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Новини Коронавірус і карантин
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Волинянин переказав понад 60 тис. грн фейковій інтернет-подрузі, яка нібито потребувала допомоги на лікування COVID-19, - поліція

Волинянин переказав понад 60 тис. грн фейковій інтернет-подрузі, яка нібито потребувала допомоги на лікування COVID-19, - поліція

На Волині хлопець перерахував інтернет-подрузі 62 700 гривень на нібито лікування від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє поліція Володимира-Волинського, пише Цензор.НЕТ.

18-річний юнак одного з сіл Володимир-Волинського району отримав у соціальній мережі Instagram повідомлення такого змісту: "Я захворіла на COVID-19, терміново треба гроші на лікування, допоможеш?". Після цього потерпілий періодично впродовж місяця перераховував матеріальну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що нова інтернет-подруга - це фейковий аккаунт дівчини на ім'я "Сапега Аня". До виманювання грошей, за повідомленням правоохоронців, причетна група осіб на чолі з 25-річним чоловіком. Шахраї придумували нові проблеми після нібито перенесеного коронавірусу.

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Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 190 частини 2 КК. Головному фігуранту справи загрожує позбавлення волі до трьох років.

Волинянин переказав понад 60 тис. грн фейковій інтернет-подрузі, яка нібито потребувала допомоги на лікування COVID-19, - поліція 01

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Автор: 

Волинь (840) карантин (18172) Нацполіція (15123) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+13
ну як завжди, без лоха ...
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21.10.2020 18:50
+13
ну так він мав ті кошти, якщо так спокійно перевів ******* 60 тис... маладець...
Гриб № 2
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21.10.2020 18:54
+13
авторы нигерийских писем нервно курят в сторонке. Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 2617
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21.10.2020 18:58
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ну як завжди, без лоха ...
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21.10.2020 18:50 Відповісти
Погоди...а откуда у 18 летнего жителя села 62000 грн ??? ....
Варианты ответов:
1.Папа сельский бог облошил жителей села, а сынуля чуть-чуть потратил свои карманные расходы...
2.Лох это ты, так как поверил в фейковый спектакль Авакова...А другие лохи модеры разместили эту новост на цензоре )))
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21.10.2020 19:03 Відповісти
а може в нього мамі в Італіі...стареньких доглядає....а гроші ,,дорослому нелоху " на картку шле
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21.10.2020 19:55 Відповісти
раджу Вам нікого не ображати, бо мій лої вам шановний в рот не влізе!
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21.10.2020 20:11 Відповісти
И кто этому дурачку доктор??
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21.10.2020 18:53 Відповісти
ну так він мав ті кошти, якщо так спокійно перевів ******* 60 тис... маладець...
Гриб № 2
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21.10.2020 18:54 Відповісти
лечить хлопа повестками...
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21.10.2020 18:55 Відповісти
Значить є зайві гроші у 18-ти річного лоха.... мабуть тато ЗЕпутат в нього? 🤣
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21.10.2020 18:57 Відповісти
авторы нигерийских писем нервно курят в сторонке. Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 2617
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21.10.2020 18:58 Відповісти
вони ще за інсту не бралися..а там роботи непочатий край )))
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21.10.2020 19:58 Відповісти
Хороший, певно, хлопець.
Але трішки наївний. Малий ще.
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21.10.2020 18:59 Відповісти
интересно где он взял 60000 грн.в 18 лет)
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21.10.2020 19:01 Відповісти
Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 7561
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21.10.2020 19:10 Відповісти
Глубоко п...й!!!
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21.10.2020 19:16 Відповісти
Лох - это судьба!
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21.10.2020 19:18 Відповісти
Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки...(с)
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21.10.2020 19:30 Відповісти
Того КЛОУНа точно треба лікувати
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21.10.2020 20:02 Відповісти
Глупый фейк,а вы рассуждаете, как наивные домохозяйки...
В 18лет и такие деньги,у жителя села?и раздает незнакомым людям ?
Эта новость-проверить ,насколько у нас люди верят всякой фигни.
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21.10.2020 20:29 Відповісти
60000 грн. это всего лишь 2000 Евро. Вполне может быть, мама присылала сыночку с заработков в Италии, чтобы он пошел учиться в институт например. Или просто на сохранение отправляла.
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22.10.2020 09:29 Відповісти
То,что у него могли быть такие деньги-вполне возможно .Но не будет человек,живущий в селе (не в элитном городке)отправлять крупную сумму незнакомым людям.Тем более в молодости,когда самому они нужны.
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22.10.2020 11:59 Відповісти
Он не сразу всю сумму перевел, а по частям в течение месяца.
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22.10.2020 12:46 Відповісти
 
 