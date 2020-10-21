УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4414 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 082 6

Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

Ворожий вогонь не становив загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

"Окрім того, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан" уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника. Це унеможливило його подальше застосування", - зазначили у штабі.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 13 гектарів території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Автор: 

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОБСЕ говорит о больше десятка нарушений за день, а Хомчак за четвертую квартиру заявляет об одном, двух нарушениях.
показати весь коментар
21.10.2020 17:44 Відповісти
Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали(с)
---------------
Самим «штабным» не тошно от таких(!) «заявлений»?!.........
И ДА - хорошо, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет и будем надеяться, что это действительно(!) так......
показати весь коментар
21.10.2020 17:59 Відповісти
То ж, так названі "роССіянє", кричать, що "ихтамнєт", а, якщо є, то назвіть конкретні випадки, учасників, імена, номера військових частин, прописку, імена жен, тестей, тещ и т .д.
показати весь коментар
21.10.2020 18:02 Відповісти
БРЕШУТ. Один раненый
показати весь коментар
21.10.2020 18:05 Відповісти
СМИ просто напросто перекрутили тогда слова будущего президента Зе. Фраза звучала так " Главное не замечать когда стреляют"
показати весь коментар
21.10.2020 18:34 Відповісти
 
 