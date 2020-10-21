Через програш у боротьбі за крісло мера Києва "Слуги народу" хочуть зупинити вибори, - Ігор Луценко
Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва, а також всіх інших міст-мільйонників, "Слуги народу" на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину.
Про це заявив журналіст, екснардеп і громадський діяч Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Нарешті Слуги учудили те, що я очікував. Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва (а також ВСІХ міст-мільйонників), вони на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину", - написав Луценко.
За словами Луценка, така постанова - удар не тільки по легітимності місцевої влади, а й взагалі по її здатності працювати. Як зазначає Луценко, справа в тому, що стаття 42 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що як тільки виберуть нову місцеву раду, старий голова повинен іти, його повноваження припиняються в перший день засідання новообраного складу.
"Звичайно, Слугам це вигідно - в нових радах вони в основному отримають більше, ніж зараз, і за відсутності легітимного міського голови вони на певний відсоток почуватимуться сильнішими. Але якщо не буде мера, а лише рада і секретар, який виконує обов'язки мера - уявіть, який хаос настане на місцях", - резюмує Луценко.
Також, на додаток до посту Ігор Луценко додав спільне фото депутата від партії "Слуга народу" Тетяни Грищенко, яка зареєструвала постанову й автора постанови.
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Ти виграв безкоштовну пішу еротичну подорож. GO
Бідолашне...(
здарова чуваки.а где филимонов и школьник?чувак они давно постарели ихние джентльмен-шоу не в ходу.давай предложу новое шоу за 5 гривен.называется зеля и беня в американской тюрьме.купи брат?
Что-то там остановить хотели бы беня и его холуй Луценко, которым хочется посадить в кресло мера своего человека.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1483 КМИС, 21 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, Слуги 13,1%
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1450 Рейтинг, 16 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1420 Слуги 20.7%
"Партія "Слуга народу" не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно спростовуємо інформацію, що розповсюджують ЗМІ. Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виборчий процес перебуває на фінішній прямій і подібні зміни в ньому неможливі.
"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.
Раніше УНН повідомляв, що депутати від "Слуги народу" зареєстрували постанову у ВР, яка https://www.unn.com.ua/uk/news/1898264-slugi-narodu-podali-do-vr-postanovu-yaka-skasovuye-drugiy-tur-viboriv-mera-kiyeva скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та сільських, селищних, міських голів.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН ===== Может хватит дуру гнать и всякую фигню распространять?
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/679721356280905?__cft__[0]=AZU8ukM_4z0goQDYqdok5pHiSeThI6ZiBsQluQOccDNn8HhAzG14FOdwdoE4sNzAUczLaLDi7J4cTJPtPBjOlCEM9deBXO2N_0RbeLEkcfgqgS_weswX4mDAQr56Do_DvCE&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
СМЕРТЕЛЬНЫЕ вопросы Клоуну и его слугам.
1. Если (по словам в Раде) лжеца Зеленского, его ПП "Слуга Народа" отдала все деньги в фонд по борьбе с вирусом, то КТО оплатит циничное и наглое нарушение РАВНОСТИ избирательного процесса в виде индуцирующего опроса?
2. Какая "социологическая" фирма может поставить 60 тысяч интервьюеров?
3. Какая "социологическая" служба может за 3 дня оплатить заказ и изготовление 30 тысяч урн и печать опросов? Из каких источников? Как подготовить интервьюеров за 2 дня?
4. Кто оплатит визуальную рекламу ПП "Слуга Народа" и ее агитатора гражданина Зеленского (именно так он и все мы фигурируем в Кодексе о Выборах)?
5. Кто ответит за то, что ЛЮБАЯ политическая сила, зарегистрированная ЦВК на выборы ВЫИГРАЕТ суд по признанию выборов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ по причине системной и массовой запрещенной агитации в день выборов одной из участниц процесса?
6. Кто вернет деньги участникам процесса и государственному бюджету за несостоявшиеся выборы?
7. Кто низложит ЛЖЕЦА и ПРЕСТУПНИКА? Гарант Конституции преступил ее КЛЮЧЕВЫЕ позиции. А Президент СОЛГАЛ Народу.
АМИНЬ.