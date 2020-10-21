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Медведчук скасував зустріч із виборцями в Миколаєві після пікету "Нацкорпусу"

Медведчук скасував зустріч із виборцями в Миколаєві після пікету

У Миколаєві через протести скасували зустріч нардепів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича з виборцями.

Про це повідомляє видання "Мой город", передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Медведчука було заплановано на 13:00 20 жовтня у концерт-холі "Юність". На ній Медведчук планував представити кандидата в мери Миколаєва від ОПЗЖ Владислава Чайку.

Представники "Нацкорпусу" заблокували вхід у хол і не пускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами "Стус прийде за тобою", "Чемодан - вокзал - Росія" і "ОПЗЖ = смерть". Під будівлею чергували близько 50 представників поліції і Нацгвардії.

Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПЗЖ, між ними і "Нацкорпусом" виникали суперечки, але сутичок не було.

У підсумку зустріч скасували. Повідомляється, що Медведчук і Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.

Читайте також: Заборона книги про Стуса - це ганьба і для суду, і для позивача, - Порошенко

Автор: 

Медведчук (1706) Миколаїв (1790) Одеса (5430) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+18
Це тобі за Стуса!!!
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21.10.2020 17:40
+16
Надеюсь в Одессе, его встретят как шуфрича
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21.10.2020 17:40
+15
почем некоторым актеришкам выступающим в Крыму запрещают на 5 лет въезд в Украину
а хитровжаренному мервечуку за поездки к ***** на консультации нет?
он что таки... бессмертный????
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21.10.2020 17:43
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Ящур хай лікує)) Санітари зробили свою справу!
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21.10.2020 17:37 Відповісти
Вход должны перекрывать снайперы с хорошей дистанции.
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21.10.2020 17:44 Відповісти
Краще дамой, в мордор.
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21.10.2020 17:39 Відповісти
Пишуть в инеті , що захворів таки ковідом . Ще раз підтверждено , - де росія - там і брехня .
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21.10.2020 19:14 Відповісти
Почему Мертвечук и его прокацапленные пособники не проводят встречи на окупированном крыму и дамбасе? Ведь они так хотели отдать ети территории Рашке. А теперь сами оттуда убежали и уже хотят отдать остальную часть Украины кремлю, чтобы потом убежать на Запад и США.
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Потому шо ти сходив на вибори і зробив це разом з бубочкою
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21.10.2020 17:43 Відповісти
Це ты с****ка зробыв разом с Порохосвином. Ето ты визжало что Мертвечина ето безальтернативный Петин переговорщик а Ахметов безальтернативный кормилец всея Украины
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21.10.2020 18:01 Відповісти
да да да надо было выбрать свыню
свыня суровым взглядом испепеляла мертвячука и беспощадно держал чекиста под шконкой
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21.10.2020 18:02 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 7896
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21.10.2020 17:57 Відповісти
Петя+Ахметов +Зеля= Медведчук
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21.10.2020 18:04 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 1709
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21.10.2020 18:34 Відповісти
ВО первых Мертвечук и его сепарская банда ето не Украина. Во вторых расскажи как Петя во время войны торговал с окупантами и даже завозил жигули в Украину которые толка через свои автосалоны приклеивая на тазы свою бирку *БОГДАН*или *РЕНО*. В третьих Зеленский такой же предатель как и Парашенко и не нужно мне им тыкать. В четвертых почему когда я все ети годы призывал не только бойкотировать а и уничтожать росийские товары меня порохосрань постоянно банила?
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21.10.2020 18:42 Відповісти
Все це тому, що ви брехун. Вітаю, зараз ваша влада брехунів.
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21.10.2020 18:55 Відповісти
Ага. тебе с Канады там виднее. Сиди там мой сраки старикам.
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21.10.2020 18:57 Відповісти
ВО первых Мертвечук и его сепарская банда ето не Украина. Во вторых расскажи как Петя во время войны торговал с окупантами и даже завозил жигули в Украину которые толка через свои автосалоны приклеивая на тазы свою бирку *БОГДАН*или *РЕНО*. В третьих Зеленский такой же предатель как и Парашенко и не нужно мне им тыкать

