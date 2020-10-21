Суд у "справі Шеремета" визначився з порядком вивчення доказів і відхилив клопотання про допит Зеленського

Шевченківський районний суд Києва на засіданні в середу продовжив слухання по суті справи за обвинуваченням Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На засіданні суд присяжних продовжив слухати вступні виступи учасників процесу. Антоненко знову підкреслив, що не має жодного стосунку до злочину і вказав на фальсифікації з боку звинувачення. Дугарь закликала суд до справедливості і незаанґажованого розгляду справи.

Адвокати також висловили свої позиції у вступних виступах, підкреслюючи відсутність доказів провини підзахисних.

Також суд визначився з порядком дослідження доказів: досліджувати письмові матеріали звинувачення і захисту, визначитися з експертами, які будуть допитані, допитати свідків обвинувачення захисту, список яких буде уточнений, допитати потерпілих, обвинувачених.

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Суд також визначився, що немає підстав для задоволення клопотання захисту про допит у справі президента України Володимира Зеленського, глави МВС Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка, колишніх генеральних прокурорів Юрія Луценка та Руслана Рябошапки.

З допитом представників поліції і понятих суд визначиться після дослідження письмових матеріалів.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.