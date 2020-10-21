Медведчук скасував зустріч із виборцями в Миколаєві після пікету "Нацкорпусу"

У Миколаєві через протести скасували зустріч нардепів "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і Вадима Рабиновича з виборцями.

Про це повідомляє видання "Мой город", передає Цензор.НЕТ.

Зустріч Медведчука було заплановано на 13:00 20 жовтня у концерт-холі "Юність". На ній Медведчук планував представити кандидата в мери Миколаєва від ОПЗЖ Владислава Чайку.

Представники "Нацкорпусу" заблокували вхід у хол і не пускали нікого всередину. Вони тримали в руках плакати з написами "Стус прийде за тобою", "Чемодан - вокзал - Росія" і "ОПЗЖ = смерть". Під будівлею чергували близько 50 представників поліції і Нацгвардії.

Перед початком заходу там почали збиратися представники ОПЗЖ, між ними і "Нацкорпусом" виникали суперечки, але сутичок не було.

У підсумку зустріч скасували. Повідомляється, що Медведчук і Рабинович з Миколаєва поїхали в Одесу.

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