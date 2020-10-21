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Новини Коронавірус і карантин
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Угорщина 22 жовтня відновлює пропуск у пункті "Косино - Барабаш", - Держприкордонслужба

Угорщина 22 жовтня відновлює пропуск у пункті
Фото: dpsu.gov.ua

Автомобільне і пішохідне сполучення в пункті пропуску "Косино - Барабаш" на кордоні з Угорщиною буде відновлено з восьмої години ранку 22 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.

Зазначається, що про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українським прикордонникам повідомили угорські колеги.

За інформацією угорської сторони, пропуск осіб і транспортних засобів здійснюватиметься виключно в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.

Пропуск із метою транзитного проїзду територією Угорщини не здійснюватиметься.

В ДПСУ нагадали, що український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою, зокрема пункту пропуску "Косино".

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Автор: 

Угорщина (2256) Держприкордонслужба (5920) карантин (18172) пункт пропуску (798) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Сделайте Косино круглосуточно , а не до 20.00
Хватит издеваться над украинцами , стоящими в очередях туда и обратно
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21.10.2020 21:26 Відповісти
А от мені, ну якось так,цікаво було б знати- а от за скільки годин бригада Єдельвейс візьме Будапешт? Це я, якщо ,що,жартую.
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21.10.2020 22:03 Відповісти
 
 