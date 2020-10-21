Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО
У Тернопільській області правоохоронці затримали колишнього співробітника міліції на збуті вогнепальної зброї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
За версією слідства, пенсіонера МВС-колишнього співробітника патрульної міліції викрили під час збуту пістолета "Браунінг 6.35" і гвинтівки ТОЗ-8, за які він отримав 37 тис. гривень. Під час обшуку в автомобілі зловмисника виявлено автомат АКС-74 (зі складним прикладом), ПБС (прилад безшумної стрільби) до зазначеного автомату і 128 патронів до нього.
За місцем проживання пенсіонера правоохоронці виявили та вилучили три дерев'яні ложа для рушниць, набої до гвинтівки системи "Манліхер", затвор і ствол для мисливської рушниці, а також багнет-ніж до гвинтівки системи "Манліхер" і багнет-ніж до гвинтівки системи "Маузер".
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-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
Однако...