Угорщина 22 жовтня відновлює пропуск у пункті "Косино - Барабаш", - Держприкордонслужба

Автомобільне і пішохідне сполучення в пункті пропуску "Косино - Барабаш" на кордоні з Угорщиною буде відновлено з восьмої години ранку 22 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

Зазначається, що про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українським прикордонникам повідомили угорські колеги.

За інформацією угорської сторони, пропуск осіб і транспортних засобів здійснюватиметься виключно в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.

Пропуск із метою транзитного проїзду територією Угорщини не здійснюватиметься.

В ДПСУ нагадали, що український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою, зокрема пункту пропуску "Косино".

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