рівні, - Стефанчук

Прагнення України до європейської інтеграції залишається незмінним, проте необхідно посилити роботу парламенту в частині адаптації вітчизняного законодавства до норм європейського права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Я підтверджую, що наше прагнення європейської інтеграції залишається незмінним, в останній період ми сконцентрувалися на законопроєктах, які потрібні нам для євроінтеграції...Чи задоволений я роботою та ефективністю діяльності парламенту на цьому напрямку? Безперечно - ні", - сказав Стефанчук.

Він пояснив, що за даними урядового ресурсу "Пульс угоди" щодо євроінтеграції, у 2019 році із завдань сфери законодавчого забезпечення за 5 з 16 напрямків виконання Угоди про асоціацію, було виконано більше 50% передбачених завдань, але натомість на 6 напрямкях - виконання склало 0%.

Читайте: У Раді потрібно проводити "Дні Європейського Союзу" для голосування за необхідні для євроінтеграції законопроєкти, - Стефанчук

"Це недопустимий підхід, тому що питаня, які стосуються адаптації національного законодавства і питань щодо євроінтеграційних прагнень України повинні проходити гармонійно по всіх напрямках життєдіяльності в Україні. Не можна, щоб десь було добре, а десь погано", - сказав Стефанчук.

Крім того, Стефанчук додав, що Україні потрібен єдиний системний інституційний механізм з єдиним баченням імплементації Угоди про асоціацію на рівні парламенту і уряду, який потрібно закріпити законодавчо.

"Якість законопроєктів, які подаються до Верховної Ради, особливо на виконання наших зобовязань перед Європейським Союзом, має бути на надзвичайно високому рівні", - сказав Стефанчук.

Він додав, що наступного року планується розгляд більше 50 законодавчих актів, спрямованих на виконання пунктів Угоди про асоціацію.

Автор: 

ВР (14940) Євросоюз (13300) Стефанчук Руслан (749)


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выпускники трускавца? высочайший уровень? а-ха-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!
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21.10.2020 16:07 Відповісти
троешники, фуле
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21.10.2020 16:09 Відповісти
Та ти шо? Ви як нічого не робили так і не будете робити для РЕАЛЬНОЇ євроінтегації. Все, що ви робите, то це тягнете Україну в мордор.
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21.10.2020 16:10 Відповісти
Ага. І головне, що б своєчасні!!! Під час війни, стрімкого поширення ковіду, падіння економіки самим довершеним і беззаперечно суттєвим був останній законопроект, внесений віцеспікером: https://censor.net/ru/news/3223976/stefanchuk_zaregistriroval_v_rade_zakonoproekt_ob_otkaze_ot_sezonnogo_perevoda_chasov
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21.10.2020 16:20 Відповісти
Какое качество законов можно ожидать от безродных вороватых зелёных мартышек?
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21.10.2020 17:38 Відповісти
Специалистов высочайшего уровня у вас нет. Одни профаны и дббы
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21.10.2020 18:15 Відповісти
 
 