Житель Івано-Франківщини створював піратські кінотеатри, чим завдав збитку на 1 млн грн, - Нацполіція

Відділ протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили громадянина в порушенні авторських прав.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.

В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває".

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