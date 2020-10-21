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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента

Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента

За останню добу від коронавірусу в Україні офіційно пішла з життя 141 людина, за місяць хвороба вбила майже 2,5 тисячі українців. Але судячи з виступу президента Зеленського у парламенті, він живе в якійсь іншій країні, де немає проблем.

Про це у Тисмениці на Прикарпатті заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі політсили.

"За останню добу помер 141 українець, а за останній місяць Україна втратила майже 2,5 тисячі людей. Хіба можна на це реагувати так, як Зеленський вчора під час свого виступу в парламенті? Приїхав і, не встаючи з "теплої ванни", заявив про те, що Україна чудово підготувалася до коронавірусу. Він не бачить на 100% заповнених лікарень, куди лікарі сімейні, швидкі допомоги не можуть покласти хворого у важкому стані? Він не бачить відсутності тестів, кисню, пульсоксиметрів? Він не бачить черги по 2 тижні, щоб зняти КТ?", – говорить Порошенко.

"Єдине, що добре виходить у цієї зеленої влади, це запроваджувати червоні зони. В березні, коли були лічені хворі на всю країну, вони запровадили карантин, вбили економіку, зупинили роботу простих людей в крамницях, ресторанах, туристичному бізнесі, а самі, хапаючи людей по парках, сиділи у "Велюрах", демонструючи, що це є вища каста", – нагадав Петро Порошенко.

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"Вони з березня місяця не знайшли можливості подбати про страхування лікарів, забезпечити їх засобами індивідуального захисту. Палець об палець не вдарили для підтримки малого та середнього бізнесу, щоб зберегти робочі місця, які були створені за останні 5 років", – констатує Порошенко.

"Прикро дивитися зараз, як Офіс Зеленського і уряд з одного боку і деякі міські голови з іншого боку як ту гарячу картоплину перекидають один від одного відповідальність перед людьми і Україною", – говорить лідер "Європейської Солідарності".

Порошенко зауважив, що влада бореться за лайки і голоси, а треба боротися за життя українців. "6 тисяч 700 українців захворіли за останню добу – і це при тому, що Україна знаходиться на останньому місті в Європі за кількістю тестів. Реальна кількість тих, хто захворів, більша", – говорить Порошенко.

"У нього все добре, він живе в іншій країні, в іншому світі. В той час, коли біля кожного українця лежить "нерозірваний снаряд". І сьогодні важко знайти людину, у якої не захворів би друг чи родич. А це означає, що кожен з нас і всі ми в дуже серйозній небезпеці", – наголошує п’ятий Президент.

Автор: 

Зеленський (23642) карантин (18172) Порошенко (15154) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+36
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 8166
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21.10.2020 18:03
+33
https://newsua.one/news/kvu-nazvav-10-manipulyacii-u-poslanni-poterpilogo-chlena.html КВУ НАЗВАВ 10 МАНІПУЛЯЦІЙ У "ПОСЛАННІ" ПОТЕРПІЛОГО ЧЛЕНА

Експерти Комітету виборців проаналізували текст Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище від 20 жовтня.

Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 1483
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21.10.2020 17:58
+30
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 9527
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21.10.2020 18:03
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Він у вас мозок вкрав.
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21.10.2020 19:49 Відповісти
Рююссише бараны...вы не один нарорд с УКРАИНЦАМИ...вы быдло тупое
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21.10.2020 19:11 Відповісти
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 9032КРЫСЫ вонючие
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21.10.2020 19:12 Відповісти
Порох, тіки чесно - шо би ти зробив на їхньому місці з цією пандемією?
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21.10.2020 19:14 Відповісти
Проголосував би за Осла, як ви і зробили.
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21.10.2020 19:43 Відповісти
Боронь боже.
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21.10.2020 21:47 Відповісти
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 7670
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21.10.2020 19:14 Відповісти
Пётр Алексеевич , вычухался ? - Я тебе желал выздоровления . Теперь не шатай страну дальше , а вытяни из своих лярдов хотя бы несколько лимонов на больнички реально ... .
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21.10.2020 19:26 Відповісти
Проснись и пой... А он шо делает?...
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21.10.2020 19:36 Відповісти
Шатать страну- его хобби, а "элитные" собачки как на охоте, фас туда, фас сюда.
Отрабатывают свой сухой корм.
Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости.
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21.10.2020 19:59 Відповісти
"Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости." По сравнению с вашим ослом-да. Хоть одну масочку привед в больничку?
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21.10.2020 22:03 Відповісти
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента

