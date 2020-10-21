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Новини
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Житель Івано-Франківщини створював піратські кінотеатри, чим завдав збитку на 1 млн грн, - Нацполіція

Житель Івано-Франківщини створював піратські кінотеатри, чим завдав збитку на 1 млн грн, - Нацполіція

Відділ протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили громадянина в порушенні авторських прав.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

У повідомленні зазначається: "Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.

За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.

В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває".

Також дивіться: З початку року СБУ нейтралізувала 460 кібератак і 20 хакерських угруповань. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

кіберзлочин (809) інтелектуальна власність (89) Івано-Франківська область (944)


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Топ коментарі
+15
Кому он нанес ущерб? Ворнер Бразерсу штоле? смищно
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21.10.2020 16:12
+9
Как на 800000000 грн зерна пропало- так мыши съели ... и тишина
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21.10.2020 16:35
+6
Тобто в країні дофіга криміналу, насильницьких злочинів, наркоти, землі вкрали свіврозмірно з тереторією Словакії. Роботи не міряно.
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.
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21.10.2020 17:11
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Кому он нанес ущерб? Ворнер Бразерсу штоле? смищно
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21.10.2020 16:12 Відповісти


Не Ворнер Бразерс, а копирастам, которые живут за счёт этого.
О них можно сказать так:
Мечтой копирастов является не фотографирование, а жизнь за счет исков.
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21.10.2020 16:27 Відповісти
Возможно Бразерсу, Который не Ворнер, но лысый и из Бразерс
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21.10.2020 16:39 Відповісти
правильно делал, молодец
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21.10.2020 16:15 Відповісти
На ПРЯМОМ сообщили, у Хантера новые проблемы...
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21.10.2020 16:17 Відповісти
Тупорылые кибер.... разведут на лаве. Как окажется в последствии квартиру сдавали кому-то и фигурант выплывет, только за лаве. А фактически доказать сумму ущерба никто не сможет...... И потерпевшая сторона не заявится в процессе. Справа фактова.....
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21.10.2020 16:19 Відповісти
Как они тот ущерб считают, долбодятлы!
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21.10.2020 16:20 Відповісти
'Эмануель" крутил?
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21.10.2020 16:26 Відповісти
Как на 800000000 грн зерна пропало- так мыши съели ... и тишина
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21.10.2020 16:35 Відповісти
Це не є так страшно як відвідування сотнею людей в місяць даного сайту.
Цю країну врятують тільки розстріли
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21.10.2020 20:06 Відповісти
Тобто в країні дофіга криміналу, насильницьких злочинів, наркоти, землі вкрали свіврозмірно з тереторією Словакії. Роботи не міряно.
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.
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21.10.2020 17:11 Відповісти
Мегого и другие пираты придушили конкурента, разве у нас есть хоть один легальный интернет кинотеатр????
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22.10.2020 00:14 Відповісти
 
 