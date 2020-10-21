Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні "консалтингові" комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх "переговорів" щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні "позитивного" рішення щодо видачі документації.





Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.







У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до доказової бази.







Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ за даними своїх джерел, обшуки СБУ були проведені в Центральному апараті ДАБІ, столичному Департаменті ДАБІ та у помічника нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Олександра Сергієнка. Згідно з наявними в розпорядженні редакції документами, в цій справі фігурує екс-керівник апарату прем'єра-міністра Шмигаль Тетяна Кривенко та її брат - співробітник Офісу Президента Володимир Родін, також відомий як власник компанії "Building Development Holding".