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Новини
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Чоловік намагався спалити себе під Офісом президента, але йому завадили правоохоронці, - Нацполіція

Чоловік намагався спалити себе під Офісом президента, але йому завадили правоохоронці, - Нацполіція

В Києві під Офісом Президента України чоловік намагався спалити себе, але вчасно втрутилися поліцейські.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Так, в поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.

На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом Президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".

Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

Також читайте: Дочка ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вимагає зустрічі із Зеленським: "Майте мужність подивитись мені в очі". ВIДЕО

"Кваліфікацію події дадуть пізніше ...", - сказали в пресслужбі.

Автор: 

Нацполіція (15120) самоспалення (37) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+14
Вообще не понимаю этих самосожженцев. Нет бы Бубочку подпалил или Арахамию, больше пользы обществу принес
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21.10.2020 16:57
+11
у меня один вопрос:

Почему жгут себя, а не Зеленского ?
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21.10.2020 16:58
+4
Якщо я скажу кого треба спалити, то це буде погрозою життю вищої посадової особи.
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21.10.2020 17:00
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Правильно сделали, что помешали, как бы он тогда проголосовал бы на выборах 25го числа, если бы сгорел!!!
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21.10.2020 16:57 Відповісти
Вообще не понимаю этих самосожженцев. Нет бы Бубочку подпалил или Арахамию, больше пользы обществу принес
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21.10.2020 16:57 Відповісти
у меня один вопрос:

Почему жгут себя, а не Зеленского ?
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21.10.2020 16:58 Відповісти
патамушта бубачка он святой, кто ж потом будет в квартале главным?
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21.10.2020 17:03 Відповісти
Якщо я скажу кого треба спалити, то це буде погрозою життю вищої посадової особи.
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21.10.2020 17:00 Відповісти
Не боись,мы все президенты и на "ты"
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21.10.2020 17:10 Відповісти
У кацапов научились?жечь не себя надо а вату и Зебила
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21.10.2020 17:02 Відповісти
Не розділяю вподобання мазохістів .
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21.10.2020 17:04 Відповісти
Можна давати різні оцінки таким діям але такі люди герої.які ідуть на самопожертву,щоб показати суспільству,хто винуватий в такій ситуації і що заради цього їм свого життя не шкода. Але мерзенній владі цього не зрозуміти. Але ж це предвісник великої бурі і супротиву,бо таких людей ,хто піде на все все більшає.
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21.10.2020 17:12 Відповісти
Тих , що вішаються , менше помітно , але таки так , самопожертва . Це як "санкції" , накладені на росію - вони є , але результату не досягають .
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21.10.2020 17:16 Відповісти
Вот из за таких похвал,что мол герои они,и идут люди на безпрецедентную глупость. В чем героизм?спас кого то,ценой жизни?
Или всех,кто повесился,с этажа спрыгнул, сгорел,героями считать?
Чтоб обратить внимание на что то,общества,власти,нужно не умирать-а жить и бороться.Тогда будут плоды.А эффект от новости о смерти-поговорили и забыли.
Никому не нужные жертвы...Всем плевать.
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Шмаркля ничего не решает. Он даже не узнает, шо случилось.
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21.10.2020 17:51 Відповісти
Зелёные дебилы с клоуном допрыгались. Нравится когда каждую неделю кто-нибудь горит на улице Банковой?
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21.10.2020 17:57 Відповісти
Похер, хоть два раза в неделю объявят психбольными или на почве душевных переживаний.Приняв решение не попытаться хоть одного обидчика с собой утянуть?
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21.10.2020 18:56 Відповісти
Дураки плодятся что грибы после дождя! Зачем себя палить? Хочешь красиво и громко уйти из жизни,захвати с собой прокурора,судью ,кого то из ОПЗЖД и т.д.
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21.10.2020 20:16 Відповісти
Ну сгорел недавно участник АТО,и что?
Вся страна поднялась?на похер всем...
Как люди не думают.Никого не впечатлишь этим.
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21.10.2020 20:44 Відповісти
 
 