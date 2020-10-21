Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента
За останню добу від коронавірусу в Україні офіційно пішла з життя 141 людина, за місяць хвороба вбила майже 2,5 тисячі українців. Але судячи з виступу президента Зеленського у парламенті, він живе в якійсь іншій країні, де немає проблем.
Про це у Тисмениці на Прикарпатті заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.
"За останню добу помер 141 українець, а за останній місяць Україна втратила майже 2,5 тисячі людей. Хіба можна на це реагувати так, як Зеленський вчора під час свого виступу в парламенті? Приїхав і, не встаючи з "теплої ванни", заявив про те, що Україна чудово підготувалася до коронавірусу. Він не бачить на 100% заповнених лікарень, куди лікарі сімейні, швидкі допомоги не можуть покласти хворого у важкому стані? Він не бачить відсутності тестів, кисню, пульсоксиметрів? Він не бачить черги по 2 тижні, щоб зняти КТ?", – говорить Порошенко.
"Єдине, що добре виходить у цієї зеленої влади, це запроваджувати червоні зони. В березні, коли були лічені хворі на всю країну, вони запровадили карантин, вбили економіку, зупинили роботу простих людей в крамницях, ресторанах, туристичному бізнесі, а самі, хапаючи людей по парках, сиділи у "Велюрах", демонструючи, що це є вища каста", – нагадав Петро Порошенко.
"Вони з березня місяця не знайшли можливості подбати про страхування лікарів, забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Палець об палець не вдарили для підтримки малого та середнього бізнесу, щоб зберегти робочі місця, які були створені за останні 5 років", – констатує Порошенко.
"Прикро дивитися зараз, як Офіс Зеленського і уряд з одного боку і деякі міські голови з іншого боку як ту гарячу картоплину перекидають один від одного відповідальність перед людьми і Україною", – говорить лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко зауважив, що влада бореться за лайки і голоси, а треба боротися за життя українців. "6 тисяч 700 українців захворіли за останню добу – і це при тому, що Україна знаходиться на останньому місті в Європі за кількістю тестів. Реальна кількість тих, хто захворів, більша", – говорить Порошенко.
"У нього все добре, він живе в іншій країні, в іншому світі. В той час, коли біля кожного українця лежить "нерозірваний снаряд". І сьогодні важко знайти людину, у якої не захворів би друг чи родич. А це означає, що кожен з нас і всі ми в дуже серйозній небезпеці", – наголошує п’ятий Президент.
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Отрабатывают свой сухой корм.
Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости.
Тут і не посперечаєшся. Кому ж як не Петру Олексійовичу про це знати. Він і сам впродовж пʼяти років так само в цьому самому світі жив. За те і поплатився. Власне саме за те і Зеленський свого часу поплатиться, якщо висновків не зробить. Бо поки що не видно та не чуть, щоб він їх робив.
І не рівняйте всіх по собі. У мене немає кумира. Я за Пороха, бо хочу жити в вільній, незалежній державі. В ЄС та НАТО. Бо він, на відміну від вашої бахіні, називає кацапів та фуйла ворогами і вибив для них "корисні" санкції, які їх добивають. Тому, що витягнув країну з економічної прірви, в якій її залишили "хазяйственники" янукоча, і в яку її знову зіштовхнув вибраний вами зЕзідент. Тому я підтримую Порошенка.
А вам й з кацапами, в зубАжінні, затишно, саме тому ви з ригами та іншими підкацапниками "зробили б це ще раз разом" обираючи зеленського.
Не вам мені про "розуміння" говорити.
Скорочують армію, купують советські палатки, роззброюють. Скільки частин перевели на нове харчування? Яку кількаість казарм та житла збудовано для воєнних?
Скільки території звільнили від загарбників? Що з економікою? З закордонними інвесторами? Кредити МВФ, СБ будуть? Без них країні не вижити. Скільки залишилось на Єдиному казначейському рахунку, а на валютному? Що з зубАжінням та піввареничком, побороли? Тарифи знизили?
Зеленський отримав країну, яка розвивалась і яку поважали в світі. За півтора роки довів до кризи в усьому. А ви продовжуйте голосувати за тих хто нищить країну.
Коротше,
Зеленський - це те, що робить Порошенка орлом, навіть беркутом на фоні Зеленського. Навіть сперечатися нічого.
Для всяких Вов і партії дрочунів досягнення Порошенка просто недосяжні.
У нього ж там також самі перемоги були.
Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".