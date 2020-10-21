Кабмін виділив додаткові 37 млн грн на дороги місцевого значення та берегоукріплення на Закарпатті
Кабінет Міністрів виділив додаткові 37 млн грн на дороги місцевого значення та берегоукріплення в Закарпатській області.
Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів і мостових переходів у Закарпатській області виділили додатково 37 млн грн. Влітку в результаті повеней в Західних регіонах України суттєво постраждала інфраструктура чотирьох областей, яка досі потребує відновлення", - повідомив Шмигаль.
Він також зазначив, що вимагає "прискорити роботу з виділення коштів для Харківської області, де в результаті пожеж згоріло понад 20 будинків".
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А). Власне про дороги
-Будівництво автодоріг в Україні дорожче від будівництва в Болгарії приблизно в 4 рази... "Де гроші Зін"" - на лапу" за відкати? Так ще й "Ковідний Фонд" щипають.
-Я в Україні знав лише один Автобан - автодорогу "Київ- Бориспіль" довжиною всього 45 кілометрів , але й на ньому вже умудрились втикнути світлофор з пішохідним переходом (Автобан - це автодорога з НЕ менш, ніж чотирма полосами руху в кожну з сторін, без світлофорів, без пішохідних переходів і з розв'язками руху на всіх перехрестях, інтенсивність руху НЕ обмежена, з найбільш допустимим по довжині ухилом полотна - не більше 30 градусів)
-Практично всі автомобільні шляхи України проходять через населені пункти , що не відповідає вимогам до міжнародних транспортних коридорів.
-За висновками Інституту Геллапа та Всесвітнього економічного форуму -дороги України в рейтингу зайняли 133 місце з 140 країн, тим самим визнавши їх одними з найгірших (і передостаннє місце в Європі), оскільки лише 13% всіх автошляхів України мають тверде покриття, перекриття автодоріг не відповідає міжнародним стандартам, близько 9 тисяч мостів знаходяться в аварійному стані, а 4 тисячі - потребують негайного ремонту.
-Всі інші дороги у нас- не вище 3-ї категорії
Правда, наша статистика "чомусь показує", що у нас є автодороги і 1-ї та 2-ї категорій???
-Замість вкладати кошти в підвищення якості твердих покриттів, дві останні влади України закуповують та монтують, встановлюють на них ваги, створюють постійні пости, наймають робітників на їх обслуговування і здирають штрафи, з водіїв, які їздять на саме таких серійних машинах - у всьому світі! Результат? - У 2020 році -впала кількість перевезених вантажів
Б). Щодо Автомобілів.
-Влада пнеться установити щорічні техогляди для Всіх автомобілів, при цьому здираючи кошти не на користь держави а приватних, фірм які імовірно будуть зареєстровані на бабусь політиків і вищих мєнтів... Ну й штрафи за невчасне проходження техогляду - "знамо дєло". МВС мотивує це необхідністю зменшення аварійності. Аваков заглянь у власний звіт ... аварійність на дорогах по вині технічної несправності транспортних засобів- МЕНШЕ 1-го %. !!! А від ям на дорогах (несправності полотна)-більше 3-х %
В). Щодо непідкупності автоматизованої системи контролю ПДР.
-Кілька років тому Аваков "напирав" на необхідності закупівель та встановлення камер спостереження за дотриманням правил дорожнього руху. Потратив кошти, встановив. Що кількість ДТП зменшилась за цією статтею?- А дудки! Обіцяв брати штрафи, демонстрував скільки "заробив" за перші дні. А кількість оштрафованих з кожним місяцем постійно зменшується, а ДТП - ні! Чи вже й камери зареєстровані на бабусь, що рівень "доходів" падає, чи як брали мєнти, так і "беруть на лапу" ? А як же автоматика і невідворотність покарань? "Підкрутили", "вдосконалили"?
Г). Щодо зменшення аварійності тотальним зниженням швидкості руху.
-Аваков протягнув повсюдне обмеження швидкості в 50 км/год. - а що змінилось? - Збільшились лише викиди СО-2, збільшилися затори, збільшилися розміри штрафів, але не зменшилося кількість ДТП. Але при цьому ще й зменшилися поступлення штрафів в бюджет??? Знову - "на лапу"?
Д). Система.
-Як і у всіх сферах життя - обклали штрафами, як вовків в барлозі, розміри штрафів зросли, а розміри поступлень від них до бюджету -зріс...? Бардак у всіх сферах лише зростає після всіх "нововведень". Бо в посадовців цифровізація, держава в смартфоні, в головах - штучний інтелект спрямований лише на одне - як обдерти і нажитися!.,.
-Ви навіть не уявляєте, скільки вони вкрали ..."Монетний Двір"...
А ви - терпіть... бо у вас інтелект НЕДОСКОНАЛИЙ!
(Вам важливо, щоб було на кого молитися, і щоб самому менше думати)
20Borys Bazyl, Богдан Бардачук та ще 18
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