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Новини Окупація Криму
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Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова

Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова
Фото: РОСБАЛТ

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова спростувала всі звинувачення на адресу України з боку Росії у водній блокаді окупованого Криму і зазначила повну відповідальність РФ як держави-окупанта за водопостачання півострова відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це Джапарова заявила під час міжнародної конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації".

Джапарова зазначила, що Росія штучно політизує питання води, перекладаючи свою відповідальність на Україну.

"Україна не перекривала жодних природних водотоків чи річок, через які вода потрапляє в Крим, лише призупинила ту штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Це ціна окупації, яка лише буде зростати, та, напевно те, про що Росія мала думати перш, ніж наважуватись на злочин окупації української території", - наголосила перша заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль запевняє, що забезпечить окупований Крим водою без України

За словами Джапарової, підвищений попит на воду в Криму пояснюється неправомірними діями РФ, яка мілітаризує півострів та штучно змінює демографічний склад його населення у порушення норм міжнародного права.

"Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах. Власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки", - підкреслила Джапарова.

Автор: 

Крим (14122) МЗС (4106) окупація (6652) вода (1176) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+5
Віслючу сечу опріснюйте ,потвори зайвохромосомні !!)))
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21.10.2020 17:27
+3
***** казав що, порєшає і без України. Навчить пити те що є.
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21.10.2020 18:13
+2
Швейцарія відкрито допомагає окупантам лугандону . Все , що потрібно знати про Швейцарію ....
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21.10.2020 17:06
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а зЄ-не лох не хоче про таке спитати - а

