Волинянин переказав понад 60 тис. грн фейковій інтернет-подрузі, яка нібито потребувала допомоги на лікування COVID-19, - поліція

На Волині хлопець перерахував інтернет-подрузі 62 700 гривень на нібито лікування від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє поліція Володимира-Волинського, пише Цензор.НЕТ.

18-річний юнак одного з сіл Володимир-Волинського району отримав у соціальній мережі Instagram повідомлення такого змісту: "Я захворіла на COVID-19, терміново треба гроші на лікування, допоможеш?". Після цього потерпілий періодично впродовж місяця перераховував матеріальну допомогу.

Поліцейські з'ясували, що нова інтернет-подруга - це фейковий аккаунт дівчини на ім'я "Сапега Аня". До виманювання грошей, за повідомленням правоохоронців, причетна група осіб на чолі з 25-річним чоловіком. Шахраї придумували нові проблеми після нібито перенесеного коронавірусу.

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Наразі за цим фактом порушено кримінальне провадження за статтею 190 частини 2 КК. Головному фігуранту справи загрожує позбавлення волі до трьох років.

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