Пророков нет в отечестве своем...
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21.10.2020 21:23 Відповісти
Це тобі за Стуса!!!
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21.10.2020 17:40 Відповісти
вот мелочь а приятно.
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Надеюсь в Одессе, его встретят как шуфрича
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 9118
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21.10.2020 17:40 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 2998
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21.10.2020 17:47 Відповісти
Бурятмяспром.
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21.10.2020 17:54 Відповісти
Написали б, що із підсмажених на Донбасі танкістів.
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21.10.2020 18:03 Відповісти
Но хоть проплатил то "избирателям"? Или они зря собирались?
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21.10.2020 17:41 Відповісти
Платформа за життя Медведчука і Рабіновича.
Кому вона здалась ?
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21.10.2020 17:42 Відповісти
Совкодрочерам,які мріють про ковбасу по 2,20.Як син колаборанта мертвечук та аферист вадя рабинович їм її забезпечать - найбільша таємниця.
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21.10.2020 17:58 Відповісти
Респект парням!
кацапов и ватников выжигать под корень!
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21.10.2020 17:43 Відповісти
почем некоторым актеришкам выступающим в Крыму запрещают на 5 лет въезд в Украину
а хитровжаренному мервечуку за поездки к ***** на консультации нет?
он что таки... бессмертный????
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21.10.2020 17:43 Відповісти
причина - в наявності чи у відсутності громадянства України.
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21.10.2020 17:55 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARR8WpXfY0vQwHmXMC-_RBrQAMyCDksgF6Ydt_Tvoy_hDcciJZkON7vApApYXmU_RmY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158846680983953?__xts__%5B0%5D=68.ARDvARJDh6vb8GwVRmAeFPNTy43gB95y2c3075xuHito-994wok84RMqceGkSWfTlMusOPOIWPQR5ugKBPKa_MBQiRPz55b2EBMCQKchpUik3SnY3BffWdRn-ZlGPTAa2w-WT-Niiil6wKdLvlRiseMOfaPGM2HzbnUQYp6pG8HFVWtnQRAeiJT_Jiln4CZyBiT9oMCE8m9mPGaVh-aYCWP5Pl7O4JNI1XzbNSkD3vCXDail51l-I7TbPYCX2Snxw99AUoNBVxiG5P4A3I13juzE0gi_WN0KDViHa676hkRc6HBJt-1eG4dWkkUoAfaaVthYQeWc3MxhUWEC4w&__tn__=-R 1 ч. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#

І ще з пошти цих днів - дуже точне спостереження над поезією Стуса: саме так, "гуще, чем у Рильке", набагато: щоб одержати таку густину, потрібен був ще й досвід трансґенераційної травми, космічна пустка вивласнення-відчуження (розкуркулення), ввібрана з молоком матері ("Немає доми. Світ утратив вісь"), буденний жах ДНА ІСТОРІЇ, пережитий хлопчиком з тачкою серед бараків міста Сталіно ("зрозумів, що жити - тяжко"), біль концентрований, скам'янілий - біль мільйонів, ввібраний і перероблений однією геніальною душею (бо геній - це об'єм душі, а не тільки сума видатних здібностей!) на АНТРАЦИТ. Ні Рільке, ні хто інший із західних поетів не мав такого досвіду (хіба що Целан! - але він і не витримав, психіка дала збій...).

