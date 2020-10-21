Викраденню дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу запобігли на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

НА Київщині затримано зловмисників, які планували викрадення дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу і підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти розбійний напад на конвертаційний центр. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України.

Читайте також: 17-річна дівчина інсценувала власне викрадення, щоб отримати від батьків викуп у 100 тисяч гривень, - Нацполіція

Під час оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що зловмисники збиралися викрасти доньку блогерки, а потім отримати за її повернення викуп - 200 тис. доларів. Встановлено, що вони ретельно готувалися до скоєння злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину.

Щоб запобігти викраденню малолітньої дитини, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри та інсценували викрадення. Сьогодні в селі Білогородка Київської області поліцейські затримали членів угруповання під час отримання коштів.

Вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.