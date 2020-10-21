"Слуга народу" не ініціюватиме скасування 2 туру виборів через COVID-19, - заява

Партія "Слуга народу" спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про намір ініціювати скасування другого туру місцевих виборів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусної хвороби.

Про це сказано в заяві, поширеній пресслужбою партії в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж, виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тому такі зміни в ньому неможливі", - сказано в заяві.

В "Слузі народу" підкреслили, що виступають за чесне і прозоре проведення виборів для оновлення влади на місцях.

"Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - зазначили в партії.

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Другий тур місцевих виборів має відбутися впродовж трьох тижнів від моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, в яких налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, главу обирають простою більшістю.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Тетяна Грищенко зареєструвала в середу, 21 жовтня проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією COVID-19.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.