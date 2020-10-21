Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента

За останню добу від коронавірусу в Україні офіційно пішла з життя 141 людина, за місяць хвороба вбила майже 2,5 тисячі українців. Але судячи з виступу президента Зеленського у парламенті, він живе в якійсь іншій країні, де немає проблем.

Про це у Тисмениці на Прикарпатті заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.

"За останню добу помер 141 українець, а за останній місяць Україна втратила майже 2,5 тисячі людей. Хіба можна на це реагувати так, як Зеленський вчора під час свого виступу в парламенті? Приїхав і, не встаючи з "теплої ванни", заявив про те, що Україна чудово підготувалася до коронавірусу. Він не бачить на 100% заповнених лікарень, куди лікарі сімейні, швидкі допомоги не можуть покласти хворого у важкому стані? Він не бачить відсутності тестів, кисню, пульсоксиметрів? Він не бачить черги по 2 тижні, щоб зняти КТ?", – говорить Порошенко.

"Єдине, що добре виходить у цієї зеленої влади, це запроваджувати червоні зони. В березні, коли були лічені хворі на всю країну, вони запровадили карантин, вбили економіку, зупинили роботу простих людей в крамницях, ресторанах, туристичному бізнесі, а самі, хапаючи людей по парках, сиділи у "Велюрах", демонструючи, що це є вища каста", – нагадав Петро Порошенко.

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"Вони з березня місяця не знайшли можливості подбати про страхування лікарів, забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Палець об палець не вдарили для підтримки малого та середнього бізнесу, щоб зберегти робочі місця, які були створені за останні 5 років", – констатує Порошенко.

"Прикро дивитися зараз, як Офіс Зеленського і уряд з одного боку і деякі міські голови з іншого боку як ту гарячу картоплину перекидають один від одного відповідальність перед людьми і Україною", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко зауважив, що влада бореться за лайки і голоси, а треба боротися за життя українців. "6 тисяч 700 українців захворіли за останню добу – і це при тому, що Україна знаходиться на останньому місті в Європі за кількістю тестів. Реальна кількість тих, хто захворів, більша", – говорить Порошенко.

"У нього все добре, він живе в іншій країні, в іншому світі. В той час, коли біля кожного українця лежить "нерозірваний снаряд". І сьогодні важко знайти людину, у якої не захворів би друг чи родич. А це означає, що кожен з нас і всі ми в дуже серйозній небезпеці", – наголошує п’ятий Президент.