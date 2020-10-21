Чоловік намагався спалити себе під Офісом президента, але йому завадили правоохоронці, - Нацполіція

В Києві під Офісом Президента України чоловік намагався спалити себе, але вчасно втрутилися поліцейські.

Як передає Цензор.НЕТ, про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.

Так, в поліцію повідомлення про самопідпал чоловіка надійшло о 14:48.

На питання, чи намагалася сьогодні людина під Офісом Президента спалити себе, в пресслужбі відповіли: "Так, намагалася, але вчасно втрутилися поліцейські і перешкодили його діям".

Також в пресслужбі зазначили, що інформація зареєстрована в Печерському управлінні поліції.

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"Кваліфікацію події дадуть пізніше ...", - сказали в пресслужбі.