"Донецький екзистенціалізм" - колись, думаю, з'явиться й такий термін. І моторошні "дитячі" (насправді ох ні!) повісті Григора Тютюнника (який теж не витримав...), і агіографічне житіє-в-поезії Івана Світличного, і ціла їх зоряна плеяда за плечима Стуса - тих, хто прагнув дати голос цьому стражденному степу 20-го століття, але був обірваний на півслові, - все виструнчиться перед очима нащадків як цілість, як дзеркало ("свічадо", за Стусом), в якому ми нарешті виразно вгледимо, з якого мороку, з яких бездонних шахт розпачу під кінець століття видряпувалися на світ...
І що дало нам силу вижити.
Стус залишив людству ХУДОЖНІЙ ключ до трагедії українського Донбасу. І, через нього, - до трагедії ВСІЄЇ України. Навіть попри те, що написане ним в останні 5 рр. вертухаї знищили, - того, що вціліло, досить, аби нові покоління змогли повернути цей ключ в замку...
І тому, насамперед - а не тільки через якогось там одного сина поліцая, - гебня, стара й нова, завжди буде старатись одного з найбільших поетів 20-го ст. Василя Стуса - принизити, змалити, "демістифікувати", оббрехати (як вони це робили за його життя - читайте в спогадах Михайла Хейфеца, якого роками вмовляв начальник зони: "Он вас обманывает, Михаил Рувимович, никакой он не поэт...").
Не даваймо збити собі оптику.
Будьмо уважні (с).
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21.10.2020 18:37 Відповісти
***
Цей біль - як алкоголь агоній,
як вимерзлий до хрусту жаль.
Передруковуйте прокльони
і переписуйте печаль.
Давно забуто, що є - жити,
I що є - світ, і що є - ти.
У власну вічність увійти
дано лише несамовитим.
А ти ще довго сатаній,
ще довго сатаній, допоки
помреш, відчувши власні кроки
на сивій голові своїй.

Василь СТУС
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21.10.2020 18:49 Відповісти
Народові не соромно знову за рашистів голосувати ?
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21.10.2020 17:43 Відповісти
Там одни рашистские кандидаты-уголовники, почитайте в Интернете хотя бы про этого чайку и его бизнес
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21.10.2020 17:47 Відповісти
Якому саме народові ? Серед українців живуть різні народи.
Серед них і народ Медведчука і Рабіновича.
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21.10.2020 17:47 Відповісти
Можете еще почитать про дятлова, круглова, гранатурова,и тд. На этом фоне даже тухлый мэр выигрывает
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21.10.2020 17:50 Відповісти
От і добре - треба так робити щоб у цього мерзотника українська земля "горіла" під ногами!!!
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21.10.2020 17:44 Відповісти
Кацапська мразь знову хоче влаштувати другий донбас, но вже на інших територіях, де також достатньо ватної наволочі.
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21.10.2020 17:45 Відповісти
Мертвечук підбирає вже зовсім відморожену вату. Латентну забира слуга урода і За майбутнє.
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21.10.2020 17:45 Відповісти
не ожидала такого от "нацжонов" ?
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21.10.2020 17:45 Відповісти
НацКорпус
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21.10.2020 17:53 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 524
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21.10.2020 17:55 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 254
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21.10.2020 17:56 Відповісти
Йому ж сказали на расєю,хіба Одеса то росєя?
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21.10.2020 17:56 Відповісти
Медведчука на гиляку!
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21.10.2020 17:56 Відповісти
А Дзинзя повідомляв, що мертвечук - в лікарні з ковідом. Значить, набрехав.
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21.10.2020 17:57 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 5305
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21.10.2020 17:58 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве после пикета "Нацкорпуса" - Цензор.НЕТ 1396
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21.10.2020 18:01 Відповісти
А мы то надеялись что ему не ту рашен вакцину от ковида вкололи, или не туда. И наш "чахлик не вмирущий" наступил на свое заветное яйцо и сломал иголку. ( Блин.. опять мимо.)
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21.10.2020 18:31 Відповісти
Это просто камильфо, видеть чахлика невмирущого на дно пробитым.
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21.10.2020 18:33 Відповісти
Опзжопных пидоров не пустили в Николаев,,🤣
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21.10.2020 18:46 Відповісти
Медведчук отменил встречу с избирателями в Николаеве

Боюсь что его скоро погонят как Царева,Если бы не охрана так бы наверно и было.
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21.10.2020 21:17 Відповісти
обосцались кремлевские крысы
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21.10.2020 21:45 Відповісти
Где закрытие кац каналов. Где мовные квоты по зомбоящику
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21.10.2020 22:37 Відповісти
 
 