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Новини Силовики
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Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні "консалтингові" комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх "переговорів" щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні "позитивного" рішення щодо видачі документації.

Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 01
Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 02

Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.

Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 03
Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 04
Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 05

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 06
Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 07
Розкрито масштабну схему незаконної видачі дозвільних документів чиновниками ДАБІ, - СБУ 08

Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ за даними своїх джерел, обшуки СБУ були проведені в Центральному апараті ДАБІ, столичному Департаменті ДАБІ та у помічника нардепа "Слуги народу" Андрія Клочка - Олександра Сергієнка. Згідно з наявними в розпорядженні редакції документами, в цій справі фігурує екс-керівник апарату прем'єра-міністра Шмигаль Тетяна Кривенко та її брат - співробітник Офісу Президента Володимир Родін, також відомий як власник компанії "Building Development Holding".

Автор: 

Правоохоронні органи (2705) СБУ (12761) силовики (2512) ДАБІ (183)


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Топ коментарі
+17
За три дні до виборів в ефірі переможенька за переможенькою)
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21.10.2020 19:41
+8
Вот якби ще розкрили схему фінансування партіі "слуга народу"!
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21.10.2020 19:44
+8
СБУ не має повноважень робити такі висновки. Вони не ескперти, на відміну від ДАБІ -які і є експкертною організацією. Порушення може встановити лише суд. А так - черговий піар про ніщо.
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21.10.2020 20:09
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За три дні до виборів в ефірі переможенька за переможенькою)
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21.10.2020 19:41 Відповісти
Если там есть злоупотребления, то, конечно, надо расследовать, привлекать к ответственности, сажать и так далее. С этим никто не спорит.

Единственное, что бесит - это как в уголовно-процессуальном законодательстве у нас сконфигурирована подследственность дел (в плане распределения полномочий между СБУ / НАБУ / ГБР / Нацполицией). Страна в состоянии войны, а СБУ вместо ОРДиЛО / Крыма / путина с его гопкомпанией / изменников Родины тут, в тылу, занимается обычными взяточниками, которые бумажки на строительство оформляют. Даже если это взяточники "премиум-сегмента", то пацаны с СБУ - а у Вас правда другой работы нет ???

