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Новини Місцеві вибори-2020
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МЗС Угорщини відреагував на агітацію держсекретаря Потапі на Закарпатті: Це не можна вважати політичним втручанням

МЗС Угорщини відреагував на агітацію держсекретаря Потапі на Закарпатті: Це не можна вважати політичним втручанням

Міністерство закордонних справ Угорщини 21 жовтня заявило, що не погоджується з українською оцінкою приїзду на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Угорське зовнішньополітичне відомство вважає, що "візит державного секретаря на Закарпаття не можна вважати політичним втручанням, він виконав своє конституційне зобов'язання" щодо підтримки угорської громади.

"Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не тільки угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпатської області агітував на користь "КМКС "Партія угорців України". Громадянська мережа "Опора" звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням дати оцінку таким діям з точки зору дотримання виборчого законодавства.

МЗС попросив правоохоронців дати правову оцінку ознакам політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область.

Автор: 

агітація (201) Угорщина (2254) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+17
да? как мило...а не считается ли это вмешательством в дела соседнего государства?
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21.10.2020 22:01
+11
Нормальна влада дала б цьому діячу вовчий квиток, але зьозіки і нормальна влада речі взаємновиключні
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21.10.2020 22:07
+10
100 проц приехал за партию опзжопа агитировать
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21.10.2020 21:58
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100 проц приехал за партию опзжопа агитировать
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21.10.2020 21:58 Відповісти
Не, там какая то местная "Партия венгров Украины". Но возможно названия разные, а суть одна...
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21.10.2020 23:28 Відповісти
да? как мило...а не считается ли это вмешательством в дела соседнего государства?
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21.10.2020 22:01 Відповісти
какая то сраная венгерская область диктует свой Условия Украине,да пошлите их один раз нахер и закройте ВОПРОС !!!
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21.10.2020 22:36 Відповісти
Ціганва офуела вкрай...
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21.10.2020 22:07 Відповісти
Нормальна влада дала б цьому діячу вовчий квиток, але зьозіки і нормальна влада речі взаємновиключні
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21.10.2020 22:07 Відповісти
******* поклали болт на зебобіків!!!!))
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21.10.2020 22:08 Відповісти
Пшли нах, хамы!Это нам решать было ли это вмешательством в наши внутренние дела!
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21.10.2020 22:11 Відповісти
А были бы общины украинские ,то могли бы реагировать на общины инородцев и это не считалось обычным хулиганством как это делает наше государство,боясь последствий. только равные общины могут быстро решать такие конфликты и такую украинскую общину нельзя обвинить в национализме ,потому что она выступает на равных и на своей земле. Громада больше и её можно провоцировать национализмом непорядочными соседями.
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21.10.2020 22:15 Відповісти
Лет 15 назад был в командировке в Словакии. Спросил у тамошнего словака как у них отношения с чехами. Тот ответил - все норм, никаких проблем. А с кем проблемы? Отвечает - с венграми. Эти ****** всем в Европе мозолят.
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21.10.2020 22:19 Відповісти
Маленька, але імперська нація угорці. Тому і ціни собі не складуть.
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21.10.2020 22:23 Відповісти
То коли український держсекретар приїде в Угорщину і буде агітувати голосувати за "Портію українців Угорщини", то це НЕ буде втручанням у внутрішню політику Угорщини?
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21.10.2020 22:20 Відповісти
Пропоную угорський уряд повернути на історичну батьківщину - на Південний Урал. Ні, це не політична агітація. І не шовінізм, чо...
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21.10.2020 22:30 Відповісти
Гієни намагаються вгризнути з усіх боків поки слабка країна!
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21.10.2020 23:16 Відповісти
Венгерское внешнеполитическое ведомство считает, что "визит государственного секретаря в Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство" по поддержке венгерской общины.
Источник: https://censor.net/ru/n3226229

Вот пусть и выполняет "свое конституционное обязательство" на территории своей страны. Закрыть, нахрен, въезд на год, пусть подумает. К нам в Крым тоже шастало всякое отребье вроде Лужкова, Жириновского. И где сейчас Крым?
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22.10.2020 01:12 Відповісти
 
 