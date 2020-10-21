Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - штаб ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета.

Ворожий вогонь не становив загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень унаслідок пострілів серед українських захисників немає.

"Окрім того, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Орлан" уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника. Це унеможливило його подальше застосування", - зазначили у штабі.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 13 гектарів території та передано на знищення 64 вибухонебезпечних предмети.

Для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи на 10 об’єктах.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові адекватно реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.