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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" не ініціюватиме скасування 2 туру виборів через COVID-19, - заява

Партія "Слуга народу" спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про намір ініціювати скасування другого туру місцевих виборів у зв'язку з поширенням епідемії коронавірусної хвороби.

Про це сказано в заяві, поширеній пресслужбою партії в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга народу". До того ж, виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тому такі зміни в ньому неможливі", - сказано в заяві.

В "Слузі народу" підкреслили, що виступають за чесне і прозоре проведення виборів для оновлення влади на місцях.

"Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - зазначили в партії.

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Другий тур місцевих виборів має відбутися впродовж трьох тижнів від моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, в яких налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, главу обирають простою більшістю.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Тетяна Грищенко зареєструвала в середу, 21 жовтня проєкт постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією COVID-19.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Слуга народу не ініціюватиме скасування 2 туру виборів через COVID-19, - заява 01

Автор: 

карантин (18172) місцеві вибори (1366) Слуга народу (2809) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Вброс.
Получение по-морде.
А єто не мы, не очень то и хотелось, вырвали из контекста)
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21.10.2020 20:44
+6
Ну всё как обычно - ложь-звездешь и провокация........☹️ типичные «слуги»........
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21.10.2020 20:46
+5
У "слуг" знову щось з контексту вирвали.
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21.10.2020 20:53
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Вброс.
Получение по-морде.
А єто не мы, не очень то и хотелось, вырвали из контекста)
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21.10.2020 20:44 Відповісти
Викідішь
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21.10.2020 21:33 Відповісти
В Штатах подготовили перечень мер, нацеленных на предотвращение хищений будущей вакцины от коронавируса. Кремль пообещал большое вознаграждение похитителю и звание Герой России.
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21.10.2020 20:44 Відповісти
Флуд.
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21.10.2020 21:01 Відповісти
https://socportal.info/ru/news/v-ssha-opasaiutsya-krazhi-vaktciny-ot-covid-19/...остальная информация секретная,ну полу секретная.
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21.10.2020 21:04 Відповісти
Ну всё как обычно - ложь-звездешь и провокация........☹️ типичные «слуги»........
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21.10.2020 20:46 Відповісти
Погорелое шапито 🤡🤢🎪 95 , не знает чего оно хочет , марионетки членограя
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21.10.2020 20:48 Відповісти
"Слуги" на Донбассе нарушают карантин и активно позируют для журналистов Шария (ФОТО)

Депутаты парламентской фракции "Слуга народа" нарушали масочный режим в поезде, на котором они ехали на Донбасс, и активно это демонстрировали
среда, 21 октября 2020, 12:08"Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление - Цензор.НЕТ 7923
"Слуги народа" без масок"Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление - Цензор.НЕТ 7923

Об этом свидетельствует фото, опубликованные Ольгой Шарий, женой пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, передает "ДС".

"У "Слуг народа" стартовал трип на Донбасс. Наши журналисты с ними", - прокомментировала она два фото, опубликованных в Telegram.

На первом фото видно, что несколько "слуг" во главе с председателем фракции Давидом Арахамией позируют, стоя и сидя близко друг к другу. Впрочем, не только нарушение социальной дистанции бросается в глаза. На фото видно, что ни один из "слуг" не надел медицинскую маску. Как известно, в замкнутых пространствах, согласно настойчивым рекомендациям МОЗ, следует надевать маску.

https://www.dsnews.ua/static/storage/originals/2/07/46276d3e0f68d75ee5d86c69b9972072.jpg "Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление - Цензор.НЕТ 7923

На втором фото "слуги" плотно стоят друг к другу, но уже на улице. На снимке только один нардеп в маске.

Весьма показательно, что фото, по всей видимости, сделаны журналистами пропагандистского издания, которым руководят Ольга и Анатолий Шарий.

