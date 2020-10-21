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Новини Силовики
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Викраденню дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу запобігли на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

НА Київщині затримано зловмисників, які планували викрадення дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Викраденню дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу запобігли на Київщині, - Нацполіція 01

Поліцейські отримали інформацію, що невідомі планують викрасти малолітню дитину з метою отримання викупу і підшукують для цього виконавця. Також встановлено, що вони планують скоїти розбійний напад на конвертаційний центр. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (підготовка до викрадення людини) та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (підготовка до розбійного нападу) Кримінального кодексу України.

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Під час оперативно-розшукових заходів з'ясувалося, що зловмисники збиралися викрасти доньку блогерки, а потім отримати за її повернення викуп - 200 тис. доларів. Встановлено, що вони ретельно готувалися до скоєння злочину, зокрема орендували будинок, в якому планували утримувати дитину.

Щоб запобігти викраденню малолітньої дитини, правоохоронці повідомили батькам про злочинні наміри та інсценували викрадення. Сьогодні в селі Білогородка Київської області поліцейські затримали членів угруповання під час отримання коштів.

Викраденню дитини з вимогою 200 тис. доларів викупу запобігли на Київщині, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Автор: 

викуп (38) Київська область (3999) Нацполіція (15123) викрадення (817) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512)


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Топ коментарі
+3
За такую статью надо вышку возвращать.
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21.10.2020 18:54
+3
Що це за маячня? Ну як особи які не викрадали дитину (бо викрадення "імітували" правоохоронці) прибули отримувати викуп? Уявіть. Ви йдете вулицею. До вас підходять люди і якимось чином тикають вам в руки "чумодан" і Вас миттєво арештовують за "отримання викупу за дитину". Тут або текст ідіотичний або огидна мєнтовська підстава.
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21.10.2020 19:57
+3
Может пиар? Блохерши на все пойдут...
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21.10.2020 20:10
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За такую статью надо вышку возвращать.
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21.10.2020 18:54 Відповісти
За яку саме? Ви читали матеріал? Судячи з тексту ніхто нікого не викрадав. Якась маячня..
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21.10.2020 20:20 Відповісти
Попытка похищения. Или для вас расследование и полицию надо подключать после похищения/убийства? Совковый подход какойто.
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Як на мене - тут з логікою проблеми
- Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Сегодня в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств. Источник: https://censor.net/ru/n3226195
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21.10.2020 19:00 Відповісти
а раньше они патроны подкидывали...
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21.10.2020 19:10 Відповісти
Що це за маячня? Ну як особи які не викрадали дитину (бо викрадення "імітували" правоохоронці) прибули отримувати викуп? Уявіть. Ви йдете вулицею. До вас підходять люди і якимось чином тикають вам в руки "чумодан" і Вас миттєво арештовують за "отримання викупу за дитину". Тут або текст ідіотичний або огидна мєнтовська підстава.
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21.10.2020 19:57 Відповісти
для писателя..

"...и подыскивают для этого исполнителя". "исполнитель" берется из органов. типа выкрал выкуп у меня. при передаче денег задержание... что не понятно?
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21.10.2020 23:14 Відповісти
Может пиар? Блохерши на все пойдут...
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21.10.2020 20:10 Відповісти
 
 