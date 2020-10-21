Дисциплінарна палата КДКА винесла Портнову попередження за мат і погрози в соцмережах. ДОКУМЕНТ
Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Київської області за підсумками розгляду скарги ТОВ "Телерадіокомпанія "НБМ" ("5 канал") ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, колишнього заступника глави Адміністрації президента часів президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
Рішення КДКА було оприлюднено на сайті "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
"Адвокат Портнов використовує свої акаунти в соціальних мережах для погроз і таврування осіб із протилежними політичними поглядами, мовиться в матеріалах розгляду скарги. Портнов допускає брутальні і зневажливі висловлювання щодо журналістів, систематично "поливає брудом" діяльність п'ятого президента України Петра Порошенка, звання якого зберігається довічно і охороняється законом", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Портнов використовує свій статус адвоката як підставу для отримання інформації з обмеженим доступом з прямим порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу України, що ставить під удар репутацію адвоката.
"Проаналізувавши матеріали дисциплінарної справи, дисциплінарна палата КДКА Київської області прийшла до висновку, що адвокат Портнов А.В. зробив дисциплінарний проступок, передбачений п. 2 ст. 24 закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а саме порушив Правила адвокатської етики", - вказується в рішенні КДКА, оприлюдненому телеканалом.
Комісія ухвалила рішення застосувати до Портнова дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/415373-do_genichesjkoji_misjkoji_radi_balotujetjsja_rosijanin_jakij_otrimuje_pensiju_v_krimu
портянка без мата не может, язык на пол шестого, сопли, слюни, невнятное бормотание