Волинський суд відпустив підозрюваного в убивстві 20-річної давності, який втік в Ізраїль і отримав там громадянство
Ківерцівський районний суд Волинської області прийняв рішення про звільнення від покарання громадянина Ізраїлю, який у липні 1994 року з корисливих мотивів учинив вбивство з особливою жорстокістю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Чоловік виїхав з України до Ізраїлю і перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його екстрадицію. Ці звернення не були задоволені.
За кордоном він встиг отримати нове громадянство й одружитися. Минуло 20 років, чоловік сам приїхав в Україну, щоб відвідати родичів. Тут його затримали.
Затриманого підозрюють у вбивстві громадянина України, яке сталося на території Польщі ще з двома спільниками. Двоє співучасників злочину ще в 1996 році були засуджені і вже відбули покарання.
Чоловіки відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли в ліс. Постраждалого прив'язали до дерева і залишили, позбавивши можливості звільнитися. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження.
Суд першої інстанції звільнив іноземця від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурори оскаржуватимуть це рішення і наполягатимуть на покаранні для вбивці.
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Да здравствует самый честный, а главное справедливый суд
Тут проблема в тому, що строк давності і не мали права рахувати, бо кримінальну справу порушили ще в 1995, а злочинець тупро ховався... Тобто проти нього справу розслідували!
Строк давності можна рахувати тільки, якщо проти людини не порушена кримінальна справа. Ну, наприклад, якщо не знали, хто вбивця і це вияснилося тільки через 20 років...
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Хіба, не слава Вавиним рехвормованим судам?!!
А чужие уголовники им не нужны, могут еще и в тюрьму посадить.
В тоже время логины и пароли были от ячеек...и к интернету они не имели отношения...
Для того,что бы в те времена что то где то появилось,его нужно было туда принести и положить.
Виняток робиться лише для США: США змусили б їх видати вбивцю.
Утім, ґвалтівника неповнолітніх, режисера Поланскі, до речі, також етнічного гебрея,Європа також не хоче видавати США. А які люди захищають цю мерзоту! Ніби він не ґвалтівник неповнолітніх, а просто вулицю перейшов на червоне світло.
Але навіть у випадку, якщо ці умови не можливо виконати то, прокуратура країни в якій був скоєний злочин може надати матеріали справи і ізраїльський суд винесе вирок згідно законам Ізраїлю з покаранням на території Ізраїлю.
Як правило, українеська сторона просто складає запит з помилками або невчасно подає документи чи не надає доказів, а потім плачеться що, Ізраїль когось там не видав.