Викраденню дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу запобігли на Київщині, - Нацполіція. ФОТО
НА Київщині затримано зловмисників, які планували викрадення дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу і підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти розбійний напад на конвертаційний центр. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України.
Під час оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що зловмисники збиралися викрасти доньку блогерки, а потім отримати за її повернення викуп - 200 тис. доларів. Встановлено, що вони ретельно готувалися до скоєння злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину.
Щоб запобігти викраденню малолітньої дитини, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри та інсценували викрадення. Сьогодні в селі Білогородка Київської області поліцейські затримали членів угруповання під час отримання коштів.
Вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
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- Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Сегодня в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств. Источник: https://censor.net/ru/n3226195
"...и подыскивают для этого исполнителя". "исполнитель" берется из органов. типа выкрал выкуп у меня. при передаче денег задержание... что не понятно?