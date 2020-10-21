Кабмін виділив додаткові 37 млн ​​грн на дороги місцевого значення та берегоукріплення на Закарпатті

Кабінет Міністрів виділив додаткові 37 млн ​​грн на дороги місцевого значення та берегоукріплення в Закарпатській області.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"На відновлення доріг місцевого значення, заходи з берегоукріплення, відновлення мостів і мостових переходів у Закарпатській області виділили додатково 37 млн ​​грн. Влітку в результаті повеней в Західних регіонах України суттєво постраждала інфраструктура чотирьох областей, яка досі потребує відновлення", - повідомив Шмигаль.

Він також зазначив, що вимагає "прискорити роботу з виділення коштів для Харківської області, де в результаті пожеж згоріло понад 20 будинків".

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