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Новини Місцеві вибори-2020
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Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко

Через програш у боротьбі за крісло мера Києва

Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва, а також всіх інших міст-мільйонників, "Слуги народу" на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину.

Про це заявив журналіст, екснардеп і громадський діяч Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті Слуги учудили те, що я очікував. Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва (а також ВСІХ міст-мільйонників), вони на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину", - написав Луценко.

За словами Луценка, така постанова - удар не тільки по легітимності місцевої влади, а й взагалі по її здатності працювати. Як зазначає Луценко, справа в тому, що стаття 42 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що як тільки виберуть нову місцеву раду, старий голова повинен іти, його повноваження припиняються в перший день засідання новообраного складу.

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"Звичайно, Слугам це вигідно - в нових радах вони в основному отримають більше, ніж зараз, і за відсутності легітимного міського голови вони на певний відсоток почуватимуться сильнішими. Але якщо не буде мера, а лише рада і секретар, який виконує обов'язки мера - уявіть, який хаос настане на місцях", - резюмує Луценко.

Також, на додаток до посту Ігор Луценко додав спільне фото депутата від партії "Слуга народу" Тетяни Грищенко, яка зареєструвала постанову й автора постанови.

Через програш у боротьбі за крісло мера Києва Слуги народу хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко 01

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Через програш у боротьбі за крісло мера Києва Слуги народу хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко 02

Автор: 

вибори (6682) Київ (19401) місцеві вибори (1366) Луценко Ігор (179) Слуга народу (2809)


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Топ коментарі
+32
Коллективный портрет 73%.
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8763
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21.10.2020 19:17
+22
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5660
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21.10.2020 19:23
+16
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6748
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21.10.2020 19:20
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Коллективный портрет 73%.
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 8763
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21.10.2020 19:17 Відповісти
Это еще ничего, там еще тупее есть.
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21.10.2020 19:18 Відповісти
Вот один из примеров. "Регента" им надо. Чтобы кокс вовремя подгонял.
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 3881
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21.10.2020 19:22 Відповісти
Так это давно секрет Полишинеля. Что олигархи уже "списали" шута и делают ставку на типа "новое лицо" Разумкова. Но тут хрен редьки не слаще. Зеля - враг всего украинского просто тупой, Розумков -- тоже самое, только с добавлением хитрости и мозгов.
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21.10.2020 19:26 Відповісти
Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 8309
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21.10.2020 19:28 Відповісти
Слугам народа надо уходить из власти вовремя пока их не вынесли или как сказал один известный журналист, если уср-лись то главное стоять и не двигаться и хотя бы не лезть дальше во все высокие должности. Горе народу, когда им управляют олигофрены, жаждущие денег и величия.
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21.10.2020 19:34 Відповісти
Им уже поздно уходить. Теперь они "уйдут" только ногами вперёд.
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21.10.2020 21:42 Відповісти
З мізками проблеми. Без грошей Тігіпко швидко з'ясується що Разумков від розуму має тільки прізвище, а на додачу голову лялькового пупса.
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21.10.2020 19:39 Відповісти
Спізнилися, Регентом вже призначений Єрмак.
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21.10.2020 19:31 Відповісти
Если доживёт...
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21.10.2020 19:32 Відповісти
Превратили украинскую власть в организованную преступную группировку.
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21.10.2020 19:36 Відповісти
а шо, в природі ще тупіші існують? ))
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21.10.2020 22:28 Відповісти
Арпхамия, Корниенко, Веререщук .....
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21.10.2020 22:45 Відповісти
Ты не забывай что из етих 73% еще недавно был ты со своими 54%
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21.10.2020 19:44 Відповісти
Для этого и цифры по ковиду рисуют как-раз под выборы в наиболее проблемных для зеленой пошести регионах.
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21.10.2020 19:17 Відповісти
Так от і питання до ЗЕлеботів. Ну що допанувались з найвеличнішим гравцем членом на роялі???Що... допоміг вам кошерний ЗЕмблях???
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21.10.2020 19:57 Відповісти
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 2825
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21.10.2020 19:18 Відповісти
Щось смішне з*їв, чи "вкурив"? Фізіономісти мали б підстави назвати цей сміх істеричним.
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21.10.2020 19:28 Відповісти
Спасибо, проблевался!
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21.10.2020 23:31 Відповісти
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 6748
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21.10.2020 19:20 Відповісти
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 7954

