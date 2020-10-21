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Новини Силовики
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Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці затримали колишнього співробітника міліції на збуті вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура 01

За версією слідства, пенсіонера МВС-колишнього співробітника патрульної міліції викрили під час збуту пістолета "Браунінг 6.35" і гвинтівки ТОЗ-8, за які він отримав 37 тис. гривень. Під час обшуку в автомобілі зловмисника виявлено автомат АКС-74 (зі складним прикладом), ПБС (прилад безшумної стрільби) до зазначеного автомату і 128 патронів до нього.

Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура 02

За місцем проживання пенсіонера правоохоронці виявили та вилучили три дерев'яні ложа для рушниць, набої до гвинтівки системи "Манліхер", затвор і ствол для мисливської рушниці, а також багнет-ніж до гвинтівки системи "Манліхер" і багнет-ніж до гвинтівки системи "Маузер".

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Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура 03

Встановлено, що продавець зброї вже притягувався до кримінальної відповідальності за її збут в 2013 році. Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Автор: 

зброя (7430) Правоохоронні органи (2705) прокуратура (3665) силовики (2512) Тернопільська область (585)


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Топ коментарі
+4
мусор- завжди продажний мусор ( сьогодення, та вчорашній денььь.) - як буде далі...., залежить від нас ...
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21.10.2020 16:35
+3
Пенсионер МВД...45-48 лет?...
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21.10.2020 16:43
+3
Может я и дурак, но.............:
-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
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21.10.2020 16:49
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мусор- завжди продажний мусор ( сьогодення, та вчорашній денььь.) - як буде далі...., залежить від нас ...
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21.10.2020 16:35 Відповісти
Пенсионер МВД...45-48 лет?...
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21.10.2020 16:43 Відповісти
он такой уже старый пенс мвд что и забыл сколько ему точно лет.Где-то 45-48...
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21.10.2020 17:16 Відповісти
Может я и дурак, но.............:
-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
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21.10.2020 16:49 Відповісти
нет,Вы точно не дурак.
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21.10.2020 17:10 Відповісти
Глушитель, а не то, что вы написали.
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21.10.2020 17:16 Відповісти
достатньо мілкашки
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21.10.2020 18:11 Відповісти
За отэто 38к гривень?!
Однако...
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21.10.2020 17:06 Відповісти
Понять и простить. А скільки у того колишнього патрульного пенсія, мабуть 2-3 тис.грн., як йому вижити. На роботу ніде не візьмуть, охоронних фірм пруд-пруди. Освіти мабуть ніякої (ну від сили ПТУ). Штик-ножі від гвинтівок - це давно колекційні предмети, за їх зберігання жодного криміналу, а що стосується калаша, а ще з відкидним прикладом, то ******* чисто міліцейським. У "ніч гніву" таких калашів награбили по МВ-РВ у Львові сотні, а може з Майдану, фронту, а може дали самі "специ" ніби для ремонту хлопаку, а він повівся, бо ж не даром у нього деревяні ложа для рушниць і т.д. А що ж дивуватись, де працював, там і взяв, він же не ракетчик і не залізничник, ні ракет удома не мав, ні шпал колійових не натягав. Одному олігарху, який обікрав країну на десяток лярдів зелених, Феміда обмежила витрату на день 20 шт. американських баксів, а той бідака за все життя зібрав якигось кілька іржавих стволів, які відреставрував, аж на 37 тис. гриваків і по ст.208 КПК (затриманий в ІТТ чи то СІЗО). Та злочин же не тяжкий. Сміх та й годі.
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21.10.2020 18:10 Відповісти
Контрольна закупка. Жмот повівся на гарні гроші.
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21.10.2020 18:10 Відповісти
Штык-ножи к Манлихеру и Маузеру я бы у него купил - таки какой-никакой, а раритет. А вот номера на затворе зря стачивал - восстанавливаются на раз-два, их кислотой надо вытравливать.
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21.10.2020 18:27 Відповісти
https://censor.net/ru/user/310944 А зачем Вам штык-ножи? В США их же продают, даже в антикварных магазинах. Я сам смотрел передачи. Или вопрос в цене?
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21.10.2020 19:03 Відповісти
Угу, в цене. Аутентичный штык-нож к Маузеру, в зависимости от года выпуска, от $100. К Манлихеру - дороже.
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21.10.2020 19:30 Відповісти
 
 