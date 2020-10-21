УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11206 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
10 354 64

Волинський суд відпустив підозрюваного в убивстві 20-річної давності, який втік в Ізраїль і отримав там громадянство

Волинський суд відпустив підозрюваного в убивстві 20-річної давності, який втік в Ізраїль і отримав там громадянство

Ківерцівський районний суд Волинської області прийняв рішення про звільнення від покарання громадянина Ізраїлю, який у липні 1994 року з корисливих мотивів учинив вбивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Чоловік виїхав з України до Ізраїлю і перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його екстрадицію. Ці звернення не були задоволені.

За кордоном він встиг отримати нове громадянство й одружитися. Минуло 20 років, чоловік сам приїхав в Україну, щоб відвідати родичів. Тут його затримали.

Затриманого підозрюють у вбивстві громадянина України, яке сталося на території Польщі ще з двома спільниками. Двоє співучасників злочину ще в 1996 році були засуджені і вже відбули покарання.

Читайте також: Ексберкутівців, яких передали в ОРДЛО під час обміну, оголосили в розшук. ВIДЕО

Чоловіки відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли в ліс. Постраждалого прив'язали до дерева і залишили, позбавивши можливості звільнитися. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження.

Суд першої інстанції звільнив іноземця від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурори оскаржуватимуть це рішення і наполягатимуть на покаранні для вбивці.

Автор: 

Волинь (840) Ізраїль (1635) прокуратура (3665) суд (11647) вбивство (3079) юстиція (732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
А Антоненко пусть сидит
Да здравствует самый честный, а главное справедливый суд
показати весь коментар
21.10.2020 21:29
+24
Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве 20-летней давности, который сбежал в Израиль и получил там гражданство - Цензор.НЕТ 1194
показати весь коментар
21.10.2020 21:32
+22
Бред какой то , убийство вроде ,срока давности не имеет А это точно были судьи
показати весь коментар
21.10.2020 21:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Антоненко пусть сидит
Да здравствует самый честный, а главное справедливый суд
показати весь коментар
21.10.2020 21:29 Відповісти
Мда, прсец стране ! Жесть! 90 смотря на это неврно курят в сторонке !
показати весь коментар
21.10.2020 21:38 Відповісти
а делов то прописать что нет срока давности по преступлениям- педофилия изнасилование тяжкие телесные повлекшие инвалидность увечья и(или) смерть..утрату ребенка в утробе матери и убийства и измена родине и гос преступления против государства НЕ ИМЕЮТ СРОКА ДАВНОСТИ И ОНИ ВЕЧНЫ...
показати весь коментар
21.10.2020 21:43 Відповісти
А толку прописувати, якщо наші суди наплюють на це? Тут ж наплювали!

Тут проблема в тому, що строк давності і не мали права рахувати, бо кримінальну справу порушили ще в 1995, а злочинець тупро ховався... Тобто проти нього справу розслідували!

Строк давності можна рахувати тільки, якщо проти людини не порушена кримінальна справа. Ну, наприклад, якщо не знали, хто вбивця і це вияснилося тільки через 20 років...
показати весь коментар
21.10.2020 22:22 Відповісти
бред сразу по нескольким причинам....= изучайте мат.часть, ук и упк...(((
показати весь коментар
22.10.2020 02:31 Відповісти
2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п'ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п'ятнадцять років.
показати весь коментар
22.10.2020 09:06 Відповісти
Я не здивований. Якби Антоненко був жидом та ще й громадянином Ізраїлю то за жидівської влади справа була б закрита навіть якщо були б 100% докази і відеофіксація вбивства...
показати весь коментар
22.10.2020 01:47 Відповісти
Не факт, у нього є трохи єврейської крові, але при цьому йому шиють захоплення арійськими ідеалами...
показати весь коментар
22.10.2020 09:27 Відповісти
Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве 20-летней давности, который сбежал в Израиль и получил там гражданство - Цензор.НЕТ 1194
показати весь коментар
21.10.2020 21:32 Відповісти
Що ж у вас так погано з пам'ятю? 73, ви вже , без малого, рік, як можете пишатися "судовою реформою зеленського".
"Венеціанська комісія: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою"

