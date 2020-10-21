Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора

У Тегерані відбулися двосторонні переговори за участі заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, щодо розслідування авіакатстрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

"Міжнародне право, зокрема, Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов’язує об’єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації", - підкреслив Мамедов. Він також висловив сподівання, що за результатами переговорів вже найближчим часом Україна отримає усю необхідну інформацію.



За досягнутою сторонами домовленістю, протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані, зокрема документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака. Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити в Україну один із речових доказів – за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.





Читайте також: Тегеран не намагається приховати подробиці авіакатастрофи українського літака, - МЗС Ірану

У ході переговорів сторони також звірили документи, які за 10 місяців були направлені в рамках міжнародної правової допомоги. З січня 2020 року Офіс Генерального прокурора направив 5 запитів, на які отримано лише узагальнені відповіді, а один з них, що стосується 6 підозрюваних в Ірані осіб, взагалі проігноровано.



Заступник Генерального прокурора звернув увагу представників іранської військової прокуратури на справедливість покарання винних у збитті українського цивільного літака, адже інкриміновані обвинуваченим статті передбачають максимальне покарання до 3 років ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Іран продовжать переговори щодо збитого літака МАУ в листопаді-грудні, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

19-20 жовтня в Тегерані відбувалися переговори. Вони продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня.