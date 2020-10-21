Угорщина 22 жовтня відновлює пропуск у пункті "Косино - Барабаш", - Держприкордонслужба
Автомобільне і пішохідне сполучення в пункті пропуску "Косино - Барабаш" на кордоні з Угорщиною буде відновлено з восьмої години ранку 22 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби.
Зазначається, що про відновлення пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українським прикордонникам повідомили угорські колеги.
За інформацією угорської сторони, пропуск осіб і транспортних засобів здійснюватиметься виключно в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.
Пропуск із метою транзитного проїзду територією Угорщини не здійснюватиметься.
В ДПСУ нагадали, що український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою, зокрема пункту пропуску "Косино".
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Хватит издеваться над украинцами , стоящими в очередях туда и обратно