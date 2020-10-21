Житель Івано-Франківщини створював піратські кінотеатри, чим завдав збитку на 1 млн грн, - Нацполіція
Відділ протидії кіберзлочинності в Івано-Франківській області спільно зі слідчими поліції області, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, викрили громадянина в порушенні авторських прав.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.
У повідомленні зазначається: "Встановлено, що 30-річний житель Івано-Франківщини створив вебсайти, де на платній основі надавав доступ до перегляду фільмів. Засновник онлайн-кінотеатрів не мав дозволів від правовласників на розповсюдження їхніх творів. Таким чином фігурант порушив авторські права двох іноземних кінокомпаній.
За попередніми підрахунками, правовласникам завдано збитків на понад мільйон гривень.
В оселі фігуранта правоохоронці провели санкціонований обшук. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти та банківські картки. Вилучені речові докази направлено на проведення експертних досліджень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, - позбавлення волі на строк до шести років. Досудове розслідування триває".
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Не Ворнер Бразерс, а копирастам, которые живут за счёт этого.
О них можно сказать так:
Мечтой копирастов является не фотографирование, а жизнь за счет исков.
Цю країну врятують тільки розстріли
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.