Ранее "ДС" писала, что одиозный нардеп Евгений Шевченко, известный своей любовью к эфирам на российских телеканалах, охотно https://www.dsnews.ua/society/slug-naroda-na-donbass-soprovozhdayut-zhurnalisty-shariya-video-21102020-403291 общался с журналистами Шария , которые ехали в одном вагоне со "слугами".
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21.10.2020 20:49 Відповісти
Йди в спам зі своїм Шаріковим.
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21.10.2020 21:00 Відповісти
ти кому Слугам Нелоха?
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21.10.2020 21:03 Відповісти
так слуги ж шаріковьким лайном в засос - ти обкурився?
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21.10.2020 21:13 Відповісти
У "слуг" знову щось з контексту вирвали.
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21.10.2020 20:53 Відповісти
А я думаю, що це саме той випадок, коли барани переросли свого пастуха може інтелектуально а може за сміливістю...
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21.10.2020 21:11 Відповісти
Популизм зеленского через дыравую конституцию направлен на пенсионеров не не восстановление производственных цепочек.На деидустриализацию и набирание кредитов.Для пенсов.
Что зеленском ВСЕ.
Где сау богдана - снаряды на 155мм в украине сделали. Где продвижение разработок богданы.
Где окончание разработки вильхи-м.
Где торнадо на 20км вместо старых градов на 10.
Где рсзо верба с новыми торнадо зарядами.
Где гром-2. 12 двигателей есть и ФСЕ.
Где бмп-у.
Где торпеды для подлодок.
Где новый рейстайлинг бтр-4 с новыми фарами, а не советскими ламповые. Новый рестайлинг бтр-3.
Где танк оплот и его импортозамещение.
Где загоризонтная рлс минерал-у.
Где новая рлс к6-90 на 500км.
Где бпла горлыця.ЗА такие украина покупала 60млн$ у турков байрактары.
Где дрлв ан-71, цена нового которого 200млн$ на рынке.
Где убс - при пете разработки шли, при осле ФСЕ.
Где новый аи-28 для ан178 и с меньшим расходом более 20%.
Где новый аи9500 для су-27 со скоростями более маха на крейсере.
Где повторение буи, торпеды. Со сброской с вертолета ми-8.
Где подводные радары для контроля 6 подлодок парашки в чм.
Где барьер-б для гюрзы и кентавра, потому что не наводится при интенсивной качке на море.
Где дозоры с тюнингом от частников.
Где тяжелая бмп - надежная защита пехоты.
Где зоопарк-3 и его новые версии.
Где кольчуга повторение и новая версия.
Где новые снаряды 155мм 120мм 152мм
Где барвинки в всу
Где кентавры. Новые катера.С подводными крыльями.
Где веспа, где корвет.
Где миг-29му-2
Где модернизация су-24, 27
Где ми-8 рэб
Где рэб мандат в всу
Где рд-815
Где развитие цифровой шифрованной связи для всу. Сейчас турецкая elesan.
Где беспилотник минибтр фантом.
Жители харькова, днепра, запорожья не должны голосовать за деиндустриализатора зеленского, который с воздуха требует поднять пенсии для уничтожающих украину пенсов. Жители этих городов ДОЛЖНЫ ГОЛОСОВАТЬ за того кто ДАСТ ИМ РАБОЧИЕ МЕСТА высокотехнологичной продукции и военной, которая стоит в среднем от 100$ за кг.Кг пшеницы - около 0.2$(это преимущество не 2%,5%,10%, а ЭТО ~50000%, КАРЛ! ***** 50 000%). Военных кг можно делать больше чем пшеничных.И продавать эти кг под нато.
Где оплоты, пво на основе вильх, убс, гром-2(с нептуном в контейнерном виде)
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21.10.2020 22:24 Відповісти
херасе "личное мнение". а ничего что эта бабада подала проект постановы и зарегистрировала его как положено? вы там уху ели? что значит "личная инициатива" если в вашем балагане без согласования с ОПой никто перднуть не смеет мимо кассы
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21.10.2020 20:54 Відповісти
Гарний піар-хід. Дешевий та гарний. 😁
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21.10.2020 20:57 Відповісти
Знаєте, якось вже і не смішно сміятися. В дитсадку діти і то серйозніші!
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21.10.2020 21:04 Відповісти
Ну я так и думал:песня старая(1,5 года),пластинку(виниловую)"запилили"
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21.10.2020 21:14 Відповісти
Президентське опитування: откуда дєньгі, Зе?

Олександр Черненко.

