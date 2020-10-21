Для координації переговорів із МВФ створили робочу групу, - Кабмін

Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом.

Рішення про створення групи було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 21 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

Міжвідомча робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, утворений з метою виконання зобов'язань української сторони за програмою stand-by.

Головою міжвідомчої робочої групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. Крім нього, до складу групи від Мінфіну також увійдуть заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, радниця міністра Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ управління міжнародного співробітництва Дмитро Манцуров.

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"Україна виконує структурні маяки в рамках спільної з МВФ програми "Стенд-бай". Згідно з графіком, у червні було затверджено Плани щодо скорочення NPL (непрацюючих кредитів. - Ред.) державних банків. Також у червні була спрощена процедура зміни постачальників газу для побутових споживачів. У вересні ми прийняли необхідне законодавство для роботи ДПС та Держмитслужби як єдиної юридичної особи. НКРЕКП було прийнято рішення про встановлення тарифів на опалення, органи місцевого самоврядування майже завершили встановлювати свої тарифи", - зазначила Драганчук.