Тут і не посперечаєшся. Кому ж як не Петру Олексійовичу про це знати. Він і сам впродовж пʼяти років так само в цьому самому світі жив. За те і поплатився. Власне саме за те і Зеленський свого часу поплатиться, якщо висновків не зробить. Бо поки що не видно та не чуть, щоб він їх робив.
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21.10.2020 19:35 Відповісти
Це ти голосував за Осла?
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21.10.2020 19:42 Відповісти
А що, Осел був у виборчому бюлетні? Я начеб-то не бачив там ні ослів, а ні ведмідів. Там начебто люди були.
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21.10.2020 19:58 Відповісти
А клоун в списке был с Шапито 95???
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21.10.2020 20:17 Відповісти
В чому це проявлялося? Я про Пороха? В тому, що фуйло зупинив? Я про санкції. В тому, що дефолту не допустив? В зростанні економіки? В тому, що допоміг армію відновити? В тому, що допоміг Томос отримати? Чим він схожий з істотою, яка спустила все що було досянуто в унітаз, за пів року?
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21.10.2020 19:54 Відповісти
Ты,дядя,по моему,канала Крывый пересмотрел лишнего.
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21.10.2020 19:59 Відповісти
Тетя, дивись Г+Г, та інше коломойсько- мервечуківське лайно. Не відволікайся.
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21.10.2020 20:11 Відповісти
Я ТВ не смотрю,мне в сети дураков предостаточно,барышня.
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22.10.2020 21:41 Відповісти
Багато пояснювати, якщо досі не зрозубіли. Немає бажання. Результат його досягненнь український народ оцінив шляхом виборів. Чи таки недостойний народ дістався такому велмиразумному правителю?
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21.10.2020 20:00 Відповісти
Та ви пройдіться по тих темах, про які я написала. Порівняйте і знайдіть схожість, якщо вона є. В чому проблема? Чи будете розповідати про те, як народ на вибори кацапи з коломойським розвели? Ви теж в графі "за зеленського" "проти Порошенка" голосували? З ригами, мертвечуківцями, шмарійовцями та іншими колаборантами "зробили це разом"?
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21.10.2020 20:10 Відповісти
Я і не заперечую. Так, голосував за Зеленського у другому турі. І вже тут на форумі пояснював чому. Так званого залізного електорату у Зеленського не більше 30 відсотків. Інші такі як я. Швидше антипатики Порошенка, ніж прихильники Зеленського. І навіть можу і зараз сказати, що якби наприклад вибори були б завтра і у другий тур вийшли б знову Порошенко та Зеленський, то я б знову за Зеленського віддав би свій голос. А в першому турі я голосував за Тимошенко. І у неділю знову її партію підтримаю. Я ніколи не приховував своїх політичних переконаннь. І голосувати проти Порошенка зовсім не значить голосувати разом з ригами та мертвечуками. І доти, доки ви цього не зрозумієте ваш обожнюваний кумир так і буде політичним лузером. Вважаю що і на поточних виборах теж. Хоча можу і помилятися. Та навряд чи.
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21.10.2020 20:18 Відповісти
Якраз разом з ними ви й голосували.
І не рівняйте всіх по собі. У мене немає кумира. Я за Пороха, бо хочу жити в вільній, незалежній державі. В ЄС та НАТО. Бо він, на відміну від вашої бахіні, називає кацапів та фуйла ворогами і вибив для них "корисні" санкції, які їх добивають. Тому, що витягнув країну з економічної прірви, в якій її залишили "хазяйственники" янукоча, і в яку її знову зіштовхнув вибраний вами зЕзідент. Тому я підтримую Порошенка.
А вам й з кацапами, в зубАжінні, затишно, саме тому ви з ригами та іншими підкацапниками "зробили б це ще раз разом" обираючи зеленського.
Не вам мені про "розуміння" говорити.
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21.10.2020 20:37 Відповісти
Навіть сперічатися з Вами бажання немає. Я коли голосую, то голосую як вважаю за потрібне і не дивлюся хто ще голосує за того за кого голосував я. За інше можу сказати одне, що зараз те саме відносно зовнішньої політики, що було за часів Порошенко. Вектор зовнішньополітичного розвитку залишився таким самим. Щодо внутрішньої політики, то нажаль вона також залишилася майже такою самою, що за президентства Петра Порошенка і проти чого власне і голосував народ, віддаючи свої голоси Зеленському. Це мабуть все що можу Вам відповісти. Інших поясненнь немає бажання давати. Бо було терто перетерто багато тисяч разів.
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21.10.2020 20:47 Відповісти
Як справи у "анитпутінської коаліції"? "Газпром" продовжуємо щимити? Санкції за порушення перемир'я обговорюємо? Що зробили за півтора роки для просування ЄС чи НАТО?
Скорочують армію, купують советські палатки, роззброюють. Скільки частин перевели на нове харчування? Яку кількаість казарм та житла збудовано для воєнних?
Скільки території звільнили від загарбників? Що з економікою? З закордонними інвесторами? Кредити МВФ, СБ будуть? Без них країні не вижити. Скільки залишилось на Єдиному казначейському рахунку, а на валютному? Що з зубАжінням та піввареничком, побороли? Тарифи знизили?
Зеленський отримав країну, яка розвивалась і яку поважали в світі. За півтора роки довів до кризи в усьому. А ви продовжуйте голосувати за тих хто нищить країну.
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21.10.2020 21:28 Відповісти
Проковтни спагетину, та поясни, що сказати хотіло.
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21.10.2020 21:29 Відповісти
у Оманського Осла найулюбленіші виверти "вместо імєнія" - "та сторона" це про розбійників з Дірок та ВОНИ - це так поважно не тільки на ВИ а й в множині про Пороха , сам же назвав його монархом.
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21.10.2020 19:55 Відповісти
Как будто у свиномордого,в бытность его президентом,существовали какие-то проблемы,кроме как побольше успеть вкрасты.Все вы,твари,одним мирром мазаны,сыны авраама.
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21.10.2020 19:57 Відповісти
давай досвіданя
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21.10.2020 19:58 Відповісти
Ти хтотакой?
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21.10.2020 20:01 Відповісти
Факти крадіжок приведеш?
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21.10.2020 20:12 Відповісти
Я можу навести з документами, але Ви мої докази неприймете, з причини, що судді яких поставив і залишив Петро Олексійович не проголосили вироку.
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21.10.2020 20:57 Відповісти
ні-ні, давай документи, - може, навіть бенедіктова про них не знає!
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21.10.2020 21:32 Відповісти
Может тебе ещё факты,доказывающие,что Земля круглая,привести? Найшлося тут "А вы докажите! Гы-гы -гы!"
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22.10.2020 21:44 Відповісти
Факти, будьте ласкаві, чи йдіть в пень.
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22.10.2020 22:00 Відповісти
Шо ты такое,шобы я тут перед тобой на пузе плясал? Про Гугель слыхал? Ну так валяй,пользуйся.Или може ты думаешь,шо он платный,а я тебе тут на шару факты вываливать стану? Гугли,анахорет,там тебе уже все факты готовы,но ты всё равно будешь блеять :"вывсеврёти" и "какиевашидоказательства".
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23.10.2020 20:33 Відповісти
якось свинономордішає Вовка - не помітив?
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21.10.2020 20:16 Відповісти
А вони усі свиномордішають з часом,у них таке профзахворювання.
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22.10.2020 21:45 Відповісти
А ты давно сам из этого Зазеркалья вылез , Петя ? Зеля подонок и это не обсуждается .Но не тебе его судить , редкий мерзавец .
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21.10.2020 20:16 Відповісти
Бей ЗЕлёных пока не посинеют!!!
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21.10.2020 20:22 Відповісти
Тут вічна суперечка про Порошенка..
Коротше,
Зеленський - це те, що робить Порошенка орлом, навіть беркутом на фоні Зеленського. Навіть сперечатися нічого.
Для всяких Вов і партії дрочунів досягнення Порошенка просто недосяжні.
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21.10.2020 20:23 Відповісти
Видно, що людина говорить со знанієм дєла...
У нього ж там також самі перемоги були.
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21.10.2020 20:42 Відповісти
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 7168
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21.10.2020 20:53 Відповісти
Та да, проблем відкриття офшорів та виведення туди вкрадених грошей в нього, схоже, нема. Відкриття нових крамниць "Рошен" точно нема. Петі це не зрозуміло, це не по-хазяйськи.
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21.10.2020 20:58 Відповісти
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента

Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
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21.10.2020 21:06 Відповісти
Все вы там живете когда дорываетесь до власти....******
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21.10.2020 21:09 Відповісти
Порошенко живет в мире где самая большая проблема - отсутствие концертов класичной музыки
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21.10.2020 21:19 Відповісти
Судячи по всьому, проблем з наркотою у Зеленського немає - доставляють регулярно!
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21.10.2020 21:20 Відповісти
Воно то так, але я пам'ятаю, що і Петро жив у другому мірє коли був президентом. Воно там пороблено.
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21.10.2020 21:29 Відповісти
Он живет в мире под кокаином.
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21.10.2020 22:12 Відповісти
Зеленський знає про всі нещастя, що зараз робить короновірус, але не буде про це говорити, бо бідкається найбільше за свій рейтинг. Коли хворих було мало, воно називало себе майстром спорту з подолання пандемії. а зараз справи дуже погані, то це його не стосується. Зеленський - хитре, брехливе, підле і жорстоке створіння, яке недолугі українці посадили на голову Украні.
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22.10.2020 02:49 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
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22.10.2020 08:42 Відповісти
Ага, а там уже і до "соросят" недалеко, так, лінгвісте ти наш доморощений?))))
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22.10.2020 12:45 Відповісти
А ти, мабуть, і є одне з тих смердючих ПОРОСЯТ. І чого б це "ваш"? Ото нехай вам ваш Порохатий Барига льодяників насипе, щоб було що посмоктати. Чи й вам за гроші?
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22.10.2020 13:00 Відповісти
Воно зебануте,якщо не розумієте,Україна в глибокій ямі,просто на дні...і ще копаємо глибже!
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22.10.2020 16:57 Відповісти
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