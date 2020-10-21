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Для координації переговорів із МВФ створили робочу групу, - Кабмін

Для координації переговорів із МВФ створили робочу групу, - Кабмін

Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом.

Рішення про створення групи було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів 21 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, інформує Цензор.НЕТ.

Міжвідомча робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів, утворений з метою виконання зобов'язань української сторони за програмою stand-by.

Головою міжвідомчої робочої групи стане урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. Крім нього, до складу групи від Мінфіну також увійдуть заступник міністра з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, радниця міністра Юлія Пашко, а також начальник відділу співробітництва з МВФ управління міжнародного співробітництва Дмитро Манцуров.

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"Україна виконує структурні маяки в рамках спільної з МВФ програми "Стенд-бай". Згідно з графіком, у червні було затверджено Плани щодо скорочення NPL (непрацюючих кредитів. - Ред.) державних банків. Також у червні була спрощена процедура зміни постачальників газу для побутових споживачів. У вересні ми прийняли необхідне законодавство для роботи ДПС та Держмитслужби як єдиної юридичної особи. НКРЕКП було прийнято рішення про встановлення тарифів на опалення, органи місцевого самоврядування майже завершили встановлювати свої тарифи", - зазначила Драганчук.

Автор: 

Кабмін (14060) МВФ (3068) перемовини (2846)


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Топ коментарі
+2
Ще не всі родичі зеленського пристроєні на гарну зарплату з державного корита?
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21.10.2020 21:25
+1
а МВФ знає про ці переговори? Чи просило не повертатися з йуха - допоки не буде реальних гарантій повернення Україною його дешевих кредитів?
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21.10.2020 21:23
+1
Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Типа- подайте на пропитание... Позорище...
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21.10.2020 21:25
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а МВФ знає про ці переговори? Чи просило не повертатися з йуха - допоки не буде реальних гарантій повернення Україною його дешевих кредитів?
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21.10.2020 21:23 Відповісти
цю групу очолить Вовка - оголосять незабаром. А не оголосять - какая разніца, все очолює пастух , а барани барани пакують чемодани...
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21.10.2020 21:28 Відповісти
Ще не всі родичі зеленського пристроєні на гарну зарплату з державного корита?
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21.10.2020 21:25 Відповісти
Для координации переговоров с МВФ создали рабочую группу, - Кабмин

Типа- подайте на пропитание... Позорище...
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21.10.2020 21:25 Відповісти
Я извиняюсь, а вот МВФ в курсе, что ему таки придется работать с этой кучей, пардон, группой? Впрочем, ДА КАКАЯ РАЗНИЦА.
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21.10.2020 21:29 Відповісти
Зеленского главным поставьте. Шоб как в сериале было
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21.10.2020 21:29 Відповісти
Базы НАТО в Очакове,Львове и Мариуполе
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21.10.2020 21:34 Відповісти
А для координаци рабочей группы нужно создать рабочую группу..
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21.10.2020 21:35 Відповісти
Базу НАТО в Польше Анджей Дуда назвал "Форт Трамп" Польше выделили кредит на сумму 2 ярда долларов средвтва пойдут исключительнго на военные расходы...
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21.10.2020 21:41 Відповісти
Домашнє завдання тре виконувати, а не групи збирати:
- геть руки від НБУ
- геть руки від антикорупційних органів
- геть руки від опозиції
- збалансований бюджет
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21.10.2020 22:12 Відповісти
Для координації переговорів із МВФ створили робочу групу, - Кабмін - Цензор.НЕТ 9613
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28.01.2021 11:16 Відповісти
 
 