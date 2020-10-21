Чоловік намагався спалити себе під Офісом президента, але йому завадили правоохоронці, - Нацполіція
В Києві під Офісом Президента України чоловік намагався спалити себе, але вчасно втрутилися поліцейські.
Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
Так, в поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.
На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом Президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".
Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.
"Кваліфікацію події дадуть пізніше ...", - сказали в пресслужбі.
Топ коментарі
+14 Владислав Обужеванний
показати весь коментар21.10.2020 16:57
+11 Nataliia Mykhailova #463829
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+4 Oljik
показати весь коментар21.10.2020 17:00
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Почему жгут себя, а не Зеленского ?
Или всех,кто повесился,с этажа спрыгнул, сгорел,героями считать?
Чтоб обратить внимание на что то,общества,власти,нужно не умирать-а жить и бороться.Тогда будут плоды.А эффект от новости о смерти-поговорили и забыли.
Никому не нужные жертвы...Всем плевать.
Вся страна поднялась?на похер всем...
Как люди не думают.Никого не впечатлишь этим.