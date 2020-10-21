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В Одесі двох робітників засипало землею під час обвалу котловану, - ДСНС. ФОТО

В Одесі двоє робітників загинули на будмайданчику внаслідок обвалу котловану і будівельних конструкцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

В Одесі двох робітників засипало землею під час обвалу котловану, - ДСНС 01

21 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в м. Одеса по вул. Ак. Сахарова на будівельному майданчику внаслідок обвалу котловану і будівельних конструкцій, під уламками опинилися 2 робітників.

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В Одесі двох робітників засипало землею під час обвалу котловану, - ДСНС 02

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"Станом на 16:30 підрозділи ДСНС тіла 2 робітників витягли з-під завалу в котловані. Медпрацівники констатували смерть", - сказано в повідомленні

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Одеса (5428) смерть (6738) будівництво (3013) ДСНС (5080)


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В Одессе двух рабочих засыпало землей при обвале котлована, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5974

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21.10.2020 17:48 Відповісти
Мера Одеси Труханова потрібно арештувати і посадити за незаконне будівництво на території міста! Більше двох метрів глибини траншеї потребує дерев'яного закріплення та облаштування стін траншеї, але друзі Труханова клали на техніку безпеки як Зеленський на рояль!
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21.10.2020 18:32 Відповісти
відповідати буде інженер по техніці безпеки на підприємстві/будівництві ...
труханов навряд
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21.10.2020 18:35 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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21.10.2020 17:51 Відповісти
Постійно в Одесі таке трапляється. Польшею вони лякають, падлюки !
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21.10.2020 19:15 Відповісти
 
 