А зараз, народ, поговоримо про гроші. Про гроші наших слуг.
Отже, Слуга народу, заявила, що профінансує президентське опитування з партійного рахунку.
Проаналізувати цю заяву з точки зору виборчого законодавства - це окрема тема. Всі витрати, пов'язані з виборами фінасуються виключно з виборчих фондів місцевих організацій, які беруть участь у виборах.
Але нам зараз тут розкажуть, що опитування не має жодного відношення до виборів, а ми зробимо вигляд, що в це повіримо.
А хто знає скільки грошей зараз на рахунках СН? Окрім партійного бухгалтера, мабуть, ніхто. Оскільки, ще в квітні «слуги» проголосували «ковідну» поправку в закон про фінасування політичних партій, де дозволили партіям до кінця карантину щоквартальні звіти не подавати.
Не зважаючи на це, всі, крім одної, парламентські партії цей звіт подали. І ця єдина партія - якраз «Слуга народу».
Останній партійний звіт СН на сайті НАЗК за четвертий квартал 2019-го року. Отже, на кінець минулого року на рахунках слуг було трохи більше 31000 гривень.
Фінансові партійні оборудки в цьому році для всіх велика таємниця.
Хоча весною слуги заявили, що державне фінансування за перший квартал цього року перерахували на боротьбу з епідемією (для цього теж підкорегували закон).
За різними оцінками таке «опитування» може коштувати від 50 до 150 мільйонів гривень. Чи є такі кошти сьогодні на рахунках СН ми не знаємо.
Допускаю, що немає.
Більше того, допускаю, що офіційно партія оплатить організації, що буде проводити опитування (цікаво також що це буде за «Рога і копита»), якийсь мільйон-другий, а всі інші необхідні витрати, як водиться, перекриють кешем невідомого походження. А нам розкажуть, що біля дільниць безкоштовно стояли волонтери.
Тому, якби я був журналістом, то вже зараз обривав би телефони прес-служби «Слуги народу» з питаннями:
скільки грошей зараз на рахунках партії;
коли і в якій кількості були останні надходження (підозрюю, що кругленькі суми надійдуть від «благодійників» якраз під опитування);
скільки коштів партія планує витратити на опитування;
І добре це було б оприлюднити зараз, а не після карантину, який невідомо коли закінчиться і ніхто вже і не згадає про це Зе-опитувння.
Бо хтось нам розказував про нову якість політики, прозорість і все таке.
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21.10.2020 21:16 Відповісти
АЛКАШИ МОГУТ СПАСТИ УКРАИНУ. В 2019 первоклассников было 433т, а при зебиле их уже 428. Сколько выехало с депрессивной украины отдельная цифра.Многие города стоят полностью депрессивными деиндустриализированные такими же как прошлыми дураками как и зебил, нету программ восстановление производственных цепочек и чтобы народ у них покупал товары, чтобы содержать себя(а не у китая).Китайских барыг отлавливать и убивать. Самая депрессивная область в украине - это тернопольская.Конституция украины затравлена с самого начала депрессивной, заточенной под полную деиндустриализацию.
Если бы алкашам давали больше разовых денег в руки за каждого ребенка из 60тгрн, то 5000 семей алкашей могли бы дать недостающих 5000 детей, чтобы сровнять убыль в ноль.Если алкаши там обосрутся и не смогут кормить своих чад, то громада должна взять их в свои детдомы на пропитание или сделать в детдомах пропитание таких детей каждый день или несколько раз в неделю.
Лучше давать деньги с международных кредитов на таких детей, а не на пенсов. Пенсам нужно ЗАПРЕТИТЬ ГОЛОСОВАТЬ - ЭТИ ТВАРИ УНИЧТОЖАТ СТРАНУ И ПРОСРУТ ЕЕ В ПАРАШЕ.
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21.10.2020 22:26 Відповісти
Яке в біса опитування??
Зашел только что на ZIK-тв, там сейчас идет жуткая антиукраинская пропаганда, поются оды Медведчуку и его личным связям с "великим" Путлером. Всё там на 100% работает на разрушение нашей страны и подготовка к её сдаче.
Где, блин, наши власти и спецслужбы???
Вы там совсем уже охренели, раз позволяете врагам вести открытую пропаганду на всю страну???
Или это ваш осознанный курс, а все остальное дешевый пиар и простое лицемерие перед народом???
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21.10.2020 21:36 Відповісти
СТРАНА ЗАДЫХАЕТСЯ ОТ ПЕНСИОНЕРОВ - в стране пенсионеров как даже не на 52млн,а на целых 100млн населения. Первоклашек как на 30млн, а пенсионеров как на 60+млн.
На одного пенса - один работающий,все заводы развалены деструктивной конституцией, которая предусматривает и создает условия для интереса и деятельсти приспособленцев разваливать заводы.Целые области как тернопольская стоят депрессивные. Зебил вместо программ воссоздания индустрии на базе военной, набирает кредиты и ему выгодно и проще это делать через антииндустриальную конституцию.
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21.10.2020 22:25 Відповісти
В Ростове умерло сразу 13 пациентов от Короны,в больнице не оказалось кислорода в ИВЛ...
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21.10.2020 21:48 Відповісти
Главное - закон, а не ковид. Только вот закон как всегда у нас работает, чихая, с перебоями, в отличие от ненасытного конвейера короны, который кашляет без промаха. Лучше было бы наоборот. Бы...
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21.10.2020 22:03 Відповісти
Передвиборні чудеса: спочатку ЗЄшобло придумує заборону чогось, а потім епічно скасовує її.
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21.10.2020 22:33 Відповісти
Так и запишем - СН всрались.
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21.10.2020 22:44 Відповісти
шобло кретинадибилаидиётав.
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21.10.2020 23:17 Відповісти
 
 