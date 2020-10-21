Україна не поставлятиме воду для розвитку військово-промислового комплексу РФ в окупованому Криму, - Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова спростувала всі звинувачення на адресу України з боку Росії у водній блокаді окупованого Криму і зазначила повну відповідальність РФ як держави-окупанта за водопостачання півострова відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України, про це Джапарова заявила під час міжнародної конференції "Проблемні питання водопостачання та використання водних ресурсів на території Криму в умовах російської окупації".

Джапарова зазначила, що Росія штучно політизує питання води, перекладаючи свою відповідальність на Україну.

"Україна не перекривала жодних природних водотоків чи річок, через які вода потрапляє в Крим, лише призупинила ту штучну водну преференцію, яку колись надавала для прискореного розвитку економіки та сільського господарства півострова. Це ціна окупації, яка лише буде зростати, та, напевно те, про що Росія мала думати перш, ніж наважуватись на злочин окупації української території", - наголосила перша заступниця міністра.

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За словами Джапарової, підвищений попит на воду в Криму пояснюється неправомірними діями РФ, яка мілітаризує півострів та штучно змінює демографічний склад його населення у порушення норм міжнародного права.

"Україна не буде задовольняти потреби російського військово-промислового комплексу у водних ресурсах. Власні водні ресурси Криму здатні забезпечити потреби населення півострова у воді навіть у найбільш посушливі роки", - підкреслила Джапарова.