Хіба, не слава Вавиним рехвормованим судам?!!
показати весь коментар
21.10.2020 21:54 Відповісти
Мда, совсем больной.
показати весь коментар
21.10.2020 21:57 Відповісти
А що там з нашим теперішнім волинським терористом? Авков вже нагородив його піцталєтом?
показати весь коментар
21.10.2020 21:30 Відповісти
надо было на рассею бежать, еще быстрее бы оправдали
показати весь коментар
21.10.2020 21:34 Відповісти
Суд взял честное еврейское слово с этого гражданина,что он больше не будет убивать перед возвращением домой в Израиль.
показати весь коментар
21.10.2020 21:36 Відповісти
Честные еврейские деньги.
показати весь коментар
21.10.2020 21:39 Відповісти
ну и судьи нас. От эта отреформировали так отреформировали... А мужика умершего от жажды и голода жалко...
показати весь коментар
21.10.2020 21:38 Відповісти
мені шкода "ватного_кроліка", який удає, що не розуміє що відбувається
показати весь коментар
22.10.2020 09:30 Відповісти
сам ты ватный
показати весь коментар
22.10.2020 15:01 Відповісти
Бред какой то , убийство вроде ,срока давности не имеет А это точно были судьи
показати весь коментар
21.10.2020 21:40 Відповісти
А что правда что в Израиле гражданство дают всем подряд преступникам направо и налево прямо на вокзале, лишь бы в чемодане деньги были? Ведь я низачто не поверю что власти Израиля не знают кого они покрывают.
показати весь коментар
21.10.2020 21:43 Відповісти
С чемоданом с деньгами любая страна гражданство дает.
показати весь коментар
22.10.2020 00:06 Відповісти
Абсолютно нет. В Европе и США достмточно своих денежных мешков.
А чужие уголовники им не нужны, могут еще и в тюрьму посадить.
показати весь коментар
22.10.2020 02:50 Відповісти
Лазаренко долго сидел?
показати весь коментар
22.10.2020 03:34 Відповісти
9 лет. Разве мало?
показати весь коментар
22.10.2020 04:22 Відповісти
Да но не с такими как у этого урки...и не с чемоданом а, с логинами и паролями....
показати весь коментар
22.10.2020 08:47 Відповісти
Вы видимо родидились в 90х? В девяностых именно с чемоданами и мешками и катались,что такое логины и пароли еще никто не знал.
показати весь коментар
22.10.2020 09:14 Відповісти
Отпустили сегодня, а не в 90-х...В 90-х с чемоданом зелени катался сам Фокин к Черномырдину
В тоже время логины и пароли были от ячеек...и к интернету они не имели отношения...
показати весь коментар
22.10.2020 17:58 Відповісти
А как они попадали в ту ячейку с паролем?
показати весь коментар
22.10.2020 18:03 Відповісти
Спроси у банкиров...там механический код... судя по всему вы родились после 1995 года когда камеры хранения с механическим набором уже исчезли
показати весь коментар
22.10.2020 18:06 Відповісти
Когда я родился, кроме сбербанка ссср и внешэкономбанка вообще ничего не было,Никита Сергеевич лаптем по столу стучал в ООН.
Для того,что бы в те времена что то где то появилось,его нужно было туда принести и положить.
показати весь коментар
22.10.2020 20:13 Відповісти
А какое дело Израилю если еврей убивал в ДРУГОЙ стране НЕевреев?Вот если он евреев убивал или действовал против государства Израиль-тогда прямой запрет на получение гражданства .
показати весь коментар
22.10.2020 00:22 Відповісти
Ну Коломойскому же дали гражданство! А на нем кровушки, в том числе и жидовской, ой как много. Да и своих американских партнеров, тоже жидов!, он грозился поубивать на фиг, за что его ФБР и объявило в розыск, а Моссад согласилась выдать США. Но Бене удалось здрыснуть в Украину "под крылышко президента" в жопе которого бенина лапа... В случае краха ЗЕ, а это неизбежно!, придется Бене валить в ********* - там его шаломовы с ротенбергами примут и спасут от ФБР. Больше ему некуда. Может ***** ему еще и "Героя России" впаяет за подрыв экономики Украины...
показати весь коментар
22.10.2020 01:55 Відповісти
Це випливає з їхньої релігійної/державної доктрини.

