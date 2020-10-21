Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року

Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Міністерству інфраструктури спільно з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в тримісячний термін доручено розробити і подати Кабміну проєкт плану заходів щодо реалізації даної стратегії.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, метою цієї стратегії є: зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року, зменшення ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху та зменшення соціально економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 540 млн грн на забезпечення шкіл дезінфекторами

За даними Мінінфраструктури, на сьогодні в Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП є дуже високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається дуже низьким, про що у своїх звітах підкреслювали експерти міжнародних інституцій. За 2019 рік в Україні зареєстровано понад 160,6 тис. ДТП з потерпілими, в яких загинуло 3,4 тис. і травмовано 32,7 тис. осіб. У 2019 зафіксовано зростання кількості ДТП і травмованих у них осіб на 6,4% порівняно з 2018 роком.

Згідно з показниками аварійності та наслідків ДТП, зазначає відомство, Україна є одним із лідерів серед європейських країн. Так, у середньому в країнах - членах ЄС на 100 тис. жителів припадає 5% загиблих у ДТП, тоді як в Україні такий показник становить (за даними 2019 року) відповідно 8,22% осіб.

"Вирішення проблеми здійснюватиметься з впровадженням системного підходу обґрунтованих цільових показників шляхом впровадження сучасних вимог і технологій, які охоплюють усі ключові аспекти безпеки дорожнього руху, зокрема людський фактор, дорожню інфраструктуру, конструкційну безпеку транспортних засобів, і одночасно розглядаються на етапі запобігання аварії, під час аварії і після неї згідно з загальноприйнятими у світі підходами до формування та реалізації політики підвищення рівня безпеки дорожнього руху", - сказано в пояснювальній записці.

Зазначається, що принципи, записані у зазначеній стратегії, базуються на засадах Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 30 травня 2018 року.