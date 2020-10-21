В Одесі двох робітників засипало землею під час обвалу котловану, - ДСНС. ФОТО

В Одесі двоє робітників загинули на будмайданчику внаслідок обвалу котловану і будівельних конструкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

21 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в м. Одеса по вул. Ак. Сахарова на будівельному майданчику внаслідок обвалу котловану і будівельних конструкцій, під уламками опинилися 2 робітників.

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"Станом на 16:30 підрозділи ДСНС тіла 2 робітників витягли з-під завалу в котловані. Медпрацівники констатували смерть", - сказано в повідомленні