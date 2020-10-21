Медведчук скасував зустріч із виборцями в Миколаєві після пікету "Нацкорпусу"
У Миколаєві через протести скасували зустріч нардепів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича з виборцями.
Про це повідомляє видання "Мой город", передає Цензор.НЕТ.
Зустріч Медведчука було заплановано на 13:00 20 жовтня у концерт-холі "Юність". На ній Медведчук планував представити кандидата в мери Миколаєва від ОПЗЖ Владислава Чайку.
Представники "Нацкорпусу" заблокували вхід у хол і не пускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами "Стус прийде за тобою", "Чемодан - вокзал - Росія" і "ОПЗЖ = смерть". Під будівлею чергували близько 50 представників поліції і Нацгвардії.
Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПЗЖ, між ними і "Нацкорпусом" виникали суперечки, але сутичок не було.
У підсумку зустріч скасували. Повідомляється, що Медведчук і Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.
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свыня суровым взглядом испепеляла мертвячука и беспощадно держал чекиста под шконкой
Пророков нет в отечестве своем...
Кому вона здалась ?
кацапов и ватников выжигать под корень!
а хитровжаренному мервечуку за поездки к ***** на консультации нет?
он что таки... бессмертный????
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І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).
"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
Цей біль - як алкоголь агоній,
як вимерзлий до хрусту жаль.
Передруковуйте прокльони
і переписуйте печаль.
Давно забуто, що є - жити,
I що є - світ, і що є - ти.
У власну вічність увійти
дано лише несамовитим.
А ти ще довго сатаній,
ще довго сатаній, допоки
помреш, відчувши власні кроки
на сивій голові своїй.
Василь СТУС
Серед них і народ Медведчука і Рабіновича.
Боюсь что его скоро погонят как Царева,Если бы не охрана так бы наверно и было.