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Новини
2 014 18

Суд у "справі Шеремета" визначився з порядком вивчення доказів і відхилив клопотання про допит Зеленського

Суд у

Шевченківський районний суд Києва на засіданні в середу продовжив слухання по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні суд присяжних продовжив слухати вступні виступи учасників процесу. Антоненко знову підкреслив, що не має жодного стосунку до злочину і вказав на фальсифікації з боку звинувачення. Дугарь закликала суд до справедливості і незаанґажованого розгляду справи.

Адвокати також висловили свої позиції у вступних виступах, підкреслюючи відсутність доказів провини підзахисних.

Також суд визначився з порядком дослідження доказів: досліджувати письмові матеріали звинувачення і захисту, визначитися з експертами, які будуть допитані, допитати свідків обвинувачення захисту, список яких буде уточнений, допитати потерпілих, обвинувачених.

Читайте також: Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Суд також визначився, що немає підстав для задоволення клопотання захисту про допит у справі президента України Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка, колишніх генеральних прокурорів Юрія Луценка та Руслана Рябошапки.

З допитом представників поліції і понятих суд визначиться після дослідження письмових матеріалів.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: захист Антоненка хоче допитати Зеленського й Авакова

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Автор: 

Шеремет (520) Антоненко Андрій (252) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+17
А притом,что гарант конституционных прав и свобод граждан Украины грубо похерил презумпцию невиновности и на пресс-конференции назвал подозреваемых преступниками.Вот пусть и расскажет о имеющихся у него доказательствах вины.
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21.10.2020 17:31
+15
Странно, - зеленский так уверенно визжал что нашел виновных, - почему-бы его не допросить?
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21.10.2020 17:19
+13
Аппарат насилия в виде государства , не выдерживает никакой критики . Вы только вдумайтесь , Топаза ловят и сразу отпускают , Медведчук изымает книги о Стусе , а патриоты сидят , которые к Шеремету и его делу не имеют отношения , Британия это подтвердила
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21.10.2020 17:34
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Странно, - зеленский так уверенно визжал что нашел виновных, - почему-бы его не допросить?
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21.10.2020 17:19 Відповісти
Суд по "делу Шеремету" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 1553
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Наступит то время, когда бубачку будут допрашивать в качестве обвиняемого.
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21.10.2020 17:20 Відповісти
скорее всего нет, сбежит к себе на дачу в Крым
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21.10.2020 17:31 Відповісти
Коли народ прозріє.
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21.10.2020 17:25 Відповісти
_Мерзавцы! За годы жизни, которые твари отобрали, должны ответить годами собственной жизни!
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21.10.2020 17:24 Відповісти
Стесняюсь спросить. Причём тут Зеленский? При всей моей "любви" к нему, причём тут он?
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21.10.2020 17:25 Відповісти
Матчасть надо знать, прежде чем защищать своего клована.
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21.10.2020 17:28 Відповісти
он вылез со своими коментами - значит что-то знает, пусть расскажет что ему известно
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21.10.2020 17:29 Відповісти
А притом,что гарант конституционных прав и свобод граждан Украины грубо похерил презумпцию невиновности и на пресс-конференции назвал подозреваемых преступниками.Вот пусть и расскажет о имеющихся у него доказательствах вины.
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21.10.2020 17:31 Відповісти
Да прикрепите ему (у меня не получается) "жабу" с обезьянои и текстом "Ну при чем здесь зеленский?".
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21.10.2020 17:48 Відповісти
Аппарат насилия в виде государства , не выдерживает никакой критики . Вы только вдумайтесь , Топаза ловят и сразу отпускают , Медведчук изымает книги о Стусе , а патриоты сидят , которые к Шеремету и его делу не имеют отношения , Британия это подтвердила
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21.10.2020 17:34 Відповісти
Суд по "делу Шеремету" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 7045 https://censor.net/ru/user/470933 Да не бубочка он , Враг Украины Зеленский
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Я так понимаю, что пришло время «борцунов» демонстрировать........или?........
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21.10.2020 17:36 Відповісти
Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 2265
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21.10.2020 19:21 Відповісти
Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 8151
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21.10.2020 19:27 Відповісти
это не суд а судилище
под давлением поцЗедента с сАбаковым
Суд будет-в Европе-Суд по правам человека
Делаем ставки..
Интересно-кто-то поставит на поцЗедента??
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21.10.2020 20:17 Відповісти
 
 