Виняток робиться лише для США: США змусили б їх видати вбивцю.
Утім, ґвалтівника неповнолітніх, режисера Поланскі, до речі, також етнічного гебрея,Європа також не хоче видавати США. А які люди захищають цю мерзоту! Ніби він не ґвалтівник неповнолітніх, а просто вулицю перейшов на червоне світло.
показати весь коментар
22.10.2020 09:37 Відповісти
Вбивство має строк давності, якщо упродовж цього строку проти людини не було порушено кримінальної справи. А якщо справа порушена, а він втік, то строк давності не застосовується!
показати весь коментар
21.10.2020 22:03 Відповісти
Израиль превратился в бандитское пристанище. Все бандиты и ворье бегут туда и запросто получают там гражданство. Может не зря Гитлер евреям устраивал екзекуции?
показати весь коментар
21.10.2020 21:40 Відповісти
Какой национальности судьи?
показати весь коментар
21.10.2020 21:41 Відповісти
да.
показати весь коментар
21.10.2020 21:49 Відповісти
На Волыни - евреи
показати весь коментар
22.10.2020 01:08 Відповісти
Нашей Украинской...в этом можешь не сомневаться)))) ...а вот адвокаты скорее всего таки да
показати весь коментар
22.10.2020 08:48 Відповісти
на м есте рідніх нашел би і убіл гада..вот такий суд хлопчата...президент же еврей....
показати весь коментар
21.10.2020 21:44 Відповісти
Да вся власть в стране захвачена иудами, клоун это только верхушка айсберга, причем не самая важная фигура в оккупационной банде иудо-нацистов.
показати весь коментар
21.10.2020 22:03 Відповісти
Надо полагать, что все грехи беглецу рассмотрит сам Господь всевидящий и всеслышащий да воздаст должное.
показати весь коментар
21.10.2020 21:58 Відповісти
Та ну, кто же хитрожопого посадит? Это ж хозява страны! Одним гоем меньше - ну и шо?
показати весь коментар
21.10.2020 21:58 Відповісти
Да кто бы сомневался, "богоизбранные" хозяевам сойдет с рук все, включая и убийства, ну а на такие мелочи как тотальный грабеж Украины и украинцев так и вообще суды внимания обращать не будут.
показати весь коментар
21.10.2020 21:59 Відповісти
А хто українцям винен, що вони обрали собі єврейську владу? А хто українцям винен, що на службі в цієї єврейської влади безліч українців? Нема на кого нарікати, коли нема розуму брати до уваги справи, а не на слова.
показати весь коментар
21.10.2020 23:37 Відповісти
Кстати, а то, что гои хотят арестовать богоизбранного, это не антисемитизм случайно??? Где там представители еврейского общака со своими протестами?
показати весь коментар
21.10.2020 22:01 Відповісти
Владної зараз в Україні нації представник?
показати весь коментар
21.10.2020 22:26 Відповісти
А как у убийства может быть срок давности?
показати весь коментар
21.10.2020 23:21 Відповісти
Нельзя привлекать к ответственности гражданина Израиля! Это может кое-кому в Украине не понравится. Если сын убитого с особой жестокостью отомстит за отца, то парня посадят по полной, а этого садиста привлечь нельзя (или не хотят?).
показати весь коментар
22.10.2020 01:19 Відповісти
посадити на НАЙБІЛЬШИЙ ТЕРМІН!!!!111 Хай "посидить", подумає над смислами...
показати весь коментар
22.10.2020 01:52 Відповісти
Украина виновата? А что земля обетованная убийцу не выдавала это что? Срок давности курва..там процентов за ущерб насчитать и годков за каждый год бегов накинуть. И все в денежном эквиваленте с той земли вывернуть (обетованной). Но нет уверенности, что с нпшей стороны пинкертоны не накосячили.
показати весь коментар
22.10.2020 02:10 Відповісти
акуительно, истечение срока давности за убийство ... сколько бабла интересно влили, или просто поговорили между собой два уже давно не украинских гражданина за гешефт?
показати весь коментар
22.10.2020 05:09 Відповісти
Мочи хохлів і втікай в ізраїль. Так виходить?
показати весь коментар
22.10.2020 07:31 Відповісти
Так було і є.І не втікають,а керують.
показати весь коментар
24.10.2020 21:59 Відповісти
Таких пидаров из 90 х я бы арматурой по чердаку где нибудь в подворотне .пережил он свой час надеюсь его это и ждет .тварь
показати весь коментар
22.10.2020 07:41 Відповісти
Коли країною рулять 17 найбагатших хабадників то на що тут надіятись на Новий Єрусалим пана Беркута ?
показати весь коментар
22.10.2020 08:13 Відповісти
Волинський суд відпустив підозрюваного в убивстві 20-річної давності, який втік в Ізраїль і отримав там громадянство - Цензор.НЕТ 6585
показати весь коментар
22.10.2020 08:23 Відповісти
В коем веке суд принял верное решение как по закону так и по совести. Вы можете сколько угодно с пеной у рта "доказывать" его вину, но то что было 20 лет назад, то кануло в историю, поэтому нельзя преследовать нацистких преступников (хоть "победители" и жаждут мести - это не правосудие, а злость и ненависть)!
показати весь коментар
22.10.2020 08:34 Відповісти
Ну, те що, Ізраїль не видає злочинців є міфом, який нам втирають заради виправдання своєї бездіяльності та злочинних намірів. Що року Ізраїль видає більше сотні злочинців по правильно оформленим запитам. Є правда чотири умови: стаття на основі якої подається запит має бути кримінальною і в самому Ізраїлі (вбивство чи казнокрадство якраз такі випадки, а ось гомосексуалізм не є причиною); стаття не передбачає суворіше покарання ніж в Ізраїлі (скажімо за кражу пончика відрубання руки); за данною статею не передбачено смертного вирока (тому що, його немає в Ізраїлі); країна, яка вимагає видачі має мати відповідний взаємний договір про видачу з Ізраїлем.
Але навіть у випадку, якщо ці умови не можливо виконати то, прокуратура країни в якій був скоєний злочин може надати матеріали справи і ізраїльський суд винесе вирок згідно законам Ізраїлю з покаранням на території Ізраїлю.
Як правило, українеська сторона просто складає запит з помилками або невчасно подає документи чи не надає доказів, а потім плачеться що, Ізраїль когось там не видав.
показати весь коментар
22.10.2020 10:11 Відповісти
"Пончяк"--се є пампух чи як?
показати весь коментар
24.10.2020 22:01 Відповісти
 
 