Оно конечно, тут баблом пахнет, а там (в Крыму, ОРДиЛО и т.п.) жизнями рисковать надо . . .
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22.10.2020 01:25 Відповісти
ти хочеш щоб вони черговий аеропорт здали мошканцям? Це в них виходить причудово: Донецьк, Луганськ, Крим це підтвердили....
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22.10.2020 07:45 Відповісти
ну теперь понятно, почему существует в том числе в Киеве, огромное количество крупных долгостроев, квартиры в которых уже продают, не смотря на отсутствие разрешительных документов. НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С ГАСИ.
Так что теперь мне ссыкотно будет покупать квартиры в законченных и сданных объектах - потому что хз как их строили и известно как сдавали - через занос взяток ГАСИ!
В нормальной стране происходит так: при сдаче объекта пришла комиссия - проверила -вот такие и такие замечания - строители устраняют недочеты - новая комиссия принимает объект и дальше в него заселяются люди.
Но нет, даже в Киеве стоят огромные пустующие здания, вполне на вид достроенные, но только без людей. Почему не дать строителям нормально их сдать и почему цены в сданных объектах выше чем в НЕ сданных? да потому что в сданных в стоимость входят многочисленные ВЗЯТКИ!
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22.10.2020 09:34 Відповісти
Вот якби ще розкрили схему фінансування партіі "слуга народу"!
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21.10.2020 19:44 Відповісти
и предполагаемого финансирования партией опроса )))
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21.10.2020 19:47 Відповісти
Буде "відмазка" як в "Собачому сердці", "то не я, то Зінка(Лєнка)".
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21.10.2020 20:26 Відповісти
до дупи ця інфа, можна подумати, що Зе!біли ще не надрукували анкети, чи не знають, що підри
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21.10.2020 23:52 Відповісти
Схема проста -- за півроку півбюджета.
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22.10.2020 08:43 Відповісти
Цирк шапіто... Клоуни. Хоч бери зброю та починай відстріл...
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21.10.2020 19:45 Відповісти
підтримую, але клоВуни, бо циркових училищ не закінчували...
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21.10.2020 23:45 Відповісти
а як же Трускавецькі курси)))
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22.10.2020 09:42 Відповісти
Сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию.
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21.10.2020 19:55 Відповісти
СБУ не має повноважень робити такі висновки. Вони не ескперти, на відміну від ДАБІ -які і є експкертною організацією. Порушення може встановити лише суд. А так - черговий піар про ніщо.
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21.10.2020 20:09 Відповісти
как так СБУ обидели - не занесли....
ГАСИ надо было вовремя делиться! теперь все.
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22.10.2020 09:36 Відповісти
Кто бы сомневался , что там сплошная коррупция
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21.10.2020 20:35 Відповісти
ти на свій вибір щелепу роззявила? Прозріла?
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21.10.2020 23:47 Відповісти
В июне upg купила сертификат на ввод в эксплуатацию незаконной азс в Житомире,по проспекту Незалежности 29.Жители соседних домов приехали в Киев и вместе с Нацкорпусом ловили преступников взяточников ГАСИ.Есть целый репортаж этих событий.Где чиновник ГАСИ открыто на камеру говорит:ваши депутаты Кузьминых и др. на нас давят-чтоб мы ввели в эксплуатацию эту азс.Суды признали незаконность-аннулировали дозвол на строительство.Сессия Житомирского горсовета проголосовала за отмену градостроительных условий и ограничений.Борьба продолжается
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21.10.2020 21:13 Відповісти
всіх цих гнид треба не арештовувати, а на місці злочину дати можливість відлетіти у вирій з 24-го чи 35-го поверху
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21.10.2020 21:53 Відповісти
отлично, теперь стройка вообще остановится и будет не 1 элита центр а 1000...))) всех зебуинов с отсрочкой вселения в новострои)
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21.10.2020 22:15 Відповісти
мне интересно, как это повлияет на рынок? подешевеют или подорожают? будут такие же долгостроит как у Войцеховского, который явно тупо делиться с ГАСИ не захотел?
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22.10.2020 09:37 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3226207/raskryta_masshtabnaya_shema_nezakonnoyi_vydachi_razreshitelnyh_dokumentov_chinovnikami_gasi_sbu_videofotoreportaj
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21.10.2020 22:28 Відповісти
никого не задержали? ..и даже пизору не обьявили? Значит ничего не будет, СБУ подоят и побреют чиновников и застройщиков...отожмут квартиры в пользу какого нибудь "благотворительного фонда" и станут сливать справу)) стандартная схема
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22.10.2020 00:24 Відповісти
Где сделать кадастровый номер, без лишних 6000 гривен,если в официоз ждать хрен знает сколько. То есть сейчас не чиновнику на карман, а нанимаешь ЧП, который оказывает тебе законную услугу за месяц.
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22.10.2020 05:58 Відповісти
правова держава ...
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22.10.2020 07:49 Відповісти
Батьківську хату і землю переоформити на спадкоємця попробуй
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22.10.2020 07:53 Відповісти
без кадастрового номера нотариус не оформляет. Нах он мне 1000 лет был нужен
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22.10.2020 08:10 Відповісти
Гиг, пАсодют? Алі как.....
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22.10.2020 07:50 Відповісти
Тільки й тог, що кілька сейфів зламають -щоб ефективніше показати роботу "страшноі" СБУ.
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22.10.2020 08:34 Відповісти
Ламать нє строіть. Спочатку доять будівельні компанії, щоб дати дозвіл на будівництво, а потім деруть шкуру за те, що збудували... Оце так.
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22.10.2020 08:55 Відповісти
підрахують кеш, вирахують 50 відсотків, хлопці з Дабі передадуть силовим педалям Зеленського що забажають, призначать Семена Семеновича Горбункова "крайнім" і селяві. А там далі "чревовещателі" придумають які сховати кінці у воду.
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22.10.2020 09:18 Відповісти
всі інші "наглядові та правоохоронні" настількі вмазані шо окрім СБУ нема кому ???
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22.10.2020 09:37 Відповісти
"Системне і послідовне" реформування, а по суті мінімізація (на догоду і за вказівкою подібних кримінальних структур) правоохоронних органів, ліквідація служб по боротьбі з економічними злочинами, а ще !!! запровадження різних мораторіїв на перевірки (з 2014 року), запровадили хаос у державних структурах і ДАБІ цьому не виняток. Просто при новій Зе-владі відбувається переділ потоків, а ті пани ще не адаптувались до нових реалій, ще служили тим, які втратили владу. Нічого страшного для них не сталось. Через суд за бабло заблокують розслідування, заб"ють тривогу адвокати через порушення підслідності, а ще різні судові заморочки документи- докази можуть бути визнані недопустимими. Цирк покруче шапіто. СБУ з автоматами проводить обшуки в цивільній структурі . А які інструменти мають для вскривання металічних ящиків. А з такою завзятістю коли б вони "взяли" вагнерівців, здійснили рейд в Донецьк і Луганськ і доставили в СІЗО ватажків ДНР-ЛНР з їх феесбешними кураторами, ото була б спецоперація. А так, тупий піар , а ще перед виборами.
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22.10.2020 10:07 Відповісти
 
 