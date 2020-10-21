МЗС Угорщини відреагував на агітацію держсекретаря Потапі на Закарпатті: Це не можна вважати політичним втручанням

Міністерство закордонних справ Угорщини 21 жовтня заявило, що не погоджується з українською оцінкою приїзду на Закарпаття державного секретаря Угорщини з питань національної політики Яноша Арпада Потапі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Угорське зовнішньополітичне відомство вважає, що "візит державного секретаря на Закарпаття не можна вважати політичним втручанням, він виконав своє конституційне зобов'язання" щодо підтримки угорської громади.

"Державний секретар відвідав Закарпаття не заради виборів, а в рамках своїх регулярних візитів. Уряд Угорщини підтримує економічний розвиток, розвиток шкіл та культурно-оздоровчі програми на Закарпатті, результати яких приносять користь не тільки угорській громаді, а й усім жителям Закарпаття, незалежно від національності", - сказано в заяві.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що державний секретар Угорщини з питань національної політики Янош Арпад Потапі під час візиту до Закарпатської області агітував на користь "КМКС "Партія угорців України". Громадянська мережа "Опора" звернулася до Міністерства закордонних справ України з проханням дати оцінку таким діям з точки зору дотримання виборчого законодавства.

МЗС попросив правоохоронців дати правову оцінку ознакам політичної агітації державними службовцями Угорщини, які відвідують Закарпатську область.