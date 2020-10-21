Волинянин переказав понад 60 тис. грн фейковій інтернет-подрузі, яка нібито потребувала допомоги на лікування COVID-19, - поліція
На Волині хлопець перерахував інтернет-подрузі 62 700 гривень на нібито лікування від коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє поліція Володимира-Волинського, пише Цензор.НЕТ.
18-річний юнак одного з сіл Володимир-Волинського району отримав у соціальній мережі Instagram повідомлення такого змісту: "Я захворіла на COVID-19, терміново треба гроші на лікування, допоможеш?". Після цього потерпілий періодично впродовж місяця перераховував матеріальну допомогу.
Поліцейські з'ясували, що нова інтернет-подруга - це фейковий аккаунт дівчини на ім'я "Сапега Аня". До виманювання грошей, за повідомленням правоохоронців, причетна група осіб на чолі з 25-річним чоловіком. Шахраї придумували нові проблеми після нібито перенесеного коронавірусу.
Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 190 частини 2 КК. Головному фігуранту справи загрожує позбавлення волі до трьох років.
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Варианты ответов:
1.Папа сельский бог облошил жителей села, а сынуля чуть-чуть потратил свои карманные расходы...
2.Лох это ты, так как поверил в фейковый спектакль Авакова...А другие лохи модеры разместили эту новост на цензоре )))
Гриб № 2
Але трішки наївний. Малий ще.
В 18лет и такие деньги,у жителя села?и раздает незнакомым людям ?
Эта новость-проверить ,насколько у нас люди верят всякой фигни.