..
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21.10.2020 19:22 Відповісти
Та хоч всеріться, а Шапоклячина так і буде висіти на крані як сопля на дроті.
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21.10.2020 19:22 Відповісти
мы квартал 95,мы клоунада для вас опять
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21.10.2020 19:22 Відповісти
Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5660
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21.10.2020 19:23 Відповісти
Petya
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21.10.2020 19:31 Відповісти
Ти отримав незлічену підтримку.
Ти виграв безкоштовну пішу еротичну подорож. GO
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21.10.2020 20:09 Відповісти
Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 5909
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21.10.2020 21:26 Відповісти
провокация
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21.10.2020 22:00 Відповісти
Дебил.
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21.10.2020 22:46 Відповісти
Так це ти через нього такий обіср@ний?
Бідолашне...(
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21.10.2020 23:41 Відповісти
Стояла сосна край села.
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21.10.2020 19:24 Відповісти
одесса.привоз.
здарова чуваки.а где филимонов и школьник?чувак они давно постарели ихние джентльмен-шоу не в ходу.давай предложу новое шоу за 5 гривен.называется зеля и беня в американской тюрьме.купи брат?
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21.10.2020 19:28 Відповісти
Выдвинув самую тупую из своих рядов зебилы играют на стороне педалика.
Что-то там остановить хотели бы беня и его холуй Луценко, которым хочется посадить в кресло мера своего человека.
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21.10.2020 19:29 Відповісти
Зебілам Коломойського головне щоб на посаді мера Києва був жид або скурвлений кацапомовний піджидок. Тому Кличко (Єтінзон) їх насправді влаштовує бо його "затвердив" сам Фірташ... Буду голосувати за Томенко.
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21.10.2020 19:45 Відповісти
Томенка Юля затвердила?
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21.10.2020 20:50 Відповісти
Він вже давно на "вільних хлібах".
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21.10.2020 21:49 Відповісти
Зелень снова вас сделает потому что лох не тот над кем смеются, а тот кто вечно в ж*пе и наступает на те же грабли трижды) Удачи!
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21.10.2020 19:30 Відповісти
Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 2012
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21.10.2020 19:33 Відповісти
товарищ.в мэры киева идут ольга скабеева и ее хахаль володя но не путин,а соловьев.
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21.10.2020 19:35 Відповісти
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1522 SOCIS, 30 сентября 2020 - Зеленский 22,3%, Слуги 17,2%

https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1483 КМИС, 21 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, Слуги 13,1%

https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1450 Рейтинг, 16 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1420 Слуги 20.7%
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21.10.2020 19:51 Відповісти
Не всіх дурних війна прибила(
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21.10.2020 20:12 Відповісти
Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 3214
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21.10.2020 21:16 Відповісти
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. ​​Партія "Слуга народу" спростувала інформацію, що вони ініціюватимуть скасування другого туру місцевих виборів через поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал "Слуга народу".
"​​Партія "Слуга народу" не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно спростовуємо інформацію, що розповсюджують ЗМІ. Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виборчий процес перебуває на фінішній прямій і подібні зміни в ньому неможливі.
"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.
Раніше УНН повідомляв, що депутати від "Слуги народу" зареєстрували постанову у ВР, яка https://www.unn.com.ua/uk/news/1898264-slugi-narodu-podali-do-vr-postanovu-yaka-skasovuye-drugiy-tur-viboriv-mera-kiyeva скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та сільських, селищних, міських голів.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН ===== Может хватит дуру гнать и всякую фигню распространять?
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21.10.2020 20:20 Відповісти
интересно когда до них дойдёт шо они проиграли выборы не только в Киеве.
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21.10.2020 20:36 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZU8ukM_4z0goQDYqdok5pHiSeThI6ZiBsQluQOccDNn8HhAzG14FOdwdoE4sNzAUczLaLDi7J4cTJPtPBjOlCEM9deBXO2N_0RbeLEkcfgqgS_weswX4mDAQr56Do_DvCE&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/679721356280905?__cft__[0]=AZU8ukM_4z0goQDYqdok5pHiSeThI6ZiBsQluQOccDNn8HhAzG14FOdwdoE4sNzAUczLaLDi7J4cTJPtPBjOlCEM9deBXO2N_0RbeLEkcfgqgS_weswX4mDAQr56Do_DvCE&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

СМЕРТЕЛЬНЫЕ вопросы Клоуну и его слугам.

1. Если (по словам в Раде) лжеца Зеленского, его ПП "Слуга Народа" отдала все деньги в фонд по борьбе с вирусом, то КТО оплатит циничное и наглое нарушение РАВНОСТИ избирательного процесса в виде индуцирующего опроса?

2. Какая "социологическая" фирма может поставить 60 тысяч интервьюеров?

3. Какая "социологическая" служба может за 3 дня оплатить заказ и изготовление 30 тысяч урн и печать опросов? Из каких источников? Как подготовить интервьюеров за 2 дня?

4. Кто оплатит визуальную рекламу ПП "Слуга Народа" и ее агитатора гражданина Зеленского (именно так он и все мы фигурируем в Кодексе о Выборах)?

5. Кто ответит за то, что ЛЮБАЯ политическая сила, зарегистрированная ЦВК на выборы ВЫИГРАЕТ суд по признанию выборов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ по причине системной и массовой запрещенной агитации в день выборов одной из участниц процесса?

6. Кто вернет деньги участникам процесса и государственному бюджету за несостоявшиеся выборы?

7. Кто низложит ЛЖЕЦА и ПРЕСТУПНИКА? Гарант Конституции преступил ее КЛЮЧЕВЫЕ позиции. А Президент СОЛГАЛ Народу.

АМИНЬ.
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21.10.2020 22:44 Відповісти
 
 