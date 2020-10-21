Кабмін схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року
Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.
Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Міністерству інфраструктури спільно з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в тримісячний термін доручено розробити і подати Кабміну проєкт плану заходів щодо реалізації даної стратегії.
Як наголошується в пояснювальній записці до документа, метою цієї стратегії є: зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року, зменшення ступеня тяжкості наслідків ДТП для учасників дорожнього руху та зменшення соціально економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також впровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху.
За даними Мінінфраструктури, на сьогодні в Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП є дуже високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається дуже низьким, про що у своїх звітах підкреслювали експерти міжнародних інституцій. За 2019 рік в Україні зареєстровано понад 160,6 тис. ДТП з потерпілими, в яких загинуло 3,4 тис. і травмовано 32,7 тис. осіб. У 2019 зафіксовано зростання кількості ДТП і травмованих у них осіб на 6,4% порівняно з 2018 роком.
Згідно з показниками аварійності та наслідків ДТП, зазначає відомство, Україна є одним із лідерів серед європейських країн. Так, у середньому в країнах - членах ЄС на 100 тис. жителів припадає 5% загиблих у ДТП, тоді як в Україні такий показник становить (за даними 2019 року) відповідно 8,22% осіб.
"Вирішення проблеми здійснюватиметься з впровадженням системного підходу обґрунтованих цільових показників шляхом впровадження сучасних вимог і технологій, які охоплюють усі ключові аспекти безпеки дорожнього руху, зокрема людський фактор, дорожню інфраструктуру, конструкційну безпеку транспортних засобів, і одночасно розглядаються на етапі запобігання аварії, під час аварії і після неї згідно з загальноприйнятими у світі підходами до формування та реалізації політики підвищення рівня безпеки дорожнього руху", - сказано в пояснювальній записці.
Зазначається, що принципи, записані у зазначеній стратегії, базуються на засадах Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 30 травня 2018 року.
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Т.е. если с п.1 я согласен, то вот отсутствие прав (их можно тупо забыть взять) никак на навык вождения не влияет.
Хотя по-хорошему... вся эта стратегия должна быть направлена на повышение квалификации водителей и отсев тех, кому за руль в принципе не нужно.
1) Отмена ограничения скорости. Вообще. Оставить только рекомендованную. И вот если ты ее превысил и все ОК - то свободен. А если нет... то штрафы повышенные.
Чтоб ты четко понимал последствия превышения. Хочешь и главное можешь - вперед.
Ну а если твой навык недостаточен... то лучше едь автобусом.
2) Все пешеходные переходы - только под или над землей. Все. Тчк. Пешеход на дороге может быть только под личную ответственность и ВСЕГДА будет виновен.
Вот реально нахрен разграничить водителей и пешеходов и уже львиная доля ДТП - в минус. Дебилов перебегающих дорогу с оживленным движением - не жаль. Вообще.
3) Усложнение экзамена. Его регулярная пересдача с упором на практику вождения (1 раз сдал теорию и потом пересдаешь только практику скажем раз в 3 года - вплоть до такого... ну а если у тебя за эти три года ни одной аварии - то сдаешь автоматом, если более чем 1... то экзамен СИЛЬНО усложняется). Дополнительное и обязательное для всех без исключения - обучение экстремальному вождению.
Это в общих чертах.
ВИПАДКІ ДТП ПОМЕНШАЮТЬ В ДВА РАЗИ !!!
-поможіть це протиснути люди банально небачать небезпеки. Всі рішення на дорозі ми приймаємо на підставі побаченого !!!!
-а чи все ми встигаємо побачити?
-чи зробили ми все можливе ,щоб бути побачиним вже ,від парковки ,від першого проїханого метра?
От же включаємо "ближнє" щойно рушили,і хай нас буде краще видно ,хай очі водіїв,велосипедистів,пішоходів -ще здалека нас побачать і врахують в дорожню ситуацію.
Бо насправді ніхто нехоче ДТП.
- вмикаймо світло всюду!і вдень і ввечорі і в ночі.будьмо краще помітними!