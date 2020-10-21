Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова
Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова спростувала всі звинувачення на адресу України з боку Росії у водній блокаді окупованого Криму і зазначила повну відповідальність РФ як держави-окупанта за водопостачання півострова відповідно до міжнародного гуманітарного права.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це Джапарова заявила під час міжнародної конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації".
Джапарова зазначила, що Росія штучно політизує питання води, перекладаючи свою відповідальність на Україну.
"Україна не перекривала жодних природних водотоків чи річок, через які вода потрапляє в Крим, лише призупинила ту штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Це ціна окупації, яка лише буде зростати, та, напевно те, про що Росія мала думати перш, ніж наважуватись на злочин окупації української території", - наголосила перша заступниця міністра.
За словами Джапарової, підвищений попит на воду в Криму пояснюється неправомірними діями РФ, яка мілітаризує півострів та штучно змінює демографічний склад його населення у порушення норм міжнародного права.
"Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах. Власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки", - підкреслила Джапарова.
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Влада Швейцарії запитає у громадян, чи ті хочуть, аби їм роздали по 7 тисяч євро
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Швейцарія готова виплатити усім своїм громадянам включно з дітьми по 7,5 тисяч франків (близько 7 тисяч євро). Про це повідомили в офіційному віснику Федеральної канцелярії Швейцарії, повідомляє https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/u-shvejtsarii-zahotili-rozdati-vsim-zhitelyam-po-7000-evro.htm Обозреватель . Ініціатива покликана знизити вартість національної валют. Тобто за задумом, Національний Банк Швейцарії повинен надрукувати нові гроші, виплатити їх людям, звільнивши при цьому від сплати податку. Такий механізм називають «вертолітними грошима» - це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Економісти допускають, що підживлення «вертолітними грошима» дійсно могло б допомогти стимулювати економіку, яка вичерпала себе, принаймні, на певному етапі історії, особливо у період глобальної рецесії.
Для того аби дана ініціатива була реалізована, вона має отримати до 22 квітня 2022 року підтримку у 100 тисяч голосів. Якщо це станеться, питання винесуть на референдум і в разі позитивного рішення гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи по його завершенню.
Цікаво, що у 2016 році на референдумі швейцарці витупили проти того, аби отримувати 2500 франків на місяць гарантованого матеріального доходу, не залежно від того працює людина чи ні.
что не так?