Влада Швейцарії запитає у громадян, чи ті хочуть, аби їм роздали по 7 тисяч євро
Рубрика https://praktika-vlasti.com.ua/category/ukr_net/abroad/ За кордоном , https://praktika-vlasti.com.ua/category/ukr_net/ Новини , https://praktika-vlasti.com.ua/category/novosti-vlasti/ Новини влади | 0 views. | https://praktika-vlasti.com.ua/31504-2/#virtue_comments 0
Швейцарія готова виплатити усім своїм громадянам включно з дітьми по 7,5 тисяч франків (близько 7 тисяч євро). Про це повідомили в офіційному віснику Федеральної канцелярії Швейцарії, повідомляє https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/u-shvejtsarii-zahotili-rozdati-vsim-zhitelyam-po-7000-evro.htm Обозреватель . Ініціатива покликана знизити вартість національної валют. Тобто за задумом, Національний Банк Швейцарії повинен надрукувати нові гроші, виплатити їх людям, звільнивши при цьому від сплати податку. Такий механізм називають «вертолітними грошима» - це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Економісти допускають, що підживлення «вертолітними грошима» дійсно могло б допомогти стимулювати економіку, яка вичерпала себе, принаймні, на певному етапі історії, особливо у період глобальної рецесії.
Для того аби дана ініціатива була реалізована, вона має отримати до 22 квітня 2022 року підтримку у 100 тисяч голосів. Якщо це станеться, питання винесуть на референдум і в разі позитивного рішення гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи по його завершенню.
Цікаво, що у 2016 році на референдумі швейцарці витупили проти того, аби отримувати 2500 франків на місяць гарантованого матеріального доходу, не залежно від того працює людина чи ні.
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21.10.2020 17:01 Відповісти
Швейцарія відкрито допомагає окупантам лугандону . Все , що потрібно знати про Швейцарію ....
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21.10.2020 17:06 Відповісти
о так звичайно - при тому ввела та підтримуе санкціїїї, ну про "наших" мовчу
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23.10.2020 14:37 Відповісти
"...швейцарці витупили проти того, аби отримувати 2500 франків на місяць...", - щоб отримувати ці грощі треба було відмовитись від пенсій та інших соц. виплат, які у багатьох перевищують цю суму.
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21.10.2020 17:12 Відповісти
А для скрапов значит будет???
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21.10.2020 17:03 Відповісти
И для разведения козлов.
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21.10.2020 17:05 Відповісти
Козломорді касапи валіть з Криму пошвидше, скоро будемо копняками вас звідти гнати.
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21.10.2020 17:49 Відповісти
Так козломордые собирались вроде разломы делать в земной коре..потом трубу прокладали между водохранилищами...После собирались ореснительные установки устанавливать...
что не так?
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21.10.2020 17:21 Відповісти
Віслючу сечу опріснюйте ,потвори зайвохромосомні !!)))
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21.10.2020 17:27 Відповісти
***** казав що, порєшає і без України. Навчить пити те що є.
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21.10.2020 18:13 Відповісти
Будуть айсберги з Антарктиди "Кузею" буксирувати (якщо вдасться відремонтувати) або ж рогозінськими батутами перекидати.
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21.10.2020 19:18 Відповісти
Чего Вы к ним постоянно пристаёте со своей водой? Где Вы видели или слышали, что бы Крымчане просили дать им воду? Просто этот год очень засушливый по югу россии. С водой проблемы по всему побережью и в Калмыкии и Волгоградской обл. и Краснодарском и Ставропольских краях и в Крыму. Но уже всё позади. Жара кончилась и грунтовые воды начали подниматься. Но даже и при таких условиях, никакого катаклизма не было с водоснабжением. Ну не круглосуточно, а по графику, при наличии частных водонакопителей никаких проблем не возникло. А сельское хозяйство в Крыму, это баловство. Посевных площадей по россии и без крыма полно.
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21.10.2020 20:26 Відповісти
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/14/839751-poklonskaya-obratilas-v-oon Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Украиной подачи воды в Крым.
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21.10.2020 21:41 Відповісти
Чуєш, "німець внутріМКАДівський", а ти за межами "Пєшков-стріт", Росію бачив? Ти там жив? Чи ти до цих пір впевнений, що ізюм з булок добувають, які на деревах ростуть?.... Я в Заволжі прожив майже 10 років, з них 7 - на кордоні з Казахстаном... А до того - в Заураллі... А в 90-х - в Криму... Так що не треба тут "петь военные песни"... Україна, в питанні води, до вас не пристає - це якраз Росія трясе ООН з приводу "водного геноциду"...
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22.10.2020 08:34 Відповісти
Не довелось мне внутри МКАДа побывать. А, зачем ты мне своей географией хвастаешь?
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24.10.2020 20:43 Відповісти
Правильно... Недаром у вас кажуть - "За деревьями леса не видят...". Того ти і МКАДу не бачив, що далі "Пешков-стріт" Росії не бачив...
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24.10.2020 21:16 Відповісти
Я и Пешков стрит тоже не видел. А что связывает Пешков-стріт и Крымскую воду? Чего ты от меня хочешь? Спрашивай, я готов дать любой ответ на любой вопрос.
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25.10.2020 04:06 Відповісти
А навіщо мені "атвєти" кацапа? Що ти можеш мені відповісти, крім брехні? Скачеш по проксі, як мавпа по гілках, то "німець", то "датчанин", і тільки від моїх "шпильок" пробуєш ухилиться... Крим, Донбас, Сірія, Лівія перетворилися для твого Кацапстану у "ведмежі капкани"... Сидите ви в них, з защемленими лапами, а як вилізти - не знаєте... Та й "понти" заважають... Вчора ви відмовилися допомагать Вірменії, яку багато років "підгодовували" і натравлювали на сусіда, а завтра від кого відмовитеся? Хто "на черзі"? Вас уже і в Криму ненавидіть почали... Ті, хто вас, в 2014-му, з квітами зустрічав... А про Лівію, Сірію, Донбас, я вже й не кажу...
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25.10.2020 07:40 Відповісти
Я недавно из Крыма. Там специально опрашивал и провоцировал на откровенность местное население, так они крестятся, Бога благодарят, за то, что отвёл их от таких соотечественников. Татары правда не крестятся, но настроены аналогично, на словах просили вам передать, одни нецензурные фразы, но я даже боюсь их вслух цитировать. У них, один из примеров бездарности Украинского хозяйствования, и это весомый аргумент, вода из Днепра. Что касается Армян, то пусть тоже сами в собственном соку варятся. Они сделали свой выбор и никто их защищать не собирается. Если бы они ориентировались на Россию, то помогали бы в Сирии, но нет, ни одной роты солдат ни единой группы офицеров, хотя бы обучения боевым действиям, они не выставили. Но то такое. Всё же мне не ясно, чего ты ко мне пристал? Что ты хочешь? Скажи мне, я тебя серьёзно спрашиваю.
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25.10.2020 09:34 Відповісти
***хотя бы для обучения
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25.10.2020 09:36 Відповісти
А хто сказав, що ви здатні до "обучєнія"?
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25.10.2020 09:37 Відповісти
Армяне?
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25.10.2020 10:22 Відповісти
І ви, кацапи, теж... Ні вас, ні вірмен, не вчить життя нічому - ви впевнені, що ви - "пупи землі, і ваше лайно фіалками пахне...".
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25.10.2020 12:13 Відповісти
А ты про естественный отбор слышал? Это же обычно дураки вымирают. А оно вона как! По всей планете расплодились. И никак! Никак вымирать не хотят! Кстати, а че там у вас? Я имею в виду демографическую обстановку. А фиалки? Чё там с фиалками? Фиалки то хоть плодятся, для запаха?
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25.10.2020 13:57 Відповісти
 
 