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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора

Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора

У Тегерані відбулися двосторонні переговори за участі заступника Генпрокурора України Гюндуза Мамедова, щодо розслідування авіакатстрофи літака авіакомпанії МАУ рейсу PS 752, збитого ракетою іранських збройних сил 8 січня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора України.

"Міжнародне право, зокрема, Монреальська конвенція, яку ратифікував Іран, зобов’язує об’єктивно розслідувати причини авіакатастрофи та надавати повну та неупереджену інформацію. Факт збиття цивільного літака та вбивство 176 пасажирів та членів екіпажу, які були громадянами України, Канади, Великобританії, Ірану, Афганістану та Швеції, не може бути державною військовою таємницею, чим постійно апелює Іран, пояснюючи ненадання інформації", - підкреслив Мамедов. Він також висловив сподівання, що за результатами переговорів вже найближчим часом Україна отримає усю необхідну інформацію.

За досягнутою сторонами домовленістю, протягом тижня українське слідство має отримати детальну інформацію щодо розслідування кримінального провадження в Ірані, зокрема документальне підтвердження перебування під вартою шести осіб, яких підозрюють у збитті літака. Крім того, до кінця жовтня Іран пообіцяв відправити в Україну один із речових доказів – за попередньою інформацією, льотний планшет екіпажу, що був знайдений у перші дні після катастрофи українською пошуково-рятувальною групою.

Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора 01

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У ході переговорів сторони також звірили документи, які за 10 місяців були направлені в рамках міжнародної правової допомоги. З січня 2020 року Офіс Генерального прокурора направив 5 запитів, на які отримано лише узагальнені відповіді, а один з них, що стосується 6 підозрюваних в Ірані осіб, взагалі проігноровано.

Заступник Генерального прокурора звернув увагу представників іранської військової прокуратури на справедливість покарання винних у збитті українського цивільного літака, адже інкриміновані обвинуваченим статті передбачають максимальне покарання до 3 років ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Іран продовжать переговори щодо збитого літака МАУ в листопаді-грудні, - Єнін

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте також: Україна в ході майбутнього раунду переговорів зажадає від Ірану пояснень, чому був збитий літак МАУ і хто несе відповідальність за це, - МЗС

19-20 жовтня в Тегерані відбувалися переговори. Вони продовжаться наприкінці листопада - на початку грудня.

Автор: 

Іран (2005) МАУ (822) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+2
Ты ба у них тоже могут стрелочников назначать.
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21.10.2020 18:16
+2
Их следствие в отношении виновных военных и должностных лиц -- это их внутреннее дело. Украину должна интересовать только юридическая и финансовая ответственность государства Иран в целом. И все.
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21.10.2020 18:19
+1
А нам-то что? Платить компенсации должно государство Иран, а не тупо переводить стрелки на частных лиц.
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21.10.2020 18:17
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Ты ба у них тоже могут стрелочников назначать.
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21.10.2020 18:16 Відповісти
Попытка заговорить и затянуть процесс. И перевести стрелки с ответственности государства. Не удивлюсь если все шестеро скоропостижно отдадут концы, если уже не тю-тю. Нет человека - нет проблем.
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21.10.2020 18:21 Відповісти
та нет .Тут уже номер не прокатит .Тут уже прекрасно понимают что замешана в этом Раха и эти 6 личностей будут не только стеречь как Пукина , но ещё и досконально допрашивать . А ниточки допроса всё равно приведут в бункер Пукина .
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21.10.2020 21:22 Відповісти
Насколько я читал, и здесь на Цензоре тоже, там уже нет в живых ключевых свидетелей.
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21.10.2020 21:29 Відповісти
слепой сказал " посмотрим " . Время покажет .
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21.10.2020 22:03 Відповісти
А нам-то что? Платить компенсации должно государство Иран, а не тупо переводить стрелки на частных лиц.
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21.10.2020 18:17 Відповісти
Их следствие в отношении виновных военных и должностных лиц -- это их внутреннее дело. Украину должна интересовать только юридическая и финансовая ответственность государства Иран в целом. И все.
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21.10.2020 18:19 Відповісти
Идет сврка документов, не пойми каких и зачем. Сбили, признали, заплатили ущерб,
КРАПКА.
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21.10.2020 18:19 Відповісти
Украина нарушила правила и протоколы ИКАО при первой отправке комиссии к месту катастрофы. Зеле захотелось "победить", дебилу. Чем сильно спутала карты всем странам участницам и развязала руки Ирану. Теперь имеем факт напряженных отношений с Трюдо, который просил подождать и как нужно по процедурам создать международную, уполномоченную странами комиссию.
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21.10.2020 18:26 Відповісти
Цікаво, кого вони назначили винними?
Ху&ло ж "нє прі дєлах"?
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21.10.2020 18:21 Відповісти
а как насчет изъятия орудия преступления? или разбора на месте? ведь реально могли кацапы оставить бекдор, а там со спутника управлять оружием, которое должно ловить отраженные сигналы - плевое дело. ну или "инструктор" оккупантов запустил. документальные подтверждения ареста причастных - оно как то ни о чем, козлы должны быть полюбому, так как все-таки и кучу иранцев укокошили.
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21.10.2020 18:21 Відповісти
Насколько я читал, там уже нет в живых ключевых свидетелей. Им им свои люди - мусор.
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21.10.2020 18:27 Відповісти
ну это дело такое, а "наши" как минимум должны были поинтересоваться, когда купили\поставили на работу орудие преступления, потому что если давно - то хрен с ним, тут до истины не доберешься, даже если какой-то кацап сбивал. а если (условно) недавно - то возникает весьма интересный кейс того, что кацапы продают свое "оружие", но и дальше могут его неофициально контролировать (или через спутник или еще каким-то дистанционным способом). имхо, после самолета Качинського - такое следовало бы рассматривать в первую очередь.
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21.10.2020 18:46 Відповісти
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center@newkc14 ·https://twitter.com/newkc14/status/1318925832748978176 43 мин
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21.10.2020 18:28 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
·
43 мин
Азербайджанские войска вышли к границам Армении на юге #Карабаха и вернули контроль над границей с Ираном. Россия объявила о боевой готовности своих войск в Армении и широко разрекламировали что "войска развернуты в боевых порядки", мол. будем защищать Армению если на нее нападут
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21.10.2020 18:29 Відповісти
Армяне уже называют этот азербайджанский спецназ "роботами". А они просто очень мотивированы биться за освобождение своей оккупированной Родины. Ничего не напоминает?

Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1276
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21.10.2020 19:09 Відповісти
та нет .Тут уже номер не прокатит .Тут уже прекрасно понимают что замешана в этом Раха и эти 6 личностей будут не только стеречь как Пукина , но ещё и досконально допрашивать . А ниточки допроса всё равно приведут в бункер Пукина .
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21.10.2020 21:23 Відповісти
Кто этим лицам доверил оружие? Гос-во Иран несёт ответственность за действия своих военных, платите компенсации родственникам платите компании за самолёт извиняйтесь а после всего этого думайте каким бобуинам доверять ракету
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21.10.2020 22:07 Відповісти
 
 