Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко

Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва, а також всіх інших міст-мільйонників, "Слуги народу" на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину.

Про це заявив журналіст, екснардеп і громадський діяч Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нарешті Слуги учудили те, що я очікував. Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва (а також ВСІХ міст-мільйонників), вони на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину", - написав Луценко.

За словами Луценка, така постанова - удар не тільки по легітимності місцевої влади, а й взагалі по її здатності працювати. Як зазначає Луценко, справа в тому, що стаття 42 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що як тільки виберуть нову місцеву раду, старий голова повинен іти, його повноваження припиняються в перший день засідання новообраного складу.

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"Звичайно, Слугам це вигідно - в нових радах вони в основному отримають більше, ніж зараз, і за відсутності легітимного міського голови вони на певний відсоток почуватимуться сильнішими. Але якщо не буде мера, а лише рада і секретар, який виконує обов'язки мера - уявіть, який хаос настане на місцях", - резюмує Луценко.

Також, на додаток до посту Ігор Луценко додав спільне фото депутата від партії "Слуга народу" Тетяни Грищенко, яка зареєструвала постанову й автора постанови.

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