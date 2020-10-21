Пенсіонера МВС затримано під час продажу вогнепальної зброї на Тернопільщині, - прокуратура. ФОТО

У Тернопільській області правоохоронці затримали колишнього співробітника міліції на збуті вогнепальної зброї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

За версією слідства, пенсіонера МВС-колишнього співробітника патрульної міліції викрили під час збуту пістолета "Браунінг 6.35" і гвинтівки ТОЗ-8, за які він отримав 37 тис. гривень. Під час обшуку в автомобілі зловмисника виявлено автомат АКС-74 (зі складним прикладом), ПБС (прилад безшумної стрільби) до зазначеного автомату і 128 патронів до нього.

За місцем проживання пенсіонера правоохоронці виявили та вилучили три дерев'яні ложа для рушниць, набої до гвинтівки системи "Манліхер", затвор і ствол для мисливської рушниці, а також багнет-ніж до гвинтівки системи "Манліхер" і багнет-ніж до гвинтівки системи "Маузер".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура. ФОТО

Встановлено, що продавець зброї вже притягувався до кримінальної відповідальності за її збут в 2013 році. Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.