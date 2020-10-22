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Через затримку фінансування роботи зі створення державного музею в Бабиному Яру призупинені. Є загроза перенесення дати відкриття, - Інститут нацпам'яті. ДОКУМЕНТ

Через затримку фінансування роботи зі створення державного музею в Бабиному Яру призупинені. Є загроза перенесення дати відкриття, - Інститут нацпам'яті. ДОКУМЕНТ

Державний Музей пам'яті жертв Бабиного Яру планують відкрити до 29 вересня 2021 року, якщо в бюджеті на наступний рік будуть закладені відповідні витрати. На цей момент у зв'язку із затримкою фінансування призупинено роботи з реставрації будівлі та розробки проєкту музейної експозиції.

Про це йдеться у відповіді Українського інституту національної пам'яті на запит Цензор.НЕТ.

Станом на 16 жовтня в історичній будівлі колишньої контори єврейського кладовища за адресою вул. Юрія Іллєнка, 44 у Києві виконано повний комплекс робіт зі збереження споруди. Зокрема, вдалося майже вдвічі збільшити площу приміщення - із 783 до 1453 кв м.

Далі належить завершити оновлення фасаду будівлі і прокласти інженерні мережі.

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І УІНП наголошують, що всі роботи вдалося завершити, попри те, що фінансування ремонтно-реставраційних робіт у музеї на 2020 рік було втричі меншим від запланованого, а гроші на капітальні витрати надійшли лише в серпні.

"У зв'язку із затримкою фінансування роботи з реставрації будівлі були призупинені. Тому відставання від графіка проведення реставрації та облаштування музею станом на вересень 2020 року становить приблизно шість місяців. Призупинено також виконання робіт з виготовлення технічного дизайну і проєкту музейної експозиції. Водночас , за попередньою інформацією (на серпень 2020 року), відкриття Меморіального музею пам'яті жертв Бабиного Яру було заплановано на вересень 2021 року до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Однак, з огляду на затримки фінансування і низку організаційно-правових перепон, існує реальна загроза перенесення дати відкриття зазначеного музею на більш пізній термін", - йдеться у відповіді.

Проєкт Музею жертв Бабиного Яру був створений робочою групою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів у межах Концепції комплексного розвитку Бабиного Яру. На сьогодні затверджено тільки концепцію цього музею. З приводу інших запропонованих цією концепцією проєктів - створення на всій території Бабиного Яру і навколишніх кладовищ загального комплексу, що об'єднує всі існуючі там пам'ятники, а також спорудження державного музею пам'яті жертв Голокосту, питання на сьогодні не вирішено. УІНП пропонує провести широке громадське обговорення Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру.

В Інституті нацпам'яті зазначили, що послідовно підтримують реалізацію державного Музею пам'яті жертв Бабиного Яру, "будівництво якого має стати одним із пріоритетів держави в гуманітарній сфері наступного року". УІНП сподівається, що під час ухвалення державного бюджету на 2021 рік це буде враховано, і музей, як і було заплановано, відкриється до 29 вересня наступного року.

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З приводу іншого проєкту - Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", значна частина якого фінансується олігархами Павлом Фуксом, Германом Ханом, Михайлом Фрідманом і Віктором Пінчуком, і підтримується Офісом Президента,- в УІНП зазначили, що не надавали і не надають йому підтримки і не є розпорядниками інформації з приводу підтримки цього проєкту іншими посадовими особами або державними органами.

Через затримку фінансування роботи зі створення державного музею в Бабиному Яру призупинені. Є загроза перенесення дати відкриття, - Інститут нацпамяті 01
Через затримку фінансування роботи зі створення державного музею в Бабиному Яру призупинені. Є загроза перенесення дати відкриття, - Інститут нацпамяті 02
Через затримку фінансування роботи зі створення державного музею в Бабиному Яру призупинені. Є загроза перенесення дати відкриття, - Інститут нацпамяті 03

Нагадаємо, у 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" реалізовується за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них долучився Віктор Пінчук.

На публічних обговореннях наративу проєкту висловлювалися побоювання, що він створений у дусі кремлівської політики пам'яті, яка хоче представити українців, поляків, литовців та інше місцеве населення тотальними антисемітами.

У 2019 році арт-директором проєкту було призначено російського режисера Іллю Хржановського, чий підхід до історичної пам'яті викликав неоднозначну реакцію української наукової та культурної спільноти.

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Також реалізується державний комплексний проєкт зі спорудження у Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі наявні сьогодні пам'ятники, а також два музеї. Музей жертв Бабиного Яру розташується у приміщенні колишньої контори єврейського кладовища. Наразі триває реконструкція будівлі, відкриття музею заплановано на 2021 рік. Також під егідою Інституту історії України на замовлення Кабінету Міністрів українські вчені розробили концепцію комплексної меморіалізації Бабиного Яру. Пропонується перетворити парк на місці трагедії в єдиний меморіальний комплекс, який має об'єднати всі існуючі сьогодні пам'ятники. Передбачається також створення Музею Голокосту.

Сотні публічних інтелектуалів звернулися з відкритим листом до влади з вимогою зводити в Бабиному Яру виключно державний меморіал.

До Зеленського з аналогічною вимогою безпосередньо звернувся провідний дослідник історії євреїв Йохана Петровський Штерн.

Позицію держави в перший рік президентства Зеленського озвучував глава Інституту нацпам'яті Антон Дробович і міністр культури Олександр Ткаченко. Вони обидва робили акцент на реалізації державного проєкту.

28 липня президент Зеленський публічно підтримав Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". 29 вересня між українським урядом і МЦХБЯ було підписано меморандум про співпрацю.

Автор: 

Бабин Яр (160) Інститут нацпам'яті (237) музей (440) пам'ять (1183)


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Топ коментарі
+3
Епідемія...війна...
ні ще тут набудування пам'яток, про які і так всі пам'ятають.
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22.10.2020 14:24
+2
Ще зарано там щось будувати... Бо здається мені, грандіозний шухєр таки наближається...
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22.10.2020 14:23
+2
Совкова звичка відкривати все до якоїсь дати.
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22.10.2020 14:25
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Ще зарано там щось будувати... Бо здається мені, грандіозний шухєр таки наближається...
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22.10.2020 14:23 Відповісти
Епідемія...війна...
ні ще тут набудування пам'яток, про які і так всі пам'ятають.
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22.10.2020 14:24 Відповісти
Каломойский который построил самую большую синагогу в мире, в Изгаиле. Не хочет подкинуть жыдве бабла?... Ой-вэй, а шо такое?
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22.10.2020 16:16 Відповісти
Совкова звичка відкривати все до якоїсь дати.
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22.10.2020 14:25 Відповісти
Тут справа не у даті, а щоб показати, що Україна може створити цей музей - на відміну від того, що заявляють російські олігархи, форсуючи свій проєкт.
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23.10.2020 01:30 Відповісти
ой вей, і як же ж з цим далі жити?
А якщо без жартів, то економіка країна знаходиться в жихливому стані, епідемія тільки починає набирати обертів, які можуть бути зараз кошти на пам'ятники?
Але є вихід: збирайте кошти у меценатів певної національності, і вперед, добудовуйте до визначеної дати!
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22.10.2020 14:31 Відповісти
Ви ще скажіть, що нам не потрібно будувати театри, музеї, стадіони, не потрібно фінансувати науку, бо економіка в жахливому стані. Вона й буде такою без культури, історії і пам'яті.
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23.10.2020 01:29 Відповісти
Певної національності - це українців? Бо там лежить багато українців.
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23.10.2020 01:31 Відповісти
С какого перепугу из госбюджета должны это финансировать?
Памятников там уже более, чем достаточно.
Кому мало - финансируйте из своего кармана или просите государство Израиль профинансировать.
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22.10.2020 14:31 Відповісти
Это не памятник, а музей, которого там нет. И вы уже забили, что в Бабьем Яре не только евреи расстреляны?
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23.10.2020 01:28 Відповісти
Оставьте в покое Бабий Яр, ибо он отомстит.
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22.10.2020 14:37 Відповісти
на культурі і на українській пам'яті зебіли економлять. Бабла в казні жох...
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22.10.2020 14:46 Відповісти
Так возьмите из фонда по борьбе с коронавирусом. А шо, на дороги де взяли, почему на яр не взять? Больные подождут.
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22.10.2020 14:48 Відповісти
Готовят народ, что надо тупо отдать кацапам финансирование этого "мемориала" с ихним виденьем общей трагедии...
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22.10.2020 16:32 Відповісти
Именно. Чтобы показать - видите, Украина как государство не способно, атк пусть русские строят.
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23.10.2020 01:27 Відповісти
засуньне в жопу єтот светильник рабиновичу
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22.10.2020 21:15 Відповісти
 
 