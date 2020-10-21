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Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах. ДОКУМЕНТ

Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах. ДОКУМЕНТ

Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Київської області за підсумками розгляду скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал") ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, колишнього заступника глави Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

Рішення КДКА було оприлюднено на сайті "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

"Адвокат Портнов використовує свої акаунти в соціальних мережах для погроз і таврування осіб із протилежними політичними поглядами, мовиться в матеріалах розгляду скарги. Портнов допускає брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів, систематично "поливає брудом" діяльність п'ятого президента України Петра Порошенка, звання якого зберігається довічно і охороняється законом", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Портнов використовує свій статус адвоката як підставу для отримання інформації з обмеженим доступом з прямим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу України, що ставить під удар репутацію адвоката.

"Проаналізувавши матеріали дисциплінарної справи, дисциплінарна палата КДКА Київської області прийшла до висновку, що адвокат Портнов А.В. зробив дисциплінарний проступок, передбачений п. 2 ст. 24 закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а саме порушив Правила адвокатської етики", - вказується в рішенні КДКА, оприлюдненому телеканалом.

Також читайте: СБУ знову закрила провадження щодо погроз Портнова прокурору Божку

Комісія ухвалила рішення застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах 01
Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах 02
Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах 03

Автор: 

Портнов (333) погрози (487) попередження (21) соціальні мережі (1181)


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Топ коментарі
+13
це і все ?
а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
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21.10.2020 16:53
+11
кремлёвский гопник, весь в хазяина !
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21.10.2020 16:51
+11
Не можна з України виставити. Конституція не дозволяє. Зате можна перепрофілювати з адвоката на працівника гранітного кар'єру. Примусово.
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21.10.2020 16:59
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Мухахахах, это они еще Цензор не читали как тут гавном бубачку паливают
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21.10.2020 16:51 Відповісти
кремлёвский гопник, весь в хазяина !
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21.10.2020 16:51 Відповісти
"потужно" покарали , як той "руки рубав" ...
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21.10.2020 16:52 Відповісти
це і все ?
а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
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21.10.2020 16:53 Відповісти
Не можна з України виставити. Конституція не дозволяє. Зате можна перепрофілювати з адвоката на працівника гранітного кар'єру. Примусово.
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21.10.2020 16:59 Відповісти
Таємна фанатка портнова ? Якщо злочинець - має бути покараний в Україні , годі повторювати порошенківські настанови про "позбавлення громадянства" , вигідні ворогам України .
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21.10.2020 16:59 Відповісти
ДИБІЛ ????
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21.10.2020 17:21 Відповісти
От он наверное испугался... Даже портки поменял...
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21.10.2020 16:55 Відповісти
Зашийте цьому пику колючим дротом.
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21.10.2020 17:51 Відповісти
Ой вэй, шо он таки будет деласть с таким наказанием!? От чует мое сердце шо он таки с горя за такое утопиться у том Днепре. Или повеситься. 🙂🙃
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21.10.2020 16:56 Відповісти
Оно само не утонет,на поверхности так и будет плавать-надо утяжелять
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21.10.2020 17:03 Відповісти
Єто же и ющ презом считается... кошмар!
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21.10.2020 16:57 Відповісти
За угрозы президенту девушкам так уголовное дело, а этому московской гнили значит всё можно, и президента поливать грязью, и журналистов оскорблять и угрожать - украинский парадокс. Как там :" Наш суд самый гуманный в мире" или самый благодарственный?
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21.10.2020 16:58 Відповісти
До Генічеської міської ради балотується росіянин, який отримує пенсію в Криму
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/415373-do_genichesjkoji_misjkoji_radi_balotujetjsja_rosijanin_jakij_otrimuje_pensiju_v_krimu
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21.10.2020 16:59 Відповісти
А почему же не лишили его права заниматься адвокатской деятельностью?
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21.10.2020 16:59 Відповісти
Кто то же стоит за спиной этого с понтом чистоплюя. *Что то наш жеребеночек разоржался!* Это фраза беспризорника из фильма *Республика Шкид*. Короче пора---того---ну вы поняли. Кто не понял---то речь о методе имени Саши Белого!
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21.10.2020 17:00 Відповісти
Требуем реакции на угрозы Портнова, - родные Героев Небесной Сотни.-Мы возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений / СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко / Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./При власти кодлана Коломойского украинцы в Украине люди лишние, не нужные.
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21.10.2020 17:00 Відповісти
это пытка, ущемление, международный позов
портянка без мата не может, язык на пол шестого, сопли, слюни, невнятное бормотание
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21.10.2020 17:07 Відповісти
отберите у него адвокатскую лицензию лучше, пожизеннно, чтобы тварь не могла деньги зарабатывать
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21.10.2020 17:08 Відповісти
говно януковича. не понимаю, как ему еще башку не отбили.
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21.10.2020 17:09 Відповісти
Кацап без матюків, що риба без хвоста.
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21.10.2020 17:16 Відповісти
за цитування ?
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21.10.2020 17:31 Відповісти
да, за цитування. интересно, почему мою запись удалили?
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21.10.2020 20:41 Відповісти
Шестерка возомнившая себя королем...
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Лугандоновский жлободром,разговаривает,как в "сватах"У него собочий рот?Или собачья жопа?Даже не удевляет, оттуда все такие.
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21.10.2020 19:17 Відповісти
Это только теперь адвокатская свора ,,обратила внимание,, на своего ублюдка. А раньше они как те три обезьяны - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу...Пока мордами в дерьмо не ткнули, никто и не думал почесаться.
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21.10.2020 19:56 Відповісти
ему срок давно пора лепить , а ему только предупреждение ....
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21.10.2020 20:21 Відповісти
Что же этот гражданин должен сделать, чтобы его лишили адвокатской практики? Антоненко с друзьями сидит ни за что, а этого деятеля не трогают? Ай да полиция, ай да прокуратура, это эталон избирательного правосудия.
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21.10.2020 21:30 Відповісти
 
 