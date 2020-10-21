Волинський суд відпустив підозрюваного в убивстві 20-річної давності, який втік в Ізраїль і отримав там громадянство

Ківерцівський районний суд Волинської області прийняв рішення про звільнення від покарання громадянина Ізраїлю, який у липні 1994 року з корисливих мотивів учинив вбивство з особливою жорстокістю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

Чоловік виїхав з України до Ізраїлю і перебував у розшуку з 1995 року. За цей час прокуратура неодноразово зверталася до компетентних органів іноземної держави з клопотанням про його екстрадицію. Ці звернення не були задоволені.

За кордоном він встиг отримати нове громадянство й одружитися. Минуло 20 років, чоловік сам приїхав в Україну, щоб відвідати родичів. Тут його затримали.

Затриманого підозрюють у вбивстві громадянина України, яке сталося на території Польщі ще з двома спільниками. Двоє співучасників злочину ще в 1996 році були засуджені і вже відбули покарання.

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Чоловіки відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого вивезли в ліс. Постраждалого прив'язали до дерева і залишили, позбавивши можливості звільнитися. Чоловік помер, страждаючи, від виснаження.

Суд першої інстанції звільнив іноземця від покарання у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурори оскаржуватимуть це рішення і наполягатимуть на